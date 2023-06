Otra orden judicial para nombrar comisionado del INAI, pero la 4T no la acata

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Segunda llamada y, seguramente, nuevo desaire de los diputados y senadores de la llamada Cuarta Transformación a la orden judicial para que nombren al menos un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que no puede trabajar desde el pasado abril, por no estar completo.

La insistencia es de parte de la jueza federal de la Décimo Séptima de Distrito en Materia Administrativa, Celina Quintero Rico, quien nuevamente dio tres días hábiles para que la Jucopo de la Cámara alta elabore la propuesta de los candidatos a ocupar el puesto a comisionado con la intención de que el Instituto pueda sesionar. La orden va dirigida a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso, para que, en un plazo de tres días, convoque al Senado a un periodo extraordinario de sesiones para que nombre a uno de los tres comisionados del INAI.

“Se concede la medida cautelar para el efecto de que en el plazo de tres días, a partir de la notificación de esta determinación, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores elabore la propuesta de los candidatos al puesto de Comisionado por lo que hace a la segunda vacante de dicho puesto del INAI”, ordenó.

“Requiérase a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente (Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia), para que, en el plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación que se le haga de este acuerdo, acredite de manera efectiva y sin evasivas que han dado cumplimiento a los extremos de la suspensión definitiva concedida en favor de la parte quejosa”, ordenó decidió la titular del decimoséptimo juzgado de Distrito en Materia Administrativa.

La jueza Celina Quintero advirtió que de no acatar el fallo de les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, la cual podría aumentar gradualmente hasta llegar a mil unidades de medida y actualización, es decir que cada diputado y senador que integran la Primera Comisión de Trabajo, tendría que pagar entre 5 mil 187 pesos hasta 103 mil 740 pesos.

Puede parecer un castigo severo, pero no para los “austeros” legisladores oficialistas, quienes tienen como lema “es un honor estar con Obrador”, y como su líder y guía, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no quiere que funcione el INAI, ellos no darán un voto a favor de elegir a por lo menos uno de los tres comisionados faltantes. En cuanto a la eventual multa, probablemente los recursos saldrán no de sus bolsillos, sino de las partidas que tienen asignadas las fracciones parlamentarias de Morena, PT, PVEM y PES en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero si por alguna razón tuvieran que aportar de su peculio, seguramente no les dolerá ese pequeño sacrificio en aras de su “gran proyecto”.

Los “morenos” y satélites bloquearán cualquier

intento de convocar a un periodo extraordinario

Los hechos lo comprueban. Desde el pasado 18 de mayo la juez Quintero ordenó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado —entonces encabezada por el precandidato presidencial Ricardo Monreal— proponer candidatos, lo que fue acatado, pero la mayoría oficialista de la Comisión Permanente rechazó convocar al periodo extraordinario, por 20 votos contra 16 de la oposición que ha presionado por todos los medios para designar por lo menos a uno de los comisionados faltantes.

En esa sesión, legisladores de Morena y sus aliados calificaron la orden de la jueza de “intromisión majadera”, la acusaron de querer “tronarle los dedos” al Congreso, y negaron que tenga facultades para obligarlos a un periodo extraordinario. La multa anunciada por la juzgadora no significó ninguna presión, pues apenas significaba unos tres mil pesos por cada legislador sancionado.

En caso de que la Permanente nuevamente se niegue a cumplir con el mandato judicial, como seguramente ocurrirá, la jueza advirtió que impondrá multas de 5 mil 187 pesos a cada diputado y senador integrante de la Primera Comisión de Trabajo, cifra que aumentará gradualmente hasta llegar a 103 mil 740 pesos.

También se aclaró que las sanciones serán por partida doble, ya que, también está pendiente cumplir el otro amparo.

Las leyes advierten que el incumplimiento de un mandato judicial es un delito federal que puede llegar a ser castigado con penas de cárcel, por un periodo que va de tres a nueve años. Perseguir a los que desacaten la orden del juez le corresponde a la Fiscalía General de la República, pero a petición de la jueza.

Esto también genera dudas acerca de una posible sanción a los legisladores omisos, pues dicho organismo está a cargo del fiscal “amigo” Alejandro Gertz Manero.

Además, la presidencia de la Jucopo del Senado ya cambió, ahora está al frente el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, quien poco después de entrar en funciones declaró que no habrá periodo extraordinario de sesiones para nombrar a los comisionados del INAI y que en el próximo periodo ordinario se harán los nombramientos que quieran, es decir, dejarán pendiente la designación hasta después del 1 de septiembre.

“Todos vamos a seguir en el buen camino y yo espero que podamos construir iniciando nuestro periodo ordinario los nombramientos pendientes que quieran. Son muchos, son bastantes, hay la urgente necesidad de hacerlo porque si no, lo hará la siguiente legislatura y se pondrán de acuerdo, nosotros daremos muestra de que el acuerdo y el consenso es lo que va a prevalecer”, dijo Ramírez.

Tarde, pero se respetan los plazos fijados por la ley

Aunque el proceso se disfraza de nombramiento de coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación, los precandidatos de Morena y sus rémoras del PT y PVEM ya están en plena campaña para ser nominados, situación que ha generado muchas críticas contra los partidos de oposición porque han dado mucha ventaja al oficialismo y eso podría significar una derrota en las elecciones de 2024.

En particular las críticas se han dirigido contra la coalición Va por México, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD, a la que se reprocha inclusive el no hacer denuncias más contundentes ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (TEPJF).

Ante estas críticas, se puede considerar como respuesta indirecta la conferencia de prensa que encabezaron las secretarias generales de los partidos aliados para confirmar que Va por México anunciará el venidero lunes 26 el método para elegir candidato presidencial, que resultará de una consulta a sectores de la sociedad, pero también de los aspirantes.

Los dirigentes de los partidos “ya están terminando” el proyecto, que permita decantar un mecanismo “asequible”, dijo la secretaria general del tricolor, Carolina Viggiano.

En ese evento, las secretarias generales presentaron 12 compromisos como base para la plataforma electoral de Va por México, entre los cuales sobresale que los programas sociales son intocables, por lo que se van a ampliar y fortalecer; igualdad y una vida libre de violencia para las mujeres; la recuperación de la paz y tranquilidad para las familias; un sistema de salud que garantice una cobertura total; vivienda digna, una economía fuerte, desarrollo sustentable; instituciones fuertes y democráticas y una reforma al campo.

Patricia Patrón Laviada, por el PAN; la mencionada Viggiano por el PRI, y Adriana Díaz Contreras, por el PRD, firmaron el documento Compromisos por México, un proyecto común, y anunciaron que saldrán a las calles de cada rincón del país para escuchar a todos los ciudadanos.

“Quiero que sepan, quiero decirles a todas y todos los mexicanos que no están solos, que nosotros y nosotras en Va Por México, más allá de unas siglas, más allá de partidos que representamos, somos personas que amamos profundamente a México”, manifestó Patrón Laviada.

Díaz Contreras informó que los partidos de la coalición saldrán a plazas públicas, mercados, a generar espacios donde la gente pueda manifestar sus principales causas para construir un proyecto común.

El PRI anunció que realizará foros el 30 de junio y el 1 de julio en sus 32 comités estatales, y presentará sus conclusiones a la coalición. Los tres partidos también organizarán seis foros regionales, con objeto de presentar la plataforma definitiva en agosto.

riparcangel@hotmail.com