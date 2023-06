Esquina bajan

Carlos Ramos Padilla*

Vaya contienda la que vivimos. Nadie respeta normas, leyes o indicaciones electorales. Se habla de “corcholatas” para evitar términos como: aspirantes o candidatos, el tema es evadir las reglamentaciones. El INE en silencio, los gastos sin comprobación.

Lo curioso es que antes el que se movía no salía en la foto, según Fidel Velázquez, así que todos estaban quietecitos. Ahora hay que moverse con o sin permiso.

Casi todos los políticos pretendían ser, se sentían aptos y elegidos. Hoy no quieren ya participar, se autodescartan para no ser promovidos por grupos de interés, cargada empresarial, caprichos políticos o condiciones del crimen organizado.

Gente valiosa se aleja, se rinde, no participará convencida en que no se mide su talento o proyecto de gobierno. No desean que una encuesta amañada y manipulada los descarte o las exigencias de firmas los coloque contra la pared. Germán Martínez Cazáres, José Ángel Gurría Treviño o Mauricio Vila dejan pasar la oportunidad. Alejandro Moreno está en su juego y hasta este momento dice que sí, asegura que no, pero en tanto merma y en serio la confianza en el PRI. Sergio Aguayo renuncia al Comité Electoral de Va por México mientras AMLO se burla del proceso y lo califica como “fanfarroneada”. Los altos, los bien calificados se autoanulan.

Quedan, por lo pronto, aspirantes con experiencia y biografía, pero sin apoyo unánime, frente a pugnas partidistas exponiéndose a procesos injustos demoledores. Para muchos es su muerte política y para otros, quizá hasta la civil. Dijera José Monroy Zorrivas: “simulan y disimulan”.

Ese es el tamaño, no de elección, sino de país que estamos conformando. El griterío llama más que a la razón, los insultos más que a los proyectos. Y aun con todo viene la cínica repartición: si no se llega a ser candidato serán líderes del Senado o en la Cámara de Diputados y los otros se acomodarán en el gabinete.

Para todos hay principalmente para los no elegidos o perdedores. La impunidad regala estar en el presupuesto nacional entonces, ¿cuál austeridad? No importa que necesite el país. Habrá de quedar quien concluya las mega obras de AMLO. Los ex presidentes exiliados y nacionalizados en el extranjero. Los gobernadores convertidos en embajadores. Todo un juego perverso manejado por un sólo hombre, ese que dice que no interviene y que no está. No se esperan jornadas de terciopelo y habrá sangre con tal de que los pocos que queden no lleguen. Pero nadie se ocupa en el abstencionismo, están en un arrancadero lleno de fango. Espero no arribemos al terreno de que son más lo que se rajaron que los que desean gobernar al país.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.