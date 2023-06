Reacomodos y la encuesta

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

La encuesta, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el mejor método para la selección de los candidatos a puestos de elección popular y no puede adoptarse otro mecanismo a modo de un aspirante, por lo que se tiene que aceptar las reglas establecidas y, en esas circunstancias, quienes no estén de acuerdo podrán asumir posiciones personales, no de Morena.

Del resultado que obtenga el Consejo Político de Morena, se definirá el destino del resto de los aspirantes: Los tres perdedores que seguramente continuarán en las posiciones que ya tienen o habrá de buscar a sus sucesores para consolidar el equipo que finalizará el sexenio de la transformación y garantizar la continuidad del mismo el sexenio próximo.

Seis gobernadores(as) han manifestado su simpatía por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para ser nominada coordinadora del comité de defensa de la 4T y, en consecuencia, la próxima candidata presidencial; esto al margen del apoyo recibido por el PVEM y de la generalidad de simpatizantes en todo el país.

Adán Augusto López Hernández comenzó a despedirse como titular de la Segob en comunidades de Tabasco, ofreciendo regresar; lo mismo la jefa de Gobierno de la CDMX ha dicho que renunciará este lunes luego del resultado del consejo político, y el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, dejará el cargo a partir de este lunes. Monreal no se decide aún, pero los cambios se darán esta misma semana.

TURBULENCIAS

Llena el teatro La Casa de la Bandida

Notable éxito se anotó el talentoso periodista José Luis Montañez con su obra de teatro La Casa de la Bandida, tres corcholatas, un colado, más los que se apunten!, que finalizó en paralelo al Consejo Político de Morena para la selección de su candidato (a) presidencial y que inició con una mesa de debate sobre el tema con la participación de experimentados periodistas que integran su página editorial, pero lo más interesante fue que el numeroso público orientó con silbidos, aprobación o rechazo, el rumbo de la opinión pública nacional: unos a favor y otros en contra de la política actual, si sigue o se corrige. Sin duda, dos rumbos por los que transita el país y que se definirán en el 2024 y, como ya es moda nacional, a las expresiones de apoyo a la actual administración, el público dijo tener otros datos, lo mismo que los analistas, como una forma de darle vuelta a los cuestionamientos sin caer en el enfrentamiento irracional. Gran éxito de Montañez que ahora prepara su recorrido por el país con su obra que también presentará en Las Vegas, y es también una obra teatral de homenaje a Carmen Salinas… Sólo quiero aclarar que no estoy en contra de los apoyos sociales para los grupos vulnerables, siempre he luchado por ellos, afirma la senadora panista Xóchitl Gálvez que este lunes se presentará en Palacio Nacional para exponer lo anterior al presidente López Obrador en su conferencia mañanera, pero el tabasqueño señala que si se le admite, luego pedirá lo mismo el ex presidente Fox —que acompañará a Xóchitl—, Calderón, Claudio X. González, y se corre el riesgo de que deje de ser un diálogo circular con periodistas para terminar en un foro de debate político… En su gira por las huastecas, el presidente López Obrador estuvo en Xilitla, SLP, tierra de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y en Álamo Temapache, Veracruz, dónde se le apareció un partidario del tabasqueño Adán Augusto López Hernández, que reclamó que el resto de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena se promocionan mucho y no hay apoyo para el secretario de Gobernación; AMLO aceptó la inconformidad del huasteco.