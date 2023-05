El gobierno federal expropia más predios para obras del Tren Maya

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Han ocupado más de 2 mil hectáreas en el sureste

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó una nueva declaratoria en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la que el gobierno federal declara de utilidad otros 242 mil 627 metros cuadrados correspondientes a 51 predios de propiedad privada en Quintana Roo y Yucatán.

De manera específica, la expropiación impacta los siguientes municipios: Sudzal, Kantunil, Tinum, Uayma, Valladolid, Chemax, en Yucatán, y los municipios de Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos, en Quintana Roo, en todos los casos para el paso del Tren Maya.

De tal manera, que con declaraciones de utilidad pública y bajo el argumento de “seguridad nacional”, el gobierno federal ha ocupado, hasta el momento, más de 2 mil hectáreas de terrenos, inmuebles o parcelas de privados en el sureste mexicano con el fin de utilizarlos en el megaproyecto.

La Sedatu, en la última declaratoria, detalló: “Los interesados tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el DOF de la presente Declaratoria para manifestar ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas que estimen pertinentes”.

Asimismo, destacaron que el Tren Maya es el proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo más importante del presente sexenio y que tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasando por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; asimismo, interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la región.

“El Tren Maya es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región”, añade la declaratoria.

Finalmente, destacaron que se procurará integrar a la obra y a sus beneficios a los pobladores; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas.

“El Tren Maya funcionará como corredor humanitario por medio del cual se entregarán apoyos alimentarios, médicos, etc., para las comunidades indígenas y pueblos marginados del sureste mexicano. Tendrá un flujo constante y sólo por su conducto se podrá llegar a dichos poblados de manera pronta y eficaz. Igualmente, por su ubicación geográfica, es fundamental para salvaguardar las costas y la zona fronteriza con Centroamérica”, concluyen.

No se descarga material en Puerto Morelos

La empresa que se encargará del manejo y operatividad del Tren Maya registra un avance de apenas un 40 por ciento en las obras, no obstante, se mantienen firmes en la promesa de inaugurar el mega proyecto dentro de los próximos seis meses, es decir, para principios de diciembre de 2023.

El director general de la empresa Tren Maya, Oscar David Lozano Águila, reconoció que falta mucho tramo por concluir, “pero tengan la seguridad que se terminará a tiempo e iniciará operaciones el 1 de diciembre”, aclaró.

Asimismo, destacó que en Puerto Morelos no se descarga material para la obra, como acusaron algunos grupos ambientalistas y es que aún no se resuelve la situación para que estos trabajos no afecten al medio ambiente de la zona.

Durante el encuentro “Súbete al tren”, con estudiantes del Conalep, Lozano Águila aclaró que avanzan con la contratación y capacitación del personal que se encargará del manejo y operatividad del Tren Maya con diferentes empresas y en diferentes campos de actividad.

“En estos momentos tenemos apenas un 40 por ciento en la integración de la empresa y nos falta un largo camino por recorrer, pero tengan la seguridad que el tren iniciará operaciones el 1 de diciembre”, reiteró.

No obstante, el director de la empresa Tren Maya SA de CV destacó que la construcción corresponde al general Gustavo Vallejo, responsable de los tramos 5 norte, 6 y 7; “desde el Kilómetro 19 hasta Escárcega Campeche se ha logrado la liberación del derecho de vía y se trabaja en los terraplenes y seguramente pronto se comenzará a colocar el balasto y el balasto en su momento”, dijo.

Mientras tanto. En el tramo 6 se construyeron los terraplenes, “pero lo más seguro es que en breve se comience a notar el trabajo de los ingenieros”, aseguró.

Finalmente, Lozano Águila, general de la Sedena, reconoció que el proceso de construcción se ha complicado, pero que van a terminar en el tiempo pactado.

Boulevard Colosio con más de 60% de avance

Por otra parte, la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, informó que la obra del Boulevard Colosio tiene más de 13 kilómetros de concreto hidráulico y un avance de más del 60%, por lo que podrían terminar la rehabilitación de esta vialidad antes del tiempo acordado.

A través de las redes sociales, la presidenta municipal ofreció detalles sobre la rehabilitación y modernización del boulevard, que llegará hasta la avenida Tulum y reiteró que tendrá un impacto positivo en el futuro, generando una mejor movilidad y desarrollo económico para esta ciudad.

“La obra de Boulevard Colosio llega hasta la Avenida Tulum con un avance del 60%. La obra tendrá un impacto positivo en el futuro, tendremos una mejor movilidad y desarrollo económico para nuestra ciudad”, escribió la alcaldesa.

La munícipe realizó un recorrido de supervisión de los avances de la rehabilitación del boulevard, obra que reconoció como una de las más importantes actualmente en la ciudad, la cual permitirá incrementar la fluidez ingreso y salida de la ciudad y será de gran beneficio económico para Cancún.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com