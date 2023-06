Con renuncias de “corcholatas” se trata de ocultar el “dedazo”

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Por más que el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus incondicionales hacen los mayores esfuerzos por confirmar su afirmación de que “murió el dedazo”, la realidad se encarga de desmentirlos y poner en evidencia que, a final de cuentas, lo que prevalecerá será la opinión del gran elector.

En todo caso, vale reproducir el comentario del colega Joaquín López-Dóriga, quien en entrevista con el gerente de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo que, en todo caso, para distinguir el sistema del político tabasqueño se puede hablar de “cuatro dedazos”, pues él fue quien eligió, por condiciones y características sólo por él conocidas, quienes podían ser considerados como precandidatos —“corcholatas” los bautizó él mismo— y cuáles son las condiciones que deben cumplir para llegar a la meta.

Además, mientras no se compruebe lo contrario, será una sola voz la que inclinará la encuesta definitiva y las casas especializadas en encuestas que resulten seleccionadas sólo aportarán sus prestigios para darle validez a los sondeos programados que, se dice, serán cinco en un plazo de poco más de dos meses.

Dos de las “corcholatas” tienen testimonios de que las encuestas supuestamente decisivas resultan totalmente contrarias a las realizadas por especialistas alejados de la influencia de Morena. Esos dos testigos, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, han decidido olvidar esos episodios ni guardar rencor por el hecho de haber sido desplazados con base en sondeos de opinión, cuyos resultados resultaron totalmente contrarios a los realizados anteriormente, pero validados por el líder y guía de la llamada Cuarta Transformación, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero antes de que se manifieste en definitiva la voluntad del gran elector, el resto de los ciudadanos tendremos un espectáculo para llenar momentos que, de otra manera, se dedicarían a analizar y eventualmente criticar asuntos de gran importancia para la nación, como la cancelación de las normas oficiales en materia en salud que dejan todavía más desamparados a millones de enfermos a quienes hasta ahora no se les podido entregar ni siquiera medicinas.

Ebrard y Monreal, seguros de superar a la

“corcholata” favorita, Claudia Sheinbaum

Hasta ahora, en este espectáculo el que lleva la delantera es el ahora ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, quien cumplió su promesa (¿o amenaza?) de renunciar al cargo para dedicarse de tiempo completo a su campaña para conseguir la nominación presidencial de Morena, organización a la que ha contribuido a fortalecer desde antes de formar parte de esta.

La renuncia de Ebrard tuvo incluso impacto visual. Los medios destacaron que el entonces todavía funcionario federal llegó a Palacio Nacional vestido formalmente, de traje y corbata, pero cuando salió del histórico edificio, luego de despedirse de su jefe, el Presidente de la República se despojó de esa ropa y lució una camiseta con la leyenda “¡Sonrían, todo va a estar bien!”

Seguido por los representantes de los medios de comunicación, el también ex jefe de Gobierno capitalino —el tercero en ser elegido, luego de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y del multirreferido López Obrador— aseguró que regresará a Palacio Nacional en octubre de 2024, pero ya como Presidente de la República.

En cuanto a su encuentro con el jefe del Ejecutivo, dijo que fue una reunión muy amistosa, afectuosa. “Nos acordamos de muchas cosas de cinco años que hemos pasado juntos; me deseó mucha suerte, como siempre muy afectuoso y le agradecí su apoyo y su confianza que me dio todos estos años y vimos los asuntos que hay pendientes, que no son muchos y le dije, bueno, ya me voy a caminar, me voy a poner mis tenis y ya estamos listos”, indicó Ebrard.

El aspirante presidencial aseguró sentirse emocionado, pues nada nada más le falta el “morralito”, pero que tiene todas las posibilidades de ganar.

Antes de abandonar el Zócalo capitalino, en la esquina de Moneda y Seminario, donde le esperaban sus simpatizantes, Ebrard señaló que si no hay respeto a los acuerdos del Consejo de Morena lo denunciará en su caso, pero consideró que ese escenario no se concretará porque todo los aspirantes suscribieron los acuerdos.

En cuanto a la que se supone que será su principal contendiente, por tener el respaldo del jefe del Ejecutivo, la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien ayer mismo anunció que dejará el cargo el viernes venidero, Ebrard se limitó a señalar: “Le llevamos ventaja”.

En ese aspecto, dejar su cargo oficial para dedicarse de lleno a su campaña interna, el ahora excanciller lleva ventaja sobre el resto de las “corcholatas”, pues el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, anunció que dejará esa posición también el viernes venidero, mientras que el secretario de Gobernación y “hermano” de AMLO, no ha fijado fecha para dejar el Palacio de Cobián, pero el pasado viernes 9, en La Trinitaria, Chiapas, también anunció su renuncia, en un acto multitudinario que le organizó su cuñado el gobernador de ese estado, Rutilio Escandón Cárdenas, casado con su hermana Rosalinda.

Al empezar a vaciar su oficina, el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo),

Ricardo Monreal confirmó que el próximo viernes 16 de junio presentará su solicitud de licencia en la sesión de la Comisión Permanente.

En conferencia de prensa, el ex gobernador de Zacatecas comentó que su oficina ya está vacía.

“Ya está limpia (la oficina), me faltan algunas cosas y por supuesto me voy a llevar conmigo al Santo Niño de Atocha, que es quien me ha cuidado y protegido”.

“No hay que acostumbrarse a los puestos ni a los cargos, sino dedicarse con amor a los encargos”, dijo Monreal, mientras se despedía y cargaba dos cuadros, uno de ellos con la imagen de Benito Juárez.

También anunció que el venidero lunes 19 arrancará su gira de asambleas informativas en el Monumento a la Madre, en la colonia Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, a las 17 horas.

Los otros dos aspirantes inscritos, pero considerados marginales, no sólo por militar en otros partidos sino porque no han sido considerados para los eventos centrales en este proceso de nominación, son el ex gobernador de Chiapas y actual senador por el PVEM, Manuel Velasco Coello, quien ya solicitó licencia, y Gerardo Fernández Noroña.

“Nos reservamos el derecho de admisión”

¿y el mandato judicial que protege el derecho de réplica?

El Zócalo capitalino, y en particular Palacio Nacional y sus alrededores se convirtieron desde primera hora de ayer en escenario central de la vida política nacional.

Esto no sólo por el tema de la sucesión presidencial, sino por la aparición de la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien ha exigido que López Obrador cumpla con el mandato de un juez de darle derecho de réplica en su conferencia mañanera.

La legisladora presentó su demanda de amparo luego de que el presidente López Obrador afirmó que ella votó en contra de la pensión de los adultos mayores, cuando no fue así. La senadora informó que el Juzgado Segundo de Distrito en materia civil con sede en la Ciudad de México admitió el amparo que interpuso para que pueda ejercer su derecho de réplica en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador.

Al comentarlo, el jefe del Ejecutivo sugirió a “la señora Xóchitl’’ usar otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte. Y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la Fiscalía. Y si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer; si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite’’.

Gálvez se presentó ayer a primera hora frente a Palacio Nacional, pero se le negó el acceso.

Debido al bloqueo, la senadora expresó ante los medios: “Palacio Nacional no es un antro para reservar el derecho de admisión”.

También manifestó: “Si hoy no entro, le avisaré al juez” … “Voy a seguir insistiendo con todos los elementos que me da la ley, yo sí creo que la ley es la ley”, dijo al lamentar las agresiones que ha recibido del Presidente.

López Obrador ha calificado el amparo otorgado a la senadora como una “jugarreta” de “muy bajo nivel, muy vulgar” y aseguró que se reserva “el derecho de admisión” a su rueda de prensa diaria.

