Ángel Soriano

El poderoso Henry Kissinger —física e intelectualmente, sin que ocupe un cargo público— celebró 100 años de vida en medio de la eterna disputa de las potencias por el control tecnológico y de los mercados del mundo, pero con la satisfacción de haber contribuido en el acercamiento de las naciones desde su particular punto de vista.

México dejó atrás nuestra tradicional política exterior delineada por don Benito Juárez: El Respeto al Derecho Ajeno, y la Doctrina Estrada que fijó la no intervención en los asuntos internos de los países, con pleno respeto a su soberanía,pero tampoco, en la actualidad, puede aceptarse el atropello de los derechos humanos y la imposición de gobernantes sostenidos por la fuerza.

Los tiempos han cambiado y lo que funcionó y dio estabilidad al país con magnificas relaciones diplomáticas, hoy se ven superadas con el uso de la fuerza para desplazar gobiernos democráticos para ser sustituidos por quienes creen tienen derecho a ello y dejar al pueblo en calidad de observador.

Esto no puede permitirse y México juega un papel activo en el mundo. De ahí los desacuerdos y confrontaciones con otras naciones y más cuando no se da un trato igualitario a los trabajadores migratorios.

Habrá igualdad cuando se respete el derecho de los pueblos a elegir a sus gobernantes mediante el voto popular y se respeten los derechos humanos sin exclusiones, y mientras el mundo y las potencias encuentran el rumbo, seguiremos en el festejo del centenario del Dr Kissinger.

TURBULENCIAS

Maestros seguirán en paro

La Sección 22 del SNTE anunció nuevos paros de actividades tanto en la CDMX como en Oaxaca, al no llegar a acuerdos con las autoridades y aún cuando se pretende involucrar a personajes del pasado en el conflicto, lo cierto es que el problema es de larga data, con gobiernos de cualquier signo ideológico o gobernadores de cualquier tipo. Los maestros tienen una gran convicción de lucha que no es fácil manipular… A todo lo que da están las elecciones de gobernador o gobernadora en Coahuila y el Estado de México y cuyos resultados dejarán estupefactos a los ciudadanos. En Coahuila se impondrá Armando Guadiana y en el Edomex la maestra Delfina para complementar el cuadro político nacional y mandar un mensaje claro de quien gobierna el país… El presidente Andrés Manuel López Obrador recorrió las obras del proyecto interoceánico del Istmo de Tehuantepec que el gobierno estatal se pretende adjudicar, como otras magnas obras, cuando que en la ciudad capital no pueden ni con el problema de la basura. Deben reconocer que se trata de una obra federal que requiere de un gran presupuesto y capacidad de ejecución, que lamentablemente no hay a nivel local… Genera polémica la obra de teatro La casa de La Bandida, bajo la producción del talentoso periodista José Luis Montañez Aguilar y que se presentará a partir de la semana próxima, para luego incursionar en Las Vegas. Se trata de una obra que aborda la política nacional y es también un homenaje a doña Carmen Salinas, que dejó profunda huella en el escenario nacional… Santiago Creel es el diputado mejor posicionado para abanderar a la oposición, no sólo por su formación política y académica, sino por su cultura y educación, ausentes todas en el protagonismo de la senadora sonorense que considera que la política se hace a gritos y sombrerazos… El canciller Marcelo Ebrard, por su parte, confía en los acuerdos en campaña hechos cuando Morena no vislumbraba lo que es hoy… El legendario profesor René Bejarano no se ve, pero su presencia se nota en la SEP. A los amigos no se les olvida.

