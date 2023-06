En Morena, secuestran a Yeidckol Polevnsky

Sucesión en Puebla, asunto de familia; Alejandro Armenta lleva la delantera

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recibió el bastón de mando de parte de las mujeres de los pueblos originarios en Xochimilco y supuso que eso le será suficiente para llegar a ser la primera mujer presidenta, pues en anteriores campañas lo ha visto. Por ejemplo, a lo largo de los años que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador como candidato y aún en gestión, todas las veces que los indígenas lo han ungido como una especie de líder máximo.

Desde el viernes pasado, llama la atención una propaganda a favor de la señora Sheinbaum Pardo con la leyenda: “AMLO a Claudia”, en la que aparece la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en una de las tantas veces en las que el inquilino de Palacio Nacional le ha alzado la mano. Pero no, eso no le resultará suficiente.

Sin embargo, un día antes, Morena hizo gala de la cerrazón que últimamente lo ha venido caracterizando y de plano, secuestraron ni más ni menos que a Yeidckol Polevnsky, cuando intentó irse a registrar como aspirante a “corcholata” porque, según ella, así habría más equidad en esta contienda interna al tener dos mujeres. Luego declaró que ella sólo estaba aspirando a un cargo partidista y finalmente, se quejó de la actitud que tuvieron para con ella sus propios correligionarios que le cerraron cualquier posibilidad de que accediera a dicho proceso.

Por lo demás, “corcholatas” y “corcholatos, empezaron con sus respectivos recorridos y de alguna manera, estos tomaron un matiz un tanto cuanto religioso, esto es, porque los aspirantes o por lo menos algunos, se encomendaron al santo de su devoción y la prueba más significativa fue la de Ricardo Monreal, que estuvo en la Basílica de Guadalupe, a la de San Juan de los Lagos, en Jalisco y desde luego, al que es de casa, el Santo Niño de Atocha.

El ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sigue pesando que continúa al frente de esa cartera y así, “agustísimo”, envía a su equipo cercano a que lo registren como aspirante.

Lo que no deja de llamar significativamente la atención, por otra parte, es que en Morena, ya no saben ni como contener la guerra en que se ha traducido su contienda interna para elegir a su flamante coordinador de defensa de la Cuarta Transformación. Ayer mismo, dieron a conocer lo que el oficialismo considera los lineamientos que deberán de seguir “corcholatas” y “corcholatos” y que son muy parecidos al discurso lopezobradorista; es decir, aquello de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, algo que por cierto ha violado consuetudinariamente el propio inquilino de Palacio Nacional que con esto, ha demostrado que en esta errada y llamada Cuarta Transformación, lo que priva es la corrupción.

Lo que más llama la atención, son los llamados de la cúpula morenista para que los aspirantes respeten los resultados de las encuestas. Tan ciertos están de que al culminar este proceso el próximo 6 de septiembre —cuando ya haya “corcholata” oficial—, se van a desatar una serie de confrontaciones.

*** Y quien se perfila sin mayor dificultad para convertirse en el coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla, es el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta. De acuerdo a las mediciones de la casa encuestadora Parametría, cuenta con el 7 por ciento de ventaja ante su adversaria más cercana, Claudia Rivera, y 12 puntos de ventaja del tercer lugar, que ocupa el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, que por cierto, como operador político en San Lázaro, ha dejado mucho qué desear. Sumas y restas más o menos Armenta tiene el 28 por ciento de preferencia de la militancia morenista en aquella entidad. Y esto se debe al trabajo que el senador realiza continuamente, sobre todo aquellos enfocados al sistema de salud y energéticos. Otro dato arrojado por la medición de Parametría, es que Armenta, “en la evaluación de atributos, misma que considera valores como honestidad, cercanía con la gente, cumplimiento de la palabra, conocimiento del estado, respeto a los derechos de las mujeres y buena aceptación para defender la transformación, Alejandro Armenta Mier suma los 10 puntos, muy por encima de los otros posibles contendientes”.

*** En este mismo orden de ideas, mucho se comenta que el caso de Puebla, está convertido ya en un asunto de familia pues muchos saben que Alejandro Armenta e Ignacio Mier, son primos hermanos. Hace tiempo —como se recordará—, el entonces gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa (qepd), tenía vetadísimo al diputado Mier Velasco, pero con su partida, le quedó el camino libre y ahora, la carrera es en contra de su pariente, aunque claro y como se anotó en líneas anteriores, en medio está Claudia Rivera.

*** En la semana que inicia, este es un tema que puede retornar a la escena política, de la que no se ha ido del todo. Resulta que el grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, solicitó la comparecencia de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara Espinoza, para que explique, (y habrá que ver si puede hacerlo), los presuntos desvíos de recursos en la dependencia y la falta de apoyos para los deportistas mexicanos, al tiempo que los senadores del tricolor, pidieron al presidente López Obrador, la destituya para no obstaculizar las investigaciones de su gestión. Mediante un Punto de Acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los senadores priístas demandan que en la comparecencia, Guevara Espinoza explique el presunto desvío de recursos y acusaciones de extorsión de los que ha sido señalada por toda la comunidad deportiva del país. La falta de apoyos y becas que reclaman los deportistas mexicanos; la desviación de recursos federales del fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) que en su momento reveló la Secretaría de la Función Pública. Bastante en la “ropita sucia” que viene cargando la ex medallista olímpica pues también tendría que explicar las irregularidades en el ejercicio del gasto público en la Conade que detectó la Auditoría Superior de la Federación en 2020, por 377 millones de pesos, y las diferencias que ha habido con las atletas de natación artística; la situación en la que se encuentran los deportistas que integran la Federación Mexicana de Natación; cuáles serán las soluciones para impulsar este deporte.

