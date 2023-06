Exponen en la UAEMéx “Estética del Impostor”, del artista visual José Luis Vera

Estará abierta al público durante mayo, junio y julio

Toluca, Estado de México.– Expresar y comunicar desde el dibujo la cotidianidad que nos rodea es lo que se puede apreciar en la exposición “Estética del Impostor”, conformada por 50 piezas y una obra “In situ” del artista plástico, docente e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), José Luis Vera, y que puede ser visitada en la Galería Délfica.

Vera compartió que “Estética del Impostor” es una selección de obras que ha realizado durante siete años de trabajo y tiene como eje central el dibujo desde diferentes formatos, técnicas y modos de abordar varias temáticas de la vida cotidiana asumida desde una perspectiva poética.

Asimismo, el artista visual explicó que “Estética del Impostor” es un nombre que busca representar su sentir con respecto a lo que implica el arte, al referir que desde su percepción el arte ha dejado de interesar a la sociedad, lo que lo lleva a cuestionar la función de su actividad.

“Al pensar en el nombre me vino a la mente la función y el sentido que tiene el arte en un mundo que no le interesa esto, que es muy difícil y que estamos sometidos a un espacio de enajenación y entonces, de pronto, la figura del artista parece como que no tiene una razón de ser, como que no tiene una función concreta. Bueno, eso es lo que me pasa y también ligado a ese desperfecto psicológico que se le llama el síndrome del impostor es un poco como eso. Yo me siento así, siento que lo que yo hago no tiene una razón de ser en función de confrontar esa visión personal con el mundo real”, indicó.

En cuanto, a la obra “in situ” o hecha en el lugar, Vera indicó que en todas las exposiciones que ha participado ha realizado obras completas en el propio lugar, pese a que estas son efímeras porque el espacio en el que se plasma será renovado.

“Y en in situ es una especie de síntesis de todo lo que trabajo en los últimos dos o tres años, que tiene que ver con el humo que se consume”, detalló.

Para Vera el dibujo es la base de las artes visuales y no solo tiene el propósito de expresar sino también de comunicar, por lo que desde esa perspectiva, considera que debería ser parte de la formación en todas las áreas donde se producen imágenes como profesión.

El artista visual invitó a visitar la exposición, la cual seguirá abierta al pública durante los meses de mayo, junio y julio en la Galería Délfica de la UAEMéx. Refirió que es apta para todo público porque sus obras pueden ser interpretadas de distintas formas.