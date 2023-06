Sheinbaum sigue al pie de la letra mandatos de AMLO, pero acusa a la oposición de copiar

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

De una científica se esperan, por lo menos, razonamientos lógicos y de ninguna manera auto incriminatorios.

Por eso resulta mucho más sorpresiva la declaración que formuló la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México y ahora aspirante a la candidatura presidencial de la llamada cuarta transformación (oficialmente Coordinador Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación), Claudia Sheinbaum Pardo, que en el afán de descalificar a la oposición utilizó argumentos que se pueden revertir en su contra.

Por ejemplo, ayer en una asamblea (que no un mitin de proselitismo) en Tecámac, México, afirmó que a la oposición “todo les gusta copiar” y, además, denunció que ellos “no tienen ideas ni proyecto”.

Luego de su acto proselitista (que oficialmente no lo es) consultada sobre el método que perfila la oposición rumbo a 2024, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México expuso que “está bien que empiecen ya su proceso, el tema es que no tienen proyecto. Por cierto, reconocieron la encuesta como una forma importante, pero el asunto es el proyecto, allá no hay proyecto propio”.

También afirmó que “todo les gusta copiar, ya hasta Fox dice que él inventó las pensiones para adulto mayor”, y subrayó que en los partidos de oposición “no tienen ideas, no tienen proyecto, entonces, qué bueno de todas maneras que vaya avanzando porque es importante que se vea que aquí hay proyecto, aquí hay continuidad de la cuarta transformación, hay sello propio, y allá pues en realidad no tienen proyecto, es la verdad puro odio lo que los junta”.

Por si no fuera suficiente, también afirmó: “no tienen ideas, no tienen proyecto, entonces, qué bueno de todas maneras que vaya avanzando porque es importante que se vea que aquí hay proyecto, aquí hay continuidad de la cuarta transformación, hay sello propio, y allá, pues en realidad no”.

Al parecer motivada en sus críticas a la oposición, la “corcholata” favorita exhibió su falta de originalidad, al retomar una de las frases del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le ha prometido continuar con su proyecto de supuesta transformación sin ningún cambio. En su esfuerzo por ser la más auténtica seguidora del líder y guía de la llamada Cuarta Transformación Sheinbaum lo citó textualmente, al acusar a la oposición de que “su forma de ser es la hipocresía, y es cierto, en todos sentidos”.

Además, rechazó las denuncias de Movimiento Ciudadano en contra de los actos anticipados de campaña de las “corcholatas” de la llamada cuarta transformación, a las cuales definió como “parte de la propaganda” contra el partido oficial.

Los que sí es de reconocer que Sheinbaum y su equipo (no) de campaña se cuidó de evitar expresiones que dieran motivo a esas denuncias de que los abanderados de la 4T están en plena campaña para ganar la nominación presidencial de Morena y sus satélites. Por ejemplo, pidieron retirar las mantas (que ya han aparecido por toda la República) que afirman “Es Claudia, así como evitar las aclamaciones de “¡presidenta, presidenta!”.

Sheinbaum recordó el reciente triunfo de Morena y rémoras en el Estado de México y aseguró que su candidata, Delfina Gómez, gobernadora electa de la entidad, “dio el ejemplo de que el cambio verdadero es posible con la organización del pueblo, junto con el presidente López Obrador y sus enseñanzas”.

Por si fuera exageración de que se trata de una copia en femenino del presidente López Obrador, la considerada “corcholata” favorita afirmó hace unos días en Oaxaca: “Nosotros queremos que continúe la Cuarta transformación de la vida pública de México, nosotros queremos que el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador continúe por muchos años, ese legado dice por el bien de todos primero los pobres, ese legado que dice que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es ese legado que dice el poder sólo es virtud cuando se pone al servicio de los demás”.

“No puede apagarse la esperanza de México… no vamos a permitir que la llama de la esperanza de nuestro pueblo se apague”, señaló ante militantes y simpatizantes al destacar la importancia de profundizar los cambios logrados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues solo de esta manera se podrá seguir dando garantía a los grandes derechos de los mexicanos.

“Nuestro Presidente y nuestro movimiento decidieron que hay que profundizar la democracia, porque nosotros hemos luchado por años por la democracia”, sostuvo la ex funcionaria que acusa a la oposición de copiar.

En esa gira por Oaxaca, el estado más visitado por López Obrador, Sheiunbaum sentenció que “la cuarta transformación no puede tener regresiones. Ni un paso atrás, ni un paso a la derecha”.

Acusados de “copiones”, los partidos de oposición dan

a conocer hoy las condiciones para elegir a su candidato

Aunque gran parte de las condiciones y procedimientos a seguir para nombrar a su candidato presidencial, la alianza Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, anunció oficialmente que hoy dará a conocer los detalles de su proceso, una de cuyas condiciones será la de evitar que, como ocurre con la llamada cuarta transformación, se les acuse de actos anticipados de campaña.

Una de las medidas para evitar acusaciones consiste —eso sí al igual que Morena y rémoras— en que el precandidato único no llevará ese título, sino que se le denominará “responsable de construir el Frente Amplio Opositor”.

Los enterados indican que esta precaución es necesaria porque oficialmente las precampañas se inician hasta la tercera semana de noviembre y antes de esa fecha no pueden hacer llamados al voto.

A pesar de tal limitación, los partidos opositores tienen que apresurar su proceso de nominación de candidato presidencial, para compensar la ventaja que lleva el oficialismo con sus “corcholatas”. De hecho, los partidos de Va por México han recibido múltiples críticas precisamente por no dar señales para la nominación de su candidato.

Una de las condiciones que tendrán que superar los aspirantes a la nominación de la alianza opositora es la de reunir firmas de simpatizantes. En un principio se puso un tope muy alto: un millón de rúbricas, pero al paso de los días la cifra empezó a recortarse, para quedar en 150 mil, que parece mucho más asequible. Eso sí, para que su firma sea válida, se deberá exhibir la credencial de elector.

Lo que sí, a diferencia de la 4T, en donde López Obrador nominó a los cuatros aspirantes del partido oficial y se reservó el derecho de admisión, al aceptar a dos “externos”, uno del PT y otro del PVEM, los partidos de oposición han dejado abierto el número de precandidatos.

También es cierto que, en alguna etapa, se recurrirá a las encuestas, pero todavía no se aclara si sus resultados tendrán condición de definitivos o sólo servirán de referencia. Esto se conocerá hoy en la conferencia de prensa conjunta de los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano.

Consejos de Banco Azteca para cuidar mejor las remesas

Ante el aumento de remesas procedentes del extranjero, pero también el riesgo de acciones fraudulentas que pueden afectar a los migrantes y sus familias, Banco Azteca —una de las instituciones que atienden a mayor número de clientes— ha dado algunas recomendaciones para evitar afectaciones.

Las recomendaciones son claras y concretas, bajo el título Protege tus remesas.

“Si tus remesas constituyen una fuente importante de ingreso para tu familia, encuentra la opción más conveniente para enviarlas y recibirlas con estos puntos:

Si envías remesas:

¬ Planea tus envíos con anticipación.

¬ Siempre informa a tu familia cuándo y cuánto envías.

¬ Proporciona a tu familia la clave de envío para facilitar la entrega.

Si recibes remesas:

¬ Avisa a tu familiar si la institución de envío es la mejor sobre seguridad y accesibilidad.

—Abre una cuenta de ahorro para tener mayor control sobre el gasto de tus remesas y no cargues con el efectivo al momento de regresar a tu domicilio, la seguridad es lo más importante.

¬ Infórmate si la institución que te paga las remesas ofrece beneficios adicionales como préstamos, descuentos en comisiones, apertura de cuentas de ahorro, etc.

¬ No olvides que algunas instituciones tienen comisiones por consulta de saldos y transferencias, infórmate para conocer las que ofrece tu banco”.

riparcangel@hotmail.com