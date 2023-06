Mónica Naranjo presentará Mimétika Tour en el Auditorio Nacional

El próximo 23 de junio

Después de 10 años de ausencia, la cantante regresará al Coloso de Reforma

Asael Grande

La multifacética figura del pop iberoamericano, ofrecerá el próximo 23 de junio, su cuarta presentación en el Auditorio Nacional con su gira Mimétika. Un espectáculo vibrante y poderoso lleno de música pop, rock y electrónica, en el que hará cantar y bailar al público con los éxitos El amor coloca, Desátame, Fuego de pasión, Sólo se vive una vez y Grande, que grabó a dueto con Gloria Trevi.

En conferencia de prensa, Mónica Naranjo, quien publica su octavo trabajo que lleva por nombre Mimétika, un álbum fruto de la evolución y la madurez de la artista caracterizada por su versatilidad en multitud de estilos en los que la artista se maneja con sorprendente soltura y fluidez, comentó: “la gira la iniciamos el año pasado, en el mes de diciembre, en Chile, en Santiago; tuvimos que hacer un parón porque tuve unos compromisos televisivos, y no podíamos seguir, y decidimos ya seguir con la segunda parte en México; ¿Qué vamos a escuchar en el repertorio Mimétika? Pues todo lo que ha habido en mi cabeza durante todos estos treinta años, vamos a hacer un recorrido precioso por los hits más importantes, y también vamos a rescatar algunos de los temas de este nuevo álbum, que sin duda es uno de los trabajos más personales que nunca he tenido; desde hace ya unos años nos hemos acostumbrado a seguir e inmortalizar los momentos de gira, para los fans es importante tener esos recuerdos como colección”, dijo la española, Mónica Naranjo, en sue encuentro con la prensa mexicana.

Mimétika es un álbum de rock electrónico con un sonido arrollador, pero arropado por el mejor momento vocal de la que, sin duda, es una de las mejores voces femeninas de la música en español de las últimas décadas: “meses antes de la pandemia, yo le decía a mi representante: -‘Dios mío, necesito, parar un poco, porque si no tengo paz un poco, no voy a poder crear un disco; no soy una artista que dependa de los catálogos editoriales de las compañías, compongo, produzco, y edito los trabajos de forma independiente; compuse uno de los discos más personales de mi vida, pude tener la paz para sacar todas aquellas cosas que me inquietaban, que me habían rescatado de un momento oscuro de mi vida, y pude plasmarlo en un disco como Mimétika”, compartió, Naranjo.

Después de 10 años de ausencia, la cantante regresará al Coloso de Reforma, en la que la española realizará un recorrido por sus grandes éxitos, donde habrá muchos éxitos, mucho baile, mucho rock, mucho electrónico y sobre todo una noche en la que el público bailará y cantará las canciones de una de las mejores cantantes de habla hispana en el mundo: “estamos en el inicio de la gira, este es un segundo comienzo para la gira, me gusta la adrenalina, hay una parte en el repertorio que la hemos adaptado al país, no podemos estar en México y no cantar, ‘Oyeme’, la gente necesita escuchar esos grandes éxitos, así que, normalmente, cuando cambiamos de país, tratamos de adaptar el repertorio a lo que ha sido muy importante en el país”.

En sus casi tres décadas de trayectoria, Naranjo ha sido definida por su privilegiada voz y propuesta arriesgada, estableciéndose como una de las artistas más innovadoras y transgresoras en habla hispana. La gira Mimétika, se presentará el 10 de junio, en el Auditorio Telmex, Guadalajara; el 15 de junio, en el Auditorio La Isla, Mérida; y el 23 de junio, Auditorio Nacional.

