Arranca la sucesión presidencial

Desde el portal

Ángel Soriano

Aunque se inició de manera anticipada, la sucesión presidencial de 2024 arranca de manera formal con la renuncia, también anticipada, del canciller Marcelo Ebrard para estar en condiciones de inscribirse y participar en la contienda que definirá al candidato de Morena, el partido que tiene mayores posibilidades de triunfo por estar en el poder.

Es indudable que con la audaz decisión de Ebrard de tomar la delantera -sus funcionarios más cercanos lo hicieron semanas antes-, le brinda mayores posibilidades de triunfo, pues de lo contrario, sino tuviera luz verde, no dejaría tan importante posición que ocupa en el gabinete federal y esperaría línea para hacer lo que se le indique.

Y aunque se ha señalado que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, es la favorita y mejor posicionada, no siempre ocurre así. Los que llevan la delantera no siempre son los ganadores, más bien cubren al favorito y en esta ocasión no puede haber excepción. Ebrard es uno de los más cercanos al presidente AMLO en todos los sentidos.

Sin embargo, no hay que descartar sorpresas, toda vez que estamos en la inauguración de un nuevo sistema político -aunque todos ven el mismo sistema que funcionó durante 70 años-, pero que puede introducir innovaciones, cambios de última hora, y decisiones para consolidar un régimen que inicia, afirma, la IV Transformación que debe continuar.

TURBULENCIAS

Consolidación de Hidalgo

El estado de Hidalgo tiene mucho futuro por contar con suficiente agua que escasea en el Valle de México y en el norte del país, además de su cercanía con la capital del país, y las obras de infraestructura que impulsa el gobierno federal para el AIFA. El presidente Andrés Manuel López Obrador irá este sábado a Huejutla para hacer una evaluación del programa Bienestar y anunciará las obras y apoyos en marcha para detonar esa importante entidad… Las diputadas Melissa Vargas Camacho y Teresa Castell de Oros Palacio fueron sancionadas por emitir declaraciones con violencia de género en contra de la virtual gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, de Morena, que sigue recibiendo denuestos por su triunfo electoral. Las sanciones del TEEM, que les prohíbe ocupar futuros cargos públicos o bien pueden frenar los ataques contra la maestra. El mismo presidente López Obrador, que ha salido en defensa del gobernador priista Alfredo del Mazo y de la maestra Delfina, ha censurado las expresiones de desprecio de quienes se sienten de otra clase y desprecian a los que consideran poco dignos de ocupar cargos públicos o de desarrollar actividades destacadas… El senador Ricardo Monreal informó que recorrerá el país para presentar a los mexicanos su propuesta una vez que se definan las reglas para seleccionar al candidato presidencial de Morena, partido en el que permanecerá pase lo que pase, indicó. También solicitará licencia al cargo e irá con todo en busca de la candidatura. “Voy a abonar, voy a participar, y a evitar cualquier ruptura o fractura o división interna, y desmintió que ya haya negociado, no es así, indicó… Inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo) volvieron a clausurar un fraccionamiento ubicado en el Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat, al constatar que se habían violado los sellos por no contar con autorización en materia de impacto ambiental, informó el Procurador José Ernesto Ruiz López e indicó que son consecuencias del desacato de la normatividad ambiental vigente… La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, lo mismo baila polka del norte que sones de Betaza, de la sierra mixe de Oaxaca, sumando así partidarios del norte y del sur del país.

