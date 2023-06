Encuesta, mensaje para Sheinbaum

Ángel Soriano

“La cargada” de gobernadores y gobernadoras a favor de la todavía jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo -algunos diputados del PVEM se han deslindado-, para candidata presidencial de Morena, fue frenado con las reglas impuestas de prohibir el uso de recursos públicos y apoyos de funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Esto la debilita, toda vez que, como jefa de Gobierno, ha recorrido buena parte del país y recibido apoyo de mandatarios estatales que han echado a caminar su maquinaria electoral en favor de la doctora, contabilizándose de entre 30 y 40 mil partidarios en algunas entidades como en Oaxaca y Puebla, cuyos mandatarios han expresado abiertamente sus simpatías por la candidatura.

Piso parejo han exigido los contendientes al ver esos apoyos que, seguramente tienen línea de quien decide en el país, pues difícilmente un gobernador puede caer en una aventura política de este tipo cuando la decisión final será hasta el 6 de septiembre aunque en ese lapso puedan cambiar las condiciones y modificar su postura.

Hasta ahora, los seis aspirantes oficiales a la candidatura presidencial -cuatro de Morena y dos de los aliados PT y PVEM-, han expresado su conformidad por las reglas impuestas, como la de evitar las descalificaciones y los debates -“para terminar con el fuego amigo”, indicó Mario Delgado-, y la participación de encuestadoras oficiales, que no hayan cometido errores en el pasado.

No me prestaré a una farsa: Ebrard

Luego de presentar su renuncia como canciller ante el presidente López Obrador, Marcelo Ebrard dijo confiar en las reglas acordadas para la encuesta y advirtió que no se prestará a ninguna farsa, al igual que el resto de los contendientes, pues si existen desviaciones, las denunciarán; la Sheinbaum solicitó licencia que será efectiva hasta el 16, fecha límite para el registro de candidatos y, salvo alguna sorpresa, será el secretario de Gobierno, Martí Batres, el sucesor. Batres ha sido cercano colaborador de AMLO en tareas política como dirigente de Morena y en la formación de cuadros partidistas en la Ciudad de México… También alista su salida de Gobernación -anunciada por el mismo Presidente-, Adán Augusto López Hernández, que en un video que circuló ayer responde de manera airada a un ciudadano, demostrando que también conoce el vocabulario del pueblo; Ricardo Monreal el jueves presidirá la reunión de la Jucopo del Senado y renunciará también a la coordinación de Morena el viernes, pero anunció que ya recogió sus cosas y su despacho está limpio para recibir a su sucesor o sucesora; de esa manera la contienda por la coordinación de la Defensa de la IV-T que los llevará recorrer el país con recursos del propio partido, que son los mismos impuestos del pueblo transformados en prerrogativas legales para el financiamiento de actividades político-electorales… No cesan los estrangulamientos en la ciudad de Oaxaca y en el interior del estado, debido a que las organizaciones magisteriales y sociales no han recibido respuestas positivas a sus ancestrales demandas sociales y el problema es que de estas acciones los únicos perjudicados son los ciudadanos, los turistas y los hombres de negocios que ven afectadas sus actividades con bloqueos viales por todas partes… Lamentable el deceso del diplomático Carlos Manuel Sada Solana (Kay), quien fue presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, cónsul en varias ciudades estadunidenses y finalmente embajador de México en Washington, último oaxaqueño que incursionó con éxito en el servicio exterior mexicano en donde gozó de simpatías y respeto del cuerpo diplomático, igual que entre sus paisanos por su capacidad y don de gente… La senadora Xóchitl Gálvez, acostumbrada a aprovechar cualquier oportunidad para promocionarse, acudió a la mañanera para reclamar su derecho de réplica al presidente López Obrador, pero no la dejaron pasar porque iba en campaña política. “Que se vaya con los fifís”, dijo el Presidente.

