Humberto Mares N.

Nace el Frente Amplio por México como resultado de las pláticas entre los partidos políticos que conforman la alianza Vamos por México y organizaciones civiles encabezadas por el empresario Claudio X. González (hijo). Este frente nace y a partir de las reglas anunciadas se creará un consejo electoral para el método y una comisión fiscalizadora del mismo,para darle certeza, transparencia y seguridad, en busca que la sociedad mexicana en general participe con su voto el año que entra.

Es algo novedoso, nuevo e interesante. Al presentar el método para elegir a el o la candidata presidencial de la oposición, las dirigencias nacionales del PAN, PRI, PRD, así como diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellos el Frente Cívico Nacional, advirtieron que se esperan momentos difíciles para el movimiento. Y sí.

En principio, se informó que las reglas fueron cambiadas y se bajaron algunos participantes, Sergio Aguayo, German Martínez. Conforme fue pasando el tiempo, en redes sociales se publicó que la Comisión Electoral Ciudadana creada en principio para participar en la primera etapa en consulta abierta. Los organizadores al inicio de pláticas entre las partes de este novedoso método, ofrecieron a las a académicos, investigadores y comunicadores, quienes decidieron en aras de la unidad, disolver dicha comisión o consejo electoral, para dar paso a otro, que se anunciará hoy jueves.

Se dijo que la coyuntura política y la construcción de acuerdos a efecto de privilegiar la unidad de cara a las elecciones de 2024 son prioritarios. Es decir, los compromisos siguen y los ajustes en el método de selección de candidato también.

La decisión

Xóchitl Gálvez finalmente se definió para participar en la lucha por ser la candidata de Vamos por México, lo que fue un proyecto consistente para ser la abanderada por la jefatura de la Ciudad de México y, al parecer, con gran probabilidad de ganar, brincó a buscar la candidatura a la Presidencia de la República, que según dice ganará, porque tiene el apoyo de los ciudadanos.

La senadora hidalguense con la sencillez que le caracteriza informó sobre su decisión motivada por los ciudadanos y seguidores. Xóchitl asegura que no es cuestión de género, pero es momento de las mujeres. Gálvez le mandó un mensaje a AMLO: Al cerrarme la puerta de Palacio, los mexicanos me abrieron la suya. Seré la próxima Presidenta de México. Fue un poderoso mensaje y vamos a abrir la puerta de Palacio a todos los mexicanos. Estuvieron “chinque y chingue” que participara, como dicen en mi pueblo, pues ahora que me apoyen, dijo la senadora.

La lista de aspirantes por parte del Frente Amplio por México, hoy en día es de quince personas, quienes ya dijeron que sí y son: Xóchitl Gálvez, José Ángel Gurría, Miguel Ángel Mancera, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Santiago Creel, Juan Carlos Romero Hicks, Gabriel Quadri, Jorge Luis Preciado, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Idelfonso Guajardo, Alejandro Murat y Silvano Aureoles.

Se bajó Lilly Téllez, pero antes de ello, mandó una carta a los dirigentes con 50 preguntas que revelan las fallas e ilegalidades del mecanismo aprobado por PRI-PAN-PRD. La senadora panista, ahora, porque empezó morenista, Lilly Téllez García, cuestionó a las dirigencias de los partidos opositores la definición de su método para escoger a la candidata o candidato presidencial rumbo a las elecciones del 2024, hoy disfrazado de responsable Nacional del Frente Amplio por México.

Hay elementos interesantes. La baraja es variada. Si hay de donde escoger. Aquí la cuestión está en que para lograr una poderosa coalición entre ciudadanos y políticos, se requiere de una decisión absoluta y sin cola que le pisen.

La sociedad civil quiere más ciudadanos que políticos y partidos. Quien logre amalgamar y mostrar en un programa de acción y de gobierno verdaderamente ciudadano, estará en la ruta correcta.

Lo cierto es que este experimento en donde se mezclan los ciudadanos, organizaciones civiles, empresariales y partidos políticos es sumamente atractivo, porque es la primera ocasión que sucede en nuestro país.

Bueno, qué dicen en Palacio

La pregunta es válida. El presidente López, como es su costumbre, desde su mañanera tundió desde el inicio el triunvirato que trata de consolidarse. Son los mismos de siempre. Los conservadores. Su jefe Carlos Salinas. Se nota que no ha superado el señor de Tepetitán, su aborrecimiento al ex presidente Salinas. Declaró que el empresario Claudio X. González, hijo, es el gran elector del bloque conservador y el que decidirá quién será el candidato presidencial. Sin embargo, señaló que detrás de él están otros políticos corruptos corno el expediente Carlos Salinas.

Su primera misión

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Lujan, ya estrenó su posición y envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, solicitándole un informe sobre las acciones que ha tomado el máximo tribunal para cumplir con el artículo 127 concerniente a la ley de remuneraciones, donde se establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de México.

En buen asunto la metieron ante especialistas constitucionalistas, que seguramente le contestarán y con argumentos por lo cual ganan más que el Presidente. Se metió al estanque de tiburones. Así las cosas, hasta pronto.

