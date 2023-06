Vigente, la sentencia de Carlos Hank: “político pobre, pobre político”

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Aunque los militantes de la llamada Cuarta Transformación procuran por todos los medios ocultar sus raíces priistas y han hecho su lema fundamental “no somos iguales”, la verdad es que no pueden librarse de esa herencia. Por ejemplo, en el actual proceso que no es para elegir candidato presidencial, se hace presente una figura histórica del tricolor, el “profe” Carlos Hank González con su sentencia ya clásica: “Político pobre, pobre político”.

Las llamadas “corcholatas” empezarán hoy, lunes 19 de junio, sus recorridos por diferentes rumbos de la República para conquistar la simpatía de los militantes y seguidores de la llamada Cuarta Transformación que, oficialmente, serán considerados en las encuestas que supuestamente definirán quién será el coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

En realidad, todo es una simulación, el que resulte oficialmente coordinador en realidad será el precandidato presidencial de Morena y sus satélites y las encuestas sólo serán una pantalla para ocultar el “dedazo” que, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no existe o, tal vez, los encuestadores entrevistarán a una sola persona, que vive en Palacio Nacional.

Toda esta cubierta es necesaria para que no prosperen las protestas que han interpuesto ante el Instituto Nacional Electoral (INE) los partidos de oposición por considerar que se trata de actos anticipados de campaña, los cuales están prohibidos por la legislación electoral. Pero, en un intento de dejar atrás las embestidas del primer mandatario contra el máximo organismo electoral, los nuevos consejeros encabezados por la filo morenista Guadalupe Taddei Zavala decidieron obviar lo sucedido y prefirieron fijar “medidas preventivas” que no serán atendidas, pues como mencionamos hoy empieza abiertamente la precampaña que no es para nominar candidato presidencial.

Para hacer campaña se necesita dinero

Al inicio de la columna decía que en esta “no campaña” se proyecta el recuerdo del profe Hank y su dicho de que para ser político de alto nivel se necesita dinero y esto lo confirmó la dirigencia nacional de Morena, con el anuncio de su gerente, Mario Delgado Carrillo, en el sentido de que se asignaron cinco millones de pesos para cada una de las “corcholatas” para esta etapa de la no campaña.

Para la gran mayoría de los ciudadanos cinco millones de pesos representan un patrimonio que difícilmente logran reunir durante toda la una vida de trabajo, pero para una campaña electoral, así sea para ser coordinador de la defensa de la llamada cuarta transformación. Mucho más se requiere si se trata de una candidatura presidencial.

Los cierres de carreteras los hacen unos

cuantos cientos; los afectados son millones

Basta con imaginar una visita, por ejemplo, a Monterrey o cualquier otra gran Ciudad de México a la que sea necesario viajar desde la Ciudad de México en avión. También es de tener en cuenta que el aspirante no viajará solo, sino que tiene que estar acompañado por todo un equipo que representa gastos de traslado, hospedaje y comidas, además del pago de renta del sitio elegido para reunir a los simpatizantes. Aunque el sitio elegido sea una plaza pública, se tiene que gastar en equipo de audio y de video y, tal vez, sillas y vallas para imponer un poco de orden, además de contratar lonas para ofrecer un poco de protección para los intensos rayos de sol en esta temporada de intenso calor.

En resumen, esos cinco millones de pesos son apenas una ayuda para los aspirantes a la candidatura presidencial, quienes, de cualquier forma, tendrán que allegarse otros recursos, ya sea provenientes de simpatizantes a de la propia cartera o del patrimonio familiar.

Al parecer, de las cuatro “corcholatas” oficiales de Morena, el ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, es quien tiene mayores posibilidades de financiar con recursos propios o de sus amigos esta etapa de precampaña, pues de inicio rechazó el respaldo partidista —por supuesto, proveniente del financiamiento público— aunque al parecer finalmente lo aceptó, a petición de la dirigencia de su partido, con el argumento de que desea ofrecer “piso parejo”, como han demandado por lo menos dos de los aspirantes.

Por cierto, el adelanto de una de las “corcholatas”, el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al renunciar a su cargo y obligar a lo mismo a los otros aspirantes, privó a su principal competidora, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de un gran acto público de lucimiento, la concurrida lección de boxeo realizada en el Zócalo capitalino el sábado anterior.

Según las cuentas del nuevo titular del gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, el evento congregó a 120 mil personas, diez mil más que la ocasión anterior, pero ya se sabe que al nuevo mandatario suele fallarle su ábaco y agrega asistentes cuando se trata de eventos oficiales, como el del pasado fin de semana, y les resta a los actos organizados por la oposición y la sociedad civil.

Lo que sí, el tumultuario evento sirvió de compensación para el mal momento que seguramente atravesó Martí apenas a unos minutos de tomar posesión, con el bloqueo de la autopista y la carretera federal México-Cuernavaca, que afectó a millones de personas.

Es de reconocer que Martí y su equipo lograron que se levantara el bloqueo horas antes de lo anunciado, pero de cualquier forma queda la duda acerca de ese tipo de manifestaciones, a cargo de unos cuantos cientos de personas, pero que afectan a millones de ciudadanos que no tienen ninguna responsabilidad.

De tanto en tanto, los órganos legislativos federales y locales anuncian reformas a las leyes para impedir y, eventualmente, sancionar los bloqueos que afectan a muchas personas en lo particular y las actividades productivas del país. Sin embargo, esas reformas no se aplican y, por consiguiente, no sirven de nada.

Otra vez vale decir que aplicar las leyes no significa reprimir. Simplemente se trata de que la autoridad haga cumplir las normas.

Morena trata de robarse la Presidencia de la República, denuncia el PRI

El nada encubierto proceso de selección de candidato presidencial de la llamada Cuarta Transformación ha generado muchas protestas y una de las más sonoras ha sido de parte de la dirigencia nacional del PRI.

El dirigente nacional del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, denunció que, ante la cercana elección presidencial, Morena y su gobierno quieren hacer una elección de Estado, para robarse la Presidencia de la República, dilapidando recursos y vulnerando las instituciones democráticas.

A pesar del disminuido poder de su partido, el ex gobernador de Campeche advirtió: “no lo podemos permitir”.

Moreno destacó que las mal llamadas “corcholatas” hacen campaña violando sistemáticamente la ley y usando recursos públicos y advirtió que esa elección será “la simulación más grande, porque todos sabemos el resultado: Una imposición entre ellos”.

El presidente del PRI señaló que “es gravísimo lo que están haciendo Morena y el gobierno: Vulnerar las instituciones, lastimar y destruir el régimen democrático”.

El dirigente nacional del tricolor urgió a todos los priistas a salir a las calles y a acudir a los medios de comunicación para informar que el PRI no sólo es un factor de unidad, es un factor de responsabilidad en este país, para que juntos, defendamos la democracia y las instituciones.

Asimismo, advirtió la necesidad de robustecer y fortalecer la coalición Va por México, para que sea electoral, pero también legislativa y de gobierno.

Señaló que en los próximos días el PRI llevará a cabo una serie de foros para escuchar y abrir el partido a la sociedad, con una gran y amplia participación ciudadana.

A vez, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, criticó este domingo que las “corcholatas” hayan renunciado a sus cargos para participar en el proceso interno de Morena.

“Sin importarles la responsabilidad que habían asumido, saltan como chapulines cuando México vive el sexenio más sangriento en lo que va del siglo, sin rendir cuentas continúan en una precampaña a todas luces ilegal, desviando descaradamente recursos públicos”, dijo al informar que ha denunciado esta situación ante el INE, para que suspenda de inmediato ese engaño.

riparcangel@hotmail.com