Alianza Va por México presentará método de selección de su candidato

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

“La oposición no está muerta”: Ricardo Monreal Ávila

Hoy será un día muy importante para la alianza Va por México porque al filo de las 11 de la mañana, presentarán las reglas mediante las cuales seleccionarán al candidato o candidata de la oposición que contenderá en las elecciones de 2024, contra alguna de las “corcholatas” que tanto presume ni más ni menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Vale la pena destacar que por más que hizo el inquilino de Palacio Nacional para que dicha coalición opositora violara las reglas y los tiempos electorales, nada más no pudo y pese a las críticas de que mientras Morena desplegaba una verdadera hiperactividad de “corcholatas” y “corcholatos”, en la oposición se estaban “durmiendo en sus laureles”, finalmente, “Va por México” optó por seguir los lineamientos establecidos y no aceptar la burda provocación de esta errada y llamada Cuarta Transformación.

Dentro de las reglas que hoy se darán a conocer, se sabe que los aspirantes deberán juntar alrededor de 150 mil firmas e incluso, llevar a cabo encuestas y que el periodo para el registro de aspirantes podría darse por ahí de principios de julio.

Afortunadamente, hubo mesura sobre la propuesta que había presentado el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, en el sentido de que cada uno de los aspirantes, estaba obligado a presentar un millón de firmas.

Un instrumento muy importante diseñado para este proceso de elección, es lo que ya se conoce como el “mini Instituto Nacional Electoral”, conformado por integrantes de la sociedad de civil y hasta ex trabajadores de ese órgano electoral, se perfila sea el encargado de conducir el proceso mediante el cual se elegirá a quien resulte ser el candidato presidencial de “Va por México”.

Dicho “mini INE” estará integrado por quienes pasaron por dicho Instituto como consejeros, así como miembros de la sociedad civil.

No hay que olvidar que éste se creó, entre otras razones, porque el actual Instituto Nacional Electoral, quedó encabezado por una de las más fieles seguidoras del lopezobradorismo, Guadalupe Taddei, quien en todo caso, sería una de las operadoras del famoso “plan C”, mediante el cual, esta errada y llamada Cuarta Transformación, pretende ganar mayoría absoluta en el Congreso de la Unión para, -como se ha consignado en este espacio en anterior entrega-, sacar adelante las ocurrencias de López Obrador.

Y por cierto, el tabasqueño aprovechó muy bien el fin de semana para hacer promoción de sus hermanas y hermanos “corcholatas”. Desde Oaxaca, el jefe del Ejecutivo se vio muy animado por la contienda interna de su partido y de esos seguidores que le piden con verdadero fervor que no se vaya en 2024 y que continúe despachando desde Palacio Nacional. O sea, la reelección, que para López Obrador se ha convertido en una especie de “canto de sirenas”.

Y si hubiera dudas de lo anterior ahí está que dijo que: “Va a haber un relevo y estoy seguro que va a seguir la transformación porque la gente lo quiere en todo México. Yo no puedo continuar porque tenemos que ser respetuosos del principio de sufragio efectivo, no reelección… pero los que pueden sustituirse son gente de confianza, yo los recomiendo”.

En otra parte de su discurso que dio en el municipio de San Juan Lachigalla, donde inauguró uno más de sus famosos caminos artesanales, esta vez, de 18 kilómetros de concreto y piedra, en su calidad de jefe de campaña de “corcholatas” y “corcholatos” de esta errada y llamada Cuarta Transformación, el de Tepetitán señaló: “Y ustedes van a decidir porque ya también se acabó el dedazo y la imposición”.

No, no se acabó el dedazo; más bien se disfrazó, porque no se podría negar que aquello de las encuestas para elegir a la “corcholata” presidencial, es nada más una escenografía manipulada ni más ni menos que por el propio Presidente.

Municiones

*** Ricardo Monreal, aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, desde Zacatecas, habló sobre varias cuestiones interesantes, por ejemplo, que la contienda interna de Morena es importante, pero sin duda, no más que la elección constitucional del 2024, por lo que subrayó que la militancia y simpatizantes “no demos por muerta a la oposición”. Esta es una alerta que es digna de tomar en consideración. Hizo el senador con licencia especial énfasis en que constituye un gran error suponer que la definición del candidato de Morena para la presidencia será el fin de la lucha electoral del próximo año, por lo que volvió a advertir que el partido oficial no se puede confiar. No dejó el doctor Monreal de sorprenderse por los recientes hechos ocurridos en el estado de Hidalgo, en donde hubo una desbandada en el PRI, por cercanos al ex gobernador Omar Fayad, que antes, ya había renunciado al Revolucionario Institucional y al respecto indicó: “Contrario a lo que pudiera pensarse, eso no me alegra, porque me parece que una democracia plena está basada, cimentada, en un sistema de partidos sólido”. Añadió que “no debemos confiarnos en eso, no creo que la oposición esté muerta. Tenemos que seguir esforzándonos en convencer que la transformación debe continuar.” No es continuismo, sino continuidad con cambio. Lo que al contrario, no le causó sorpresa a Ricardo Monreal, fue el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al plan B de reforma electoral. La anulación de las normas secundarias que buscaban cambiar la ley electoral, se debió a problemas relacionados con la validez constitucional de esta acción, así que el zacatecano tiene confianza en que los mexicanos lo apoyen para lograr su objetivo.

*** Menudo coraje hizo ni más ni menos que el senador Germán Martínez Cázares cuando tuvo que dar a conocer su decisión de no participar en la contienda para seleccionar a la candidata o el candidato presidencial de la alianza opositora y la razón es porque no está de acuerdo con el método escogido por Va por México, porque “ni es de partidos, ni es ciudadano”. Además, el senador por Michoacán asevera que hay “cargadas empresariales” y dinero sin fiscalizar.

*** Y después de haberse puesto una “quemada” que le será muy difícil de quitarse de encima, con aquello de proponer al hijo de López Obrador, Andrés López Bletrán, el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, siguió “bañándose” de pueblo y durante un recorrido por un tianguis en Puerto Vallarta, pidió al resto de sus hermanos y hermana, “corcholatas”, que se supediten a los 5 millones de pesos que generosamente Morena les dará a cada uno de ellos para seguir con estas campañas, no campañas. Bueno, hay que recordar que el ex titular de la Segob, Adán Augusto López, donó dichos recursos y dice que ahí la lleva con sus ahorros. ¿Será?

