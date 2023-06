El pueblo, única vía de financiamiento

Desde el portal

Ángel Soriano

Los recursos que reparte el INE, o los partidos, no salen de la bolsa de los funcionarios ni de los militantes, sino son del erario producto de los impuestos, por lo tanto, el pago de viáticos del recorrido por el país de los seis aspirantes a ser nominado defensor o defensora de la IV-T provienen del pueblo de México, única fuente de enriquecimiento.

Porque también el sector privado, como está documentado, ha fincado su fortuna al amparo de la administración público y de los políticos que asaltan el erario para favorecer a familiares y a amigos, partidos y camarillas que al llegar al poder se olvidan de todo y utilizan el aparato del Estado mexicano para beneficio faccioso.

Por eso es inmoral que precandidatos de dudosa o clara trayectoria corrupta en el servicio pública se atrevan todavía a pedir donaciones, como si en las comunidades pobres manejaran ese término jurídico o acudan al banco a aportar más a las fabulosas fortunas de ex funcionarios que aspiran a más, pero también hay contrastes: En un gesto de honestidad se pide la devolución del dinero destinado a las campañas para los más pobres.

Y hay también candidatos o precandidatas que, sin serlo, exhiben a la opinión pública sus desplantes de arrogancia y prepotencia, cuando ni siquiera inicia la campaña, menos concluye la encuesta y se está lejos de la elección constitucional para renovar la Presidencia de la República. Y eso es a unas horas del inicio formal de una precampaña ¿cómo se comportará el ganador?

TURBULENCIAS

Monreal va a misa; simpatías por Armenta en Puebla

Mientras el ex presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila, acompañado de su familia acudió a la Basílica de Guadalupe a pedir a la virgencita lo convierta en instrumento de servicio al pueblo de México, en Puebla la encuestadora Parametría dio a conocer que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Alejandro Armenta Mier, va 12 puntos arriba del coordinador de Morena en San Lázaro, Nacho Mier, y 7 puntos arriba de su más cercana competidora Claudia Rivera, y el 28% de las preferencias de la militancia morenista para que se convierta en coordinador de la Cuarta Transformación en Puebla, para más tarde ser el candidato a suceder en la gubernatura a Sergio Salomón Cespedes… En Chiapas a Zoé Robledo, director del IMSS, le salió un competidor fuerte: Eduardo Ramírez Aguilar, sucesor de Monreal en la coordinación de Morena en el Senado, como un fuerte aspirante a la gobernación de Chiapas; afirma que no dará ni un paso atrás y no cederá ni un milímetro en sus aspiraciones de gobernar su estado. Se anota también Sesil de León Villard, aunque con menos posibilidades… Este martes el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, recibirá a pobladores de Los Chimalapas, que una vez resuelto el problema limítrofe con Chiapas, pretenden convertirse en el municipio 571 de Oaxaca y piden solución de una vez por todas del problema agrario… De gira de supervisión del Tren Maya por Quintana Roo, acompañado de la gobernadora Mara Lezama, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que los más de 1,500 kilómetros de vía férrea se concluirán en tiempo y forma y se echará a caminar en los plazos establecidos, lo que no ocurre en la súper carretera Oaxaca-Puerto Escondido debido a la falta de solución a los problemas de San Vicente Coatlán, que tienen retenidos los trabajos. Suman 4 gobernadores que no han podido con el conflicto y parece ser que va para largo por falta de operadores políticos en la entidad. Lamentable para todos.

