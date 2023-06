Los que queremos a México, vamos a sacar a Morena de Palacio Nacional: Fox

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

A fines del siglo anterior, el entonces gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada, prometió sacar al PRI de Los Pinos (la entonces residencia presidencial) y lo cumplió el 1 de diciembre de 2000.

Fue un paso efímero para la historia de una nación. Doce años después, el tricolor recuperó la plaza, en gran parte porque Fox y, en general, los panistas no pudieron superar el desgaste producto de estar en la cima del poder político.

Por sus errores al frente del gobierno federal y, sobre todo, por no saber conducir a su partido, el PAN, para consolidar un largo periodo al frente del gobierno nacional. A partir de entonces, Fox ha hecho breves apariciones públicas que, con frecuencia, le han ocasionado más críticas y burlas que elogios, como ocurrió cuando dio su respaldo al supuesto candidato rival, el priista Enrique Peña Nieto.

Ayer, el “ranchero” Vicente Fox, que pretende consolidarse como empresario de la mariguana, reapareció, para soltar otro vaticinio: “Con la sociedad civil, vamos a sacar a AMLO de Palacio Nacional”.

El ex primer mandatario envió un mensaje a los precandidatos de oposición: “gánatela como un guerrero luchando para trepar a la cima, no hay más”.

De paso, Fox Quesada dedicó una andanada contra el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que en parte fue respuesta las frecuentes burlas en su contra de parte del político tabasqueño: “Se mete en todo sin saber nada, hace opiniones que no corresponden a la realidad, nos habla de paz en el país cuando hay muertos, nos habla de medicinas cuando no hay en los hospitales, nos habla de aeropuertos que no funcionan, nos habla de sus obras que jamás han sido calculadas, planeadas y propuestas como algo serio, entonces López Obrador merece ya el desprecio amplio de los ciudadanos.

“Los que queremos un México mejor ciertamente lo vamos a sacar de Palacio (Nacional), somos más”, remató el “ranchero” guanajuatense.

Lo que está por verse es si las palabras de Vicente Fox se convierten en realidad como sucedió a finales del siglo XX o si se trata sólo de una expresión de buenos deseos y lejana de la realidad.

Como sea, el anuncio de la alianza resulta un hecho histórico

Lo que sí es cierto es que el anuncio de las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD de ir juntos, con candidato único, a las elecciones presidenciales del año venidero resulta un hecho histórico.

Desde fines de la Revolución Mexicana, hace ya casi cien años, cuando Plutarco Elías Calles consolidó una alianza de pequeños partidos surgidos de las diversas facciones revolucionarias, no se había dado una coalición de este tipo. Puede ser que tenga éxito o que resulte un gran fracaso, pero los acuerdos consolidados, junto con organismos de la sociedad civil —se habla de más de 100 organizaciones— son un hecho inédito en la vida política nacional.

En ese proceso de consolidar un cambio que ponga fin a la llamada Cuarta Transformación, ayer en un acto conjunto, las dirigencias de los tres partidos aliados, así como de organizaciones de la sociedad civil se dieron a conocer detalles de los procedimientos para determinar quién será el candidato presidencial de ese ampliado frente opositor.

Los organizadores de la coalición opositora anunciaron que el venidero 3 de septiembre próximo, tres días antes que Morena, darán a conocer su candidato presidencial para el 2024 bajo la figura de aspirante del Frente Amplio por México que es legal y no violenta la ley electoral.

Señalaron que el frente es una figura que sí existe en la ley electoral, al contrario de la supuesta coordinación para la defensa de la Cuarta Transformación Morena.

El proceso de elección iniciará el 4 de julio, fecha en la que se abrirá el registro para todos los que se consideren en posibilidades y con la capacidad de ser candidato a la Presidencia de la República. Para dejar constancia de que tienen respaldo popular, los aspirantes deben demostrar que cumplen todos los requisitos establecidos en las leyes electorales, así como presentar un mínimo de 150 mil firmas de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Aquí es conveniente hacer un reconocimiento al dirigente nacional del PRI, el ex gobernador de Campeche Alejandro “Alito” Moreno, quien confirmó que, en aras de la buena marcha del proceso de nominación, renuncia a la posibilidad de inscribirse como candidato. Esta decisión tal vez le ayude a reducir las tensiones internas en su instituto político, pues era acusado, entre otras cosas, de utilizar su cargo para obtener la candidatura presidencial. Pero ese es otro tema.

Acusado desde Palacio Nacional de ser la fuerza detrás de la coalición opositora, el empresario Claudio X. González, comentó que no hay un plazo para el cierre de registros y que ese y otros temas serán definidos por el comité organizador integrado por 13 personas, 7 expertos en materia electoral entre ellos varios ex consejeros del INE, y 6 representantes partidistas.

Los aspirantes del frente opositor, al contrario de las “corcholatas” oficiales, sí tendrán debates entre ellos y serán considerados en una encuesta, fase de la que únicamente quedarán tres semifinalistas.

Como fase final, el 3 de septiembre se realizará una consulta ciudadana, o elecciones primarias donde se busca colocar mesas receptoras en los 300 distritos o más ciudades para que ese mismo domingo se conozca en la noche al ganador que enfrentará a Morena.

Burlas de Morena porque la oposición “copia” sus procedimientos

La decisión de recurrir a las encuestas para nominar candidato le generó al Frente Amplio por México (también Va por México) burlas de parte de los fieles de la llamada Cuarta Transformación, para empezar desde el púlpito de Palacio Nacional.

López Obrador señaló que el proceso de los partidos de oposición para designar a su candidato presidencial es una simulación y que el nombre se sabrá en dos o tres días y ofreció que, a más tardar en tres días, él mismo dará a conocer el nombre del triunfador. “No me voy a equivocar, van a ver”, dijo el mandatario.

Para no variar, recurrió a las descalificaciones sin presentar pruebas. Aseguró que la oligarquía corrupta “no tiene llenadera” y e insistió en que el candidato de la oposición ya está acordado, y “lo demás es pura faramalla”.

Acerca del método de elección escogido por Va por México, López Obrador aseguró que sirve para encubrir una decisión de la élite del poder económico y político. “Los que mandaban y se sentían dueños de México, son ahora los de la oposición conservadora, se han agrupado como lo han hecho en otros tiempos, recientemente cuando se unieron para cometer un fraude en 2006 y no permitir que ganáramos, se unieron los de la cúpula, dirigidos por el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X. González, y ahora es lo mismo”.

Si el jefe así lo quiere, los legisladores

cumplen y mantienen congelado al INAI

En cumplimiento de los deseos de su jefe y guía, el jefe del Ejecutivo federal, los senadores y diputados oficialistas rechazaron ayer un nuevo intento de convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Senado para nombrar comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que este organismo autónomo vuelva a funcionar.

De esta forma, nuevamente los legisladores de Morena y sus rémoras volvieron a incumplir el mandato de un juez federal. Por diferencia de un solo voto, Morena y sus aliados del PVEM y del PT frenaron nuevamente el proceso de nombramiento de los comisionados del INAI.

El diputado de Morena Alejandro Robles Gómez expuso: “Vamos a dejar muy claro que nosotros, desde la Cámara de Diputados, pues no acompañamos la posibilidad de un nombramiento del INAI, porque nosotros estamos atendiendo una reforma profunda y estamos atendiendo el mandato del pueblo de México, que es precisamente acabar con el régimen de las cuotas y los cuates. El INAI debe esperar el nombramiento”.

El senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín le reclamó al morenista la incongruencia de anunciar una reforma, en ese caso el INAI, y dejarlo inactivo.

“Decir que no vamos a darle comisionados porque estamos haciendo una reforma, ¡caramba!, equivale a decir que no les vamos a dar medicinas a los enfermos del Seguro Social, porque vamos a reformar al Seguro Social”, sentenció el legislador yucateco.

