Las despedidas nunca son fáciles, ni para aquellos que todos los días escribimos profesionalmente.

Hoy, como dice el lugar común, cerramos otro ciclo de nuestras vidas periodísticas. Otra historia que dejamos marcadas en las ondas hertzianas y que le dimos nuestro sello personal.

Creo en el periodismo crítico, pero fundamentado con rigor académico. No somos vasallos del poder político, ni económico. Como periodistas de casi 5 décadas, de oficio reportero, hemos visto pasar a 9 Presidentes y sus séquitos de políticos y empresarios sexenales. Algunos sobrevivieron, otros ya no están con nosotros. A muchos los criticamos, especialmente a los líderes del Ejecutivo por sus errores y resaltamos sus logros, que generalmente son mucho menos.

Al inicio de cada sexenio, les dimos oportunidad de demostrar de qué están hechos. Sin embargo, conforme van desgastando su poder, quieren crear plataformas de impunidad con el sucesor. Decepcionantes. Es humano, aunque es antidemocrático.

Nuestras críticas, en los últimos años, van contra quienes al amparo del poder y del dinero, abusan de millones de mexicanos que, de buena fe y con la esperanza de encontrar destinos de bienestar, creen en quienes les dan su apoyo, con cada voto en las urnas.

Sé perfectamente que muchos periodistas somos incómodos, pero ni modo.

Pero, en un esquema democrático, hay espacios de crítica y libre expresión. Así ocurrió en este paso por El Heraldo de México Radio.

Por ello, en El Heraldo Radio, le agradezco al presidente de El Heraldo Media Group, Ángel Mieres Zimmerman, el abrir este espacio de libertad. Al director general, Franco Carreño Osorio, gracias por su apoyo.

La lista es larga y tengo la obligación de mi corazón, de agradecerles y mencionarlos públicamente. Gracias a Adrián Laris, director de radio; Isaías Robles, director de Información; Heriberto Vázquez Muños, director de producción de radio, Imina Vázquez, jefa de información. A los reporteros y corresponsales, que noche a noche nos acompañaron con sus notas.

A nuestros colaboradores que nos acompañan desde hace varios años en nuestros radiofónicos: Ignacio Morales Lechuga, Gricha Reather, Miguel Ángel Mancera, Alejandro Armenta, Sergio Mayer, Armando Ríos Piter, Damián Zepeda, Héctor Vasconcelos, Selene Ávila, Larry Rubin, Juan Pablo de Leo, Josefina Vázquez Mota, Fernando Gómez Suárez, Luis Miguel Martínez Anzures, Armando Ortega, Manuel Gómez Rubio, Gady Zabicky, Ramsés Pech, Flavio Galván, Eduardo Murat, Eduardo Pérez Mota, Jorge Gordillo, James Salazar, Julio Menchaca, Alberto Barranco, Rafael Espino, Francisco Cervantes, Yusif Caro, Edgar Valero, Arturo Trejo, Luis Mondragón, Lilia Arellano, Julio Brito, Rosario Avilés, José Antonio Chávez, Arturo Damm, Mauricio Flores, Adrián Trejo, Ubaldo Díaz, Daniel Paulino, Fernanda Muzquiz, María Fernanda Garza, Kimberly Zafra y Antonio Castro Quiroz, entre otros especialistas de la vida cotidiana, de la política, de la economía y de todo aquello que influye en el día a día de 128 millones de mexicanos.. Si mi memoria falla y no mencioné a alguien que nos dio su tiempo y talento, para presentar a nuestro auditorio un análisis con rigor periodístico, perdón.

También tengo que agradecer a mi equipo querido que me ha acompañado en varias batallas: Jorge Romero, en la producción; Carmen Delgadillo, en la información e invitados; Fernando Moctezuma, en la redacción y Esther Aduna, en redes sociales. Y, qué decir al equipo que hizo posible salir al aire. A Gustavo Martínez, en Ingeniería; Fernando Ramos y Gabriel González, en la realización y José Alberto García, en la producción.

Todo este equipo fue el que nos acompañó noche a noche, durante estos pocos meses que tuvimos la responsabilidad de informar, analizar, criticar y, sobre todo, orientar la opinión en Víctor Sánchez Baños en El Heraldo Radio.

En especial a Bernardo Sebastián, quien me acompañó todas las noches con sus puntilludos cuestionamientos.

A ti, estimado lector, radioescucha o televidente, gracias por el apoyo de tus comentarios y por seguirnos en los medios. Te lo agradezco eternamente.

Este es el gran equipo de trabajo que armamos. Un gran esfuerzo informativo, diario. Un solo objetivo: que conocieras todas las formas de pensamiento en México y algunas partes del mundo, sobre todos aquellos acontecimientos que nos afectan día a día.

Como siempre, al cierre de cada ciclo, llevamos la satisfacción del deber cumplido, con profesionalismo y lealtad-Pero sobre todo de haber dejado una semilla que germine en ustedes, valiosas opiniones.

Nunca decimos adiós. Se cierra un espacio, pero se abren ventanas de oportunidad. Es un hasta la vista; hasta siempre. Les informaré a través de nuestras redes sociales, sobre nuestros proyectos futuros. Muy interesantes. Síguenos en Twitter, Facebook, Instagran y en todo aquel espacio que sirva para comunicarnos. Obviamente, no puedo quedarme callado, y mis compañeros tampoco. Sobre todo, en estos momentos históricos del país.

Seguiremos, en los medios de comunicación. En la radio, la televisión, en la prensa escrita y en las redes.

Como lo dijo en su momento Bob Dylan y nuestro amigo Alex Lora: las piedras rodando se encuentran y pronto nos cruzaremos, otra vez, nuestras vidas.

Ah, y seguimos con nuestra columna Estado por Estado en la edición impresa de El Heraldo de México.

Dios los bendiga.

PODEROSOS CABALLEROS

ENGIE: En seguimiento a su columna “Poder y Dinero” del lunes 15 del presente, titulada “La 4T, ni idea de la Inteligencia Artificial”, primero, leímos con gusto que contrató nuestro servicio de distribución de gas natural, gracias por preferir una fuente de energía más segura, confiable y amigable con el medio ambiente. Por otra parte, nos gustaría comentarle que hubo un cambio en la empresa y ahora la lidera Catherine McGregor quien reemplazó a la señora Isabelle Kocher. Para nosotros es muy importante compartirle que la seguridad y privacidad de los datos de nuestros clientes es una prioridad. Por ello se incorporó como parte de la digitalización del servicio la firma digital con toma de video con la finalidad de brindar certidumbre jurídica y evitar cualquier riesgo de suplantación de identidad y así dar una mayor certeza a nuestros clientes durante este proceso. Le reiteramos nuestra disposición para proporcionarle cualquier información adicional, ya que valoramos mucho su trabajo periodístico. Cordialmente. Hugo Redondo S. Gerente SR. Comunicación & Branding. *** RESPUESTA A ENGIE: Ninguna empresa privada, bajo ninguna circunstancia, debe de solicitar datos biométricos a sus clientes. En varios países del mundo está prohibido por respeto a la privacidad de los ciudadanos. Hay naciones totalitarias en donde el gobierno es el que los utiliza. Sin embargo, me pregunto: ¿Para qué quieren esos datos? Es sabido el mercado negro mundial del tráfico de información personal. Por ello, Engie, y otras más, no deben pedir esa información sensible. En el tráfico de datos personales, se han generado fraudes bancarios; han dejado en la ruina a miles de personas y, por si fuera poco, hasta han sido víctimas de secuestros y asesinatos. Por ello, el gobierno, en su pasividad y complicidad política, se niega a revisar las acciones de empresas como esta distribuidora de gas natural. Espero que las autoridades pongan énfasis en este tipo de acciones. El negocio de Engie es la distribución de gas natural y para ello están concesionados. No para la recopilación de información personal, como los datos biométricos o huellas digitales.

