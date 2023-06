Junio mes del orgullo celebra los valores de la inclusión y diversidad en alta mar, en Ciudad de México o en Denver, Colorado

Victoria González Prado

Junio es un mes lleno de brillo, alegría, celebración y sobre todo mucho color y orgullo. En este mes tan especial, Celebrity Cruises, celebra de manera muy especial la bandera de esos colores y los valores de la inclusión y diversidad, animando a la gente a navegar más allá, expandiendo sus horizontes hacia un mundo mucho más abierto y empático.

Durante junio, todo el mundo navegando en Celebrity Cruises celebrará con actividades muy especiales preparadas por la tripulación.

A bordo, sin importar dónde se encuentren en cualquiera de los más de 300 destinos a los que navegan, cada barco celebra el mes del Orgullo con su propia “Fiesta del Orgullo en el Mar #TodosABordo”, así como con distintos happenings y horas sociales. Estas celebraciones se encuentran abiertas a todos los huéspedes de toda la flota y son un gran rompehielos y una oportunidad para que la gente se conozca.

Esta tradición nació en 2017, cuando Celebrity organizó la primera fiesta anual de Pride Party At Sea en toda su flota en el mar, donde los asistentes compartieron sus fotos con el hashtag “#TodosABordo”.

Desde entonces, cada año han organizado la Pride Party at Sea invitando a personas influyentes como por ejemplo el medallista olímpico, Adam Rippon.

Fuera del agua, Celebrity Cruises desde hace seis años, ha participado en el reconocido Miami Beach Pride que incluye la famosa carroza de Celebrity Cruises acompañada por el elenco a bordo que marcha al lado de ésta y performances especiales como muestra de lo que se puede observar a bordo de entretenimiento.

Además, celebra el orgullo con el reconocimiento por ser la primera naviera que ofrece matrimonios legales entre personas del mismo sexo a bordo ofiadas por el Capitán. Esta moción fue gracias a una votación transformadora que sucedió en Malta, donde está registrada la mayoría de la flota y que fue aprobada por el parlamento del país.

La primera historia de amor fue el 30 de enero de 2018, en una ceremonia histórica organizada a bordo del Celebrity Equinox. Francisco Vargas y Benjamin Gray se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en casarse legalmente en el mar. Francisco y Benjamin, también encabezaron la carroza en el desfile de Miami Beach Pride en ese mismo año.

Es importante destacar que la naviera es parte de Royal Caribbean Group (RCG), la primera línea de cruceros en crear una división de diversidad e inclusión para que participen todos sus colaboradores. La misión del grupo es mejorar y mantener la salud y el bienestar de sus colaboradores lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y otros miembros de la comunidad. Además ha sido galardonada con varios premios gracias a esta gran labor, incluido Best Place to Work LGBT equality.

✰✰✰✰✰ A más de cuatro décadas de la primera marcha por el orgullo gay en México, esta celebración se ha extendido a lo largo de nuestro país con eventos locales para conmemorar la diversidad.

Este año se cumple el 45 aniversario de la primera marcha LGBTTTIQA+ en México, que desencadenó el movimiento moderno por los derechos de las personas por elegir libremente sus preferencias sexuales e identidad.

Durante todo el mes de junio, la comunidad LGBTTTIQA+ y sus aliados llenarán las calles parques, galerías de arte, teatros, museos, clubes nocturnos y muchos espacios para recordarle a las personas que aún falta camino por recorrer en la lucha por la igualdad. Por lo que en distintas ciudades, las manifestaciones culturales en apoyo a los distintos colectivos se harán presentes.

En la Ciudad de México, la celebración del orgullo LGBTTTIQA+ tiene lugar el último sábado de junio de cada año, cuando la capital del país da el banderazo de salida con su desfile del orgullo. Miles de personas se reunirán en torno al Ángel de la Independencia, para la marcha con vibra festiva por el Paseo de la Reforma.

El acto termina en el Zócalo, donde la música y el baile llenan la tarde hasta la madrugada. Es por ello que se recomienda alojarse cerca del epicentro del festejo. Selina Mexico City Downtown está situada en el corazón de la acción dentro de edificio inspirado en los años sesenta con un cómodo cowork para trabajar a distancia, bar, restaurante y centro de arte que alberga actos de música en vivo, exhibiciones y otros eventos culturales.

Tras el éxito del año pasado, con una participación de más de 250 mil personas; el desfile del Orgullo Gay en el Paseo de la Reforma promete, el próximo sábado 24, ser más grande que nunca. A lo largo de los años, el Orgullo Gay de la Ciudad de México ha pasado de ser una pequeña fiesta callejera a una celebración de un mes con más de 50 actividades LGBTTTIQA+, festivales, expos, raves, muestras de cine como el Festival Mix y mucho más.

El Pride de Ciudad de México es el segundo desfile gay más grande del mundo, después del de Nueva York y es una celebración masiva de la libertad, llena de carrozas, drag queens, bandas y miles de espectadores celebrando la diversidad sexual.

✰✰✰✰✰ Denver también celebra, en junio, el mes del Orgullo en apoyo a la comunidad LGBTTTIQA+ con eventos destacados, incluido el Denver PrideFest, reconocido como uno de los diez principales eventos del orgullo en la Unión Americana.

Denver es la ciudad más grande en un radio de 965 kilómetros, y atrae a miembros de la comunidad LGBTTTIQA+ de todo el oeste y el mundo, y se convierte en un vecindario acogedor con hoteles, restaurantes y tiendas amigables con la comunidad queer, así como numerosos eventos anuales que atraen a multitudes enormes.

El Coors Light Denver Pride Parade permite a los visitantes disfrutar de un desfile, bailarines y carros alegóricos a lo largo de la Avenida Colfax, la calle comercial más larga de Estados Unidos y el Denver PrideFest es reconocido como una de las celebraciones más familiares del país.

En esta ocasión se llevará a cabo los próximos días 24 y 25 y los festejos comienzan con la carrera Pride 5K el sábado 24 y la celebración continúa durante todo el fin de semana con el Coors Light Denver Pride Parade el domingo 25.

El escenario principal del PrideFest de Denver contará con ABSOLUT.® Dance World con presentaciones de Deanne, DJ T-Beatz y muchos más. También, artistas destacados de RuPaul’s Drag Race. El PrideFest de Denver es producido por The Center on Colfax, organización sin fines de lucro que brinda programas y servicios durante todo el año a la comunidad LGBTTTIQA+.

Además de PrideFest, Denver celebrará durante todo el mes con el evento Big Pride Energy en la compañía cervecera Call to Arms Brewing hasta el 24 de junio; Denver Beer Co. lanzó “Berry Proud” Sour Ale el 1 de junio, y una parte de las ganancias de la cerveza y la mercancía apoyarán a One Colorado; Pride Powerhouses from A-Z Drag Show, el jueves 22 y Rainbows and Revolutions en el Centro de Historia de Colorado. Consulta el sitio web de Visit Denver para ver el calendario completo.

La celebración y el apoyo de Denver a la comunidad LGBTTTIQA+ se extienden más allá del mes de junio con vecindarios acogedores, tiendas, restaurantes y bares amigables con la comunidad LGBTTTIQA+, como Pie Queen, Blush and Blu, Rita’s Law, Third Culture y Mozart’s Denver y eventos como el Festival de Cine CinemaQ y el Rodeo Gay de Colorado.

La ciudad tiene una larga y orgullosa historia LGBTTTIQA+, con la primera celebración del Orgullo en el Parque Cheesman en 1974. En 1990, Denver se convirtió en uno de los primeros municipios en adoptar una política contra la discriminación, incluyendo a gays y lesbianas, y en 2014, Colorado legalizó el matrimonio igualitario, honrando el amor en todas las comunidades. Más información sobre la historia de la comunidad LGBTTTIQA+ de la ciudad en Visit Denver.

