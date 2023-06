Elecciones en 2024 serán con reglas establecidas, no con ocurrencias de AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Evelyn Parra apoya campaña de Claudia Sheinbaum

Con una muy buena noticia, podría decirse que excelente, cierra la presente semana y es que las trascendentales elecciones de 2024, se llevarán a cabo bajo las reglas electorales debidamente establecidas y no como quería esta errada y llamada Cuarta Transformación, es decir, con las ocurrencias que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó en su tristemente famosa reforma electoral.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como lo tenía previsto hasta el tabasqueño, la segunda parte de este desafortunado “plan B” de la citada reforma electoral, se echó para abajo y solamente tuvo el apoyo de las ministras, una “pirata” y otra “patiña”, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, respectivamente, que en múltiples ocasiones han demostrado ser tan serviles como disciplinadas a Palacio Nacional. La “ministra cachirula” argumentó que consideraba “que las posibles deficiencias no tienen un potencial invalidante”. No pues sí, no cabe duda que la señora Esquivel de Riobóo, gusta de hacer el ridículo .

Por su parte, el ministro Arturo Zaldívar, tuvo a bien “amarrarse el dedo” y, con toda anticipación, anunció que votaría en contra, con lo que -al parecer- terminó de romper lanzas o distanciarse de Palacio Nacional, proceso que empezó justo cuando dejó de ser el ministro-presidente de la SCJN.

Hace unos días, el mismísimo López Obrador se quejó amargamente en su gustadísimo “stand-up” mañanero de que dos ministros que él llevó al máximo tribunal de la Nación lo habían traicionado y eso era totalmente decepcionante para él. Concretamente se refería a la ministra Margarita Ríos Farjat y al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

No hay que soslayar que precisamente el ministro González Alcántara, hace algunos meses, presentó un proyecto para anular la adhesión de la Guardia Nacional al Ejército, otra de las ocurrencias planteadas por el inquilino de Palacio Nacional y con ello, el ministro se ganó la animadversión del presidente López Obrador, que tuvo la primera decepción respecto a quienes ayudó a llegar a la Suprema Corte y que supone que con obediencia, le tenían que pagar el favor.

Las faltas de respeto que ha tenido el de Tepetitán hacia la división de Poderes es tan grosera como evidente y ayer, de nueva cuenta, se volvió a quejar de una totalmente inexistente intromisión de la Corte en el Poder Legislativo. Ahora sí que como se dice popularmente, lo que es inventar para hacer plática.

Lo cierto, en cambio, es que si la segunda parte del “plan B” se invalidó, fue gracias ni más ni menos que a López Obrador, quien en última instancia, es el gran culpable. Si hubiera aceptado, como un demócrata, la resolución de la SCJN desde que invalidó la primera parte de este plan, diríase que se limitó a dejarse llevar por su odio y fue por la revancha.

Desde luego, igualmente, los diputados morenistas y rémoras que los acompañan aprobaron muy mal dicha reforma, sobre las rodillas, vía “fast-track” porque esa fue la enfática instrucción proveniente de Palacio Nacional, de tal suerte, que todo lo hicieron mal, empezando porque la deliberación estuvo totalmente ausente. O sea, no se guardaron ni las formas ni el fondo y en eso, los legisladores del oficialismo son expertos. Bueno, el morenismo en general. ¿Qué acaso no estamos en campañas de parte del partido en el poder, que no son campañas y con candidatos que no lo son?

Y qué pena, porque ahora “corcholatas” y “corcholatos” en sus recorridos por diferentes partes del país, se dedicaron a descalificar la decisión tomada por la Suprema Corte. En lo que es una ignorancia sobre el tema, la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, que encabeza Ignacio Mier, se hicieron una sola voz para señalar que los ministros violaron la Constitución y el diputado Mier decretó:

“El día de hoy inicia el “plan C” para convertir a México en un país verdaderamente democrático. Para que el soberano sea el pueblo y no las mafias electorales ni la partidocracia. ¡En sus marcas, listos, fuera!”.

¡Vaya!, ahora no se le ocurrió al aspirante a ser candidato de Morena al gobierno de Puebla, que desde ahorita las tiene perdidas todas, por cierto, aquello del “paredón virtual” cuando se echó por tierra la reforma eléctrica, o alguna barrabasada de ese tipo.

Y por cierto, un importante mensaje sobre esta derrota a la segunda parte del “plan B” es que, desde ahorita, el Presidente debe de poner “sus barbas a remojar”, porque ese “plan C” que consiste en que Morena obtenga la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, nada más no va a prosperar. Se reitera, que tome en cuenta el tabasqueño que el voto de la decepción, es decir, que aquellos que votaron en 2018 por él y se decepcionaron por su errático y soberbio actuar, no le volverán a dar su sufragio.

Municiones

*** El senador con licencia, Ricardo Monreal, aclaró que “todo mundo piensa que el presidente López Obrador me convenció o que me ofreció alguna posición que no pude rechazar y no es así, lo único que agradecí al partido es que me hubieran incluido (en la carrera presidencial morenista)”.

*** Y el que está perdiendo el piso es Marcelo Ebrard, mejor conocido ahora como “el respondón”, que por redes como el Tik-Tok, dijo que ayer fue “el día del vocho”, teniendo como fondo la conocida canción de Selena “La carcacha”. El ex canciller está pues en el puro “chacoteo”, pero le apuesta a que obtendrá golpes mediáticos importantes, pero está demostrado que eso ya se le volvió un arma de dos filos.

*** Ante la evidente falta de apoyo de la alcaldesa en Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, para colocar un arco techo en la Escuela Primaria Celerino Cano Palacios, ubicada en la colonia Jardín Balbuena, con el argumento preferido de los morenistas de no hay recursos, padres de familia bloquearon la avenida Fray Servando Teresa de Mier. El problema es que los alumnos de dicho plantel han sufrido desvanecimientos durante el recreo o en alguna ceremonia debido a las altas temperaturas, pero eso sí, la alcaldesa Evelyn Parra se dedica apoyar a la “corcholata” Claudia Sheinbaum. ¡Qué tal!

*** Con seis votos a favor y cero en contra, ayer, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, que preside el perredista Víctor Hugo Lobo desechó 6 iniciativas para el cambio de uso de suelo presentadas por inmobiliarias que pretendían hacer construcciones en diversos puntos de la capital de la República. Entre los veredictos, destacó el caso del inmueble donde se encuentra La Hacienda de los Morales, donde la inmobiliaria San Eduardo, pretendía construir un hotel e incrementar el número de niveles de cinco a seis.

