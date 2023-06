La trampa de Xóchitl Gálvez

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿La seguirá utilizando Sheinbaum para sus fines políticos?

La trampa de Xóchitl Gálvez, así es como puede verse la maniobra que está haciendo la ex delegada en Miguel Hidalgo, porque su destape a la candidatura presidencial de la oposición no es, definitivamente, un hecho casual y menos que el expresidente Vicente Fox, empiece ya a colar el nombre de su ex funcionaria entre los aspirantes y le eche porras. No, ella no va a ser la próxima presidenta de México, como lo empezó a ofertar ya.

El oportunismo siempre ha caracterizado a Xóchitl Gálvez y qué mejor en una coyuntura tan importante y trascendental como la de 2024. Le gustan los reflectores y no le ha importado incluso, hacer el ridículo para conseguirlos, como por ejemplo cuando se puso una botarga de dinosaurio en una sesión de la Cámara alta o cuando se encadenó a la Mesa Directiva de la vieja casona de Xicoténcatl, para evitar -según ella- que morenistas y rémoras sesionaran porque hasta la fecha, el oficialismo se resiste a nombrar a un consejero faltante en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Luego, llegó en bicicleta a Palacio Nacional, amparo en mano, para ejercer su derecho de réplica en el gustadísimo “stand-up” mañanero del presidente Andrés Manuel López Obrador y no pudo entrar.

Después, la sedujo la idea de ser la candidata opositora al gobierno de la Ciudad de México, pero en el proceso optó por ir por la presidencial como lo anunció ayer por “las ex benditas redes”.

La senadora panista sabe venderse. Asegura que va a quedar dentro de los tres finalistas en el proceso de selección de quien será el o la abanderada presidencial de la oposición y que si tomó esta decisión es porque la gente se lo pidió y porque tiene ganas de que pase algo diferente en México, al tiempo que pide que se tome en cuenta “lo que he hecho por este país desde diferentes cargos”.

Pero sucede que la legisladora albiazul pudiera estar de alguna manera, haciéndole el juego ni más ni menos que a la flamante ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Y para reforzar lo anterior, hay que recordar que corría el año 2017, cuando Gálvez se desempeñaba como delegada en Miguel Hidalgo y Sheinbaum Pardo como titular en Tlalpan y mucho se les veía juntas porque la ex titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas buscaba a la morenista y procuraba hacer causa común con ella.

Cuestión de recordar que luego de haber armado un bloque con otras tres delegaciones encabezadas por morenistas -Tlalpan, Azcapotzalco, Xochimilco y Tláhuac-, Claudia Sheinbaum sumó a Xóchitl Gálvez y hasta se dejaron ver muy juntas en un acto público en Tlalpan.

En una de tantas reuniones que sostuvieron ambas, se sabe que abordaron lo referente con la elección de 2018 y mucho se comentó en los corrillos políticos que Xóchitl Gálvez estaba con un pie afuera de Acción Nacional, para buscar una mejor posición política en Morena. De hecho, la senadora albiceleste llegó a la política, procedente del empresariado, invitada por el propio Vicente Fox y vale destacar que al frente de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas no hizo nada; se limitó a construirse una imagen que le permitiera buscar la candidatura de su partido al gobierno del estado de Hidalgo.

Actualmente, quién podría decir que entre la panista y la morenista, ahora metida a la labor de “corcholata”, no siguen siendo cercanas y una utilice a la otra para sus fines políticos.

Un antecedente de esta situación, podría estar en que hace varios días, Yeidckol Polevnsky anunció que se registraría para la contienda interna de las “corcholatas” y el dirigente de Morena, Mario Martín Delgado, de plano la “bateó”. La también empresaria argumentó que sería muy sano que estuvieran dos mujeres en dicha contienda interna y curiosamente ayer, la ex jefa del gobierno capitalino le contestó a Gálvez Ruiz que además de ser mujer, se requiere “dar continuidad a la cuarta transformación” y hasta la calificó de corrupta. Pero esos dichos de parte de la “corcholata” morenista, ¿qué tanto serán de “dientes para afuera”?

Municiones

*** El presidente López Obrador pondrá a prueba a su flamante secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pues ella firmó la carta que envió el tabasqueño a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que pide explicaciones a la presidenta del máximo tribunal de la Nación, Norma Lucía Piña, de por qué los ministros ganan más que él. Lo más probable es que en la SCJN le hagan como los chinos, cuando el tabasqueño les mandó una carta para pedir que no trajeran a México los insumos para fabricar fentanilo, esto es, lo van a batear. Lo que en realidad tiene lleno de coraje y odio al jefe del Ejecutiv es que la semana pasada, los ministros de la Corte le echaron por tierra la segunda parte de su desafortunadamente famoso “plan B” y ya no halla cómo desquitarse.

*** Y hablando de mujeres, por lo visto, la señora Sheinbaum Pardo tuvo para todos, es decir, “corcholatas” y no “corcholatas” y le contestó a quien considera su verdadero más que rival, enemigo, el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, diciendo que ella no ha derrochado recursos y que en su momento dará a conocer los números de su campaña. Entonces, ¿de dónde han salido los dineros para pintar tanta barda y poner tanto espectacular, desde que Sheinbaum se desempeñaba como jefa de Gobierno de la CDMX?

*** Las luces de alerta se encienden en el proceso de selección del candidato presidencial de la oposición. El Consejo Electoral Ciudadano acordó disolverse por haber cambiado el acuerdo original propuesto por los dirigentes del Frente Amplio Opositor. En la carta hecha pública explicaron: “En su momento aceptamos participar, a título personal y de forma honoraria, bajo la convicción de privilegiar la pluralidad de visiones, el diálogo y, en todo momento, actuar de forma autónoma e independiente. El esquema bajo el cual se llevará el proceso de consulta ha cambiado respecto de lo originalmente planteado, por lo que el grupo original tomó la decisión de disolverse”. Ni Sergio Aguayo ni María Elena Morera participarán y el resto, está por verse.

