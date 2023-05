Dr. Inurrigarro: experto en tratamiento de hemorroides, cáncer de colon y recto

Para una atención óptima

El coloproctólogo pone a tu alcance una atención especializada y discreta

Arturo Arellano

Las hemorroides, el cáncer de colon y la coloproctología son tres temas relacionados que son motivo de gran preocupación. En México, las hemorroides son una condición común y muchas personas las padecen en algún momento de sus vidas.

La incidencia de hemorroides en México es más alta que en muchos otros países, lo que puede deberse a la alta prevalencia de estreñimiento y otros factores de riesgo, desde falta de colágeno, obesidad, esfuerzos y embarazo, sin embargo, a pesar de la alta incidencia de hemorroides, muchas personas se resisten a buscar tratamiento debido a la vergüenza o el miedo a la cirugía.

En el territorio existen especialistas enfocados en la eliminación total de estos padecimientos, sin embargo, con el coloproctólogo Juan Antonio Inurrigarro todo va más allá de un quirófano.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó “atendemos padecimientos relacionados con el colon, antes había cirujanos generales, con una preparación de 4 años, luego viene la especialidad en coloproctología y esto se ha ido modificando, ahora los proctólogos son cirujanos mayores que tratan el área del ano, pero el coloproctólogo te atiende una enfermedad maligna o benigna, cáncer, o enfermedad inflamatoria, estreñimiento. Los ‘gastros’ por su parte, son internistas no operan, por ello hay mucha confusión a veces”

Para que quede más claro refiere “Somos proctólogos, pero podemos operar vamos mas allá de ello” y explicó el para la alta incidencia de estas enfermedades en México “Se juntan muchos factores, que favorecen que se desarrollen ese tipo de enfermedades en México, donde es común que la población ingiera irritantes, como el alcohol, también por el tabaquismo, la obesidad, estreñimiento crónico, por falta de fibra, falta de ingesta de agua, todo suma. No obstante, no siempre es una constante, hay quienes hacen todo lo anterior y nunca les da y otros se cuidan y les da, no es una regla, pero si hay que disminuir factores de riesgo”.

Asimismo, aclara que actualmente “Se diagnostica más porque hay más difusión. Este es un tema que se arrastra desde hace mucho tiempo, es de salud pública, y aunque hay campañas de atención y prevención, estamos en pañales. Se ha logrado una buena difusión en el tema del cáncer de colon, de que afecta a todos, pero debemos redoblar esfuerzos para una detección temprana”.

Asimismo, destaca que es más difícil hacer campañas masivas “Para una Mastografía y papanicolaou, puedes capacitar a un técnico y te saca 100 estudios al día, para usar el mastógrafo y hacer e raspado, colocar las laminillas, ya luego la interpretación la hace el especialista, pero para una colonoscopia se requiere de un equipo más completo y un técnico en colonoscopia. Una enfermera, es más complicado, incluso un anestesiólogo para la sedación”.

Refiere que la “Para la prevención tendríamos que dividir las acciones, porque entre los factores de riesgo entra también la edad. Vamos a partir de los 40, 45 años en adelante, ahí hay mayor probabilidad de que el problema se trate por un tumor. Cualquier dato de sangrado o estreñimiento crónico, nos orienta a que pueda haber un tumor y debe ser atendido inmediatamente. Luego, antes de los 40 no nos saca al 100 por ciento de ese riesgo, porque si existen casos muy raros, tumores muy agresivos en gente joven, pero les puedo decir que no vivan con el miedo, muy probablemente no a esta edad no será cáncer, pero si hay que ir al especialista”.

Finalmente, habló de las lesiones provocadas en la zona del ano por malas prácticas sexuales “Es común que lleguen pacientes con desgarros por mala práctica, ignorancia, para llevar a cabo prácticas sexuales seguras, la recomendación es buscar un experto, sexólogo, que tienen experiencia en esa área para no exponerse, orientarse y que hagan las cosas correctamente” concluyó.

Inurrigarro es un cirujano militar mexicano egresado del Colegio Militar de Medicina, el cual encontró una forma humana y comprensiva para exterminar las hemorroides, el cáncer de colon y todas las afecciones de las que muchos no quieren hablar, relacionadas al ano y recto, incluyendo lo estético con el rejuvenecimiento, depilación, blanqueamiento y hasta la reconstrucción, pues las personas a veces pueden ser muy bruscas en los juegos sexuales y se llegan a desgarrar el tracto anal o incluso se han recuperado objetos en muchas variaciones.

Para una atención personalizada, el Cirujano Coloproctólogo, especialista gastrointestinal, y especialista en reconstrucción y rejuvenecimiento anal, pone a tu alcance sus redes sociales como IG y FB: dr.inurrigarro, además del Whatsapp: 55 1353 9925 y el TW: @elcoloprocto, donde te orientará personalmente.

Para una atención personalizada, el coloproctólogo Juan Antonio Inurrigarro, pone a tu alcance sus redes sociales como IG y FB: dr.inurrigarro, además del Whatsapp: 55 1353 9925 y el TW: @elcoloprocto, donde te orientará personalmente