Norma Piña, las formas son fondo

Desde el portal

Ángel Soriano

Un zipizape dominical a las puertas del histórico edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exhibe la irracionalidad de algunos sectores del país o de algunos ciudadanos, que por medio de los sillazos pretende imponer su voluntad o punto de vista, por encima del respeto a la ley, la civilidad y respeto a las instituciones.

No es con pleitos callejeros como se podrá corregir el rumbo del país, para eso existe la ley y las vías civilizadas para hacerlo, no con detenidos enviados a prisión, ni con golpeados o heridos. Se trata de exponer argumentos, convencer con hechos y demostrar que, efectivamente estamos en un Estado de Derecho no donde se pasa por encima de la ley y se agrede al contrario.

Por ello se ha exhibido la ministra Norma Piña, que asumió la presidencia de la SCJN como de su propiedad, cuando que es representante de uno de los tres Poderes de la Unión y no puede asumir ésta con pleitos personales; se le acusa de falta de respeto a la Bandera Nacional cuando se queda sentada en un evento oficial y no acude a los mismos porque está en desacuerdo con el Ejecutivo.

Envía amenazas vía WhatsApp al presidente del Senado, el otro Poder, y se enfrenta al Ejecutivo. Asiento del Poder Judicial y de los -se supone-, más altos representantes de la Judicatura en México, no pueden permitirse groseras acciones del o de la titular de un Poder que debe mantener la compostura, pues como lo dijo el maestro Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo.

TURBULENCIAS

Estrangulan a la ciudad de Oaxaca

Como ocurre desde hace tres décadas, la ciudad de Oaxaca fue estrangulada este lunes con diversos bloqueos de ciudadanos sin agua -“llevamos tres meses sin agua”-, por trabajadores que reclaman respeto a sus derechos, colonos y transportistas que se unieron a la inconformidad social aprovechando el movimiento magisterial. Esto en la capital del estado, sin contar con los bloqueos regionales por protestas campesinas y de conflictos agrarios en lo que sigue siendo una ciudad-polvorín por la negligencia oficial: Sale una administración y entra otra y todo sigue igual… De ultratumba fueron sacados ex gobernadores priistas del Estado de México para apoyar a la combativa Alejandra Del Moral en tanto que la ex alcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez, con toda tranquilidad presidía su mitin de cierre de campaña, mientras priistas y perredistas se enfrentaban a sillazos en la plaza principal de Toluca, como parte del show de cierre de campaña de las aspirantes a suceder a Alfredo Del Mazo, último de la dinastía y del Grupo Atlacomulco… El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la colosal obra del canal interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico y que detonará en lo industrial, comercial y turístico, todo el sureste del país, desconocido por muchos mexicanos, incluida la panista aspirante a la candidatura presidencial, Lilly Téllez, que ignora el potencial de desarrollo de la zona que posee la mayor riqueza no sólo nacional, sino a nivel mundial. Le haría bien conocer primero la República antes de aspirar a un cargo para el que no está preparada… Confío mucho en que el esquema de seguridad pública podamos mejorarlo, confío mucho en que nos enfrentemos con éxito a este flagelo que tanto daño está causando, señaló el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila -“yo también he sufrido las consecuencias de la inseguridad a nivel familiar en mi tierra natal”-, al anunciar la presencia de los integrantes del Gabinete de Seguridad ante la Comisión Permanente este martes 30, y en la que habrá una rendición de cuentas al respecto.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista