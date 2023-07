A qué viene Juan Ramón

Carlos Ramos Padilla*

Multimencionado, el ex rector Juan Ramón de la Fuente en este sexenio. Entró varias veces al mercado de las especulaciones y afirmaban vendría a resolver el desabasto de medicamentos y el fracaso del Insabi como titular de Salud, también se manejó que llegaría a Relaciones Exteriores, vamos hasta se propuso su ingreso a la SEP a la renuncia de Delfina Gómez. Pues en ninguna cartera del gabinete se sumó y se mantuvo en Nueva York.

Juan Ramón de la Fuente está por concluir su tarea como representante de México ante la ONU y señaló: “Este ciclo que hemos tenido oportunidad de desarrollar y participar con mucho entusiasmo está por concluir”.

Después de cuatro años al frente de la representación de México en la ONU, De la Fuente, dijo que a más tardar en septiembre ya debe haber otro representante y apuntó: “Creo que para la próxima Asamblea General que empieza en la tercera semana de septiembre ya deberá de haber una nueva representación de México aquí en Nueva York”.

El controvertido universitario aseguró que se reincorporará a dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México. “Yo, al concluir esta tarea que me encomendó el Presidente voy a regresar a la Universidad, solicitaré mi alta como profesor, estos son los planes que tengo por ahora”.

Pero para hablar de Juan Ramón hay que remontarnos a la historia. Como rector fue un personaje altamente mediático, carismático y con espléndido ejercicio de las relaciones públicas. Su siempre mancuerna, el ex rector José Narro le acompañó en la administración de las crisis más severas al interior de la UNAM, teniendo éxito en sus gestiones y colocándose Narro como el estratega, digamos la materia gris.

Juan Ramón es gente ligada al poder dentro del poder, incluso como médico psiquiatra prestó su atención profesional en Nilda Patricia, la esposa de Ernesto Zedillo como Presidente, así lo consignó Rafael Loret de Mola en su artículo “Contra la Pared” (octubre 2015), escribió: “Llegó a la Secretaría de Salud, con Ernesto Zedillo en la Presidencia, por recomendación de su padre quien era, a su vez, el psiquiatra de cabecera de Nilda Patricia Velasco la “primera dama”. También así lo publicó Juan Carlos Romero en Letras Libres (mayo 2013): “Nilda Patricia Velasco, esposa del presidente Ernesto Zedillo, recibía ayuda psiquiátrica y que Juan Ramón de la Fuente había recibido la Secretaría de Salud como agradecimiento porque su padre había sido médico de la primera dama”, haciendo referencia a un serio problema de alcoholismo.

Juan Ramón supo ganarse la simpatía de los jóvenes. En su última visita al estadio de CU como rector, en plena explanada del recinto los muchachos le gritaban “Juan Ramón para Presidente” si no mal recuerdo una goleada de Pumas al Veracruz 8-0 (noviembre 2007) dirigidos por Antonio Mohamed. Se comentaba entonces: Juan Ramón 8 años en rectoría, Pumas lo despide con goleada de 8. De la Fuente era capaz de sugerir a Hugo Sánchez, en sus mejores momentos, “no hables tanto, nadie aguanta una declaración diaria” o a René Drucker: “bájale a tu soberbia”.

En el marco de conferencias en la Fundación Elena Poniatowska, Juan Ramón se presentó a dar una charla sobre el Movimiento Estudiantil de 1968 y en la cual fue increpado por ex integrantes del Consejo General de Huelga de 1999-2000.

En alguna ocasión, en casa de sus padres, en el Pedregal, al concluir una entrevista para mi programa Va en Serio de Mexiquense TV, charlamos largo tiempo. Me hizo dos confesiones interesantes, me recordó que los candidatos a la Presidencia lo habían visitado en Rectoría. Me señaló que fue Calderón y no AMLO, quien mas asistió, aunque reconoció que el tabasqueño hizo hábilmente públicos sus encuentros y por ello lo ligaban a él.

Pero estaba incómodo, insatisfecho, debido a que en una entrevista nocturna de televisión con López-Dóriga, sin más ni más, AMLO lo propuso como su probable secretario de Gobernación haciendo grotescamente a un lado a Marcelo Ebrard, quien ya había recibido la propuesta. Me comentó que lo despertó su vocero Néstor Martínez Cristo para informarle lo ocurrido y le pidió entonces operar una estrategia para evitar, al día siguiente, una entrevista callejera al término de un evento al que acudiría.

Estaba molesto, no había hablado con AMLO de ese tema y me aseguró que él no estaría dispuesto a sumarse al proyecto político de AMLO, sin embargo en 2018 fue designado por el presidente AMLO como representante de México ante la ONU.

Juan Ramón fue duramente criticado por no defender a la UNAM cuando López Obrador declaró que la institución se empezó a derechizar cuando los organismos financieros internacionales pidieron aplicar el modelo neoliberal e impusieron lo que llamaron reformas estructurales. Desde antes, que empezaron a querer cobrar colegiaturas. Imagínense ese pensamiento de dónde surgió, de la política neoliberal, enfatizó incluyendo al periodo de De la Fuente. El silencio del ex rector en defensa de la UNAM fue muy mal calificado.

De la Fuente asumió entonces un cargo diplomático, siendo en rango inferior incluso (ironía) que Marcelo Ebrard. Ahora anticipa su regreso a la UNAM “a dar clases”, pero no es casual el acomodo de calendario cuando se viene el cambio en Rectoría.

De la Fuente ha sido suministro de información de la 4T sobre lo que ocurre al interior de la casa de estudios. Recibe información confiable y confidencial desde la propia Rectoría, más no del rector. Es un enlace estratégico de AMLO. Los movimientos para la sucesión de Graue ya son visibles y ahora está Rosaura Martínez Ruiz (hija del “Pino” y Rosaura Ruiz, quien también dejó un cargo con Sheinbaum en el gobierno de la CDMX para también incorporarse a la UNAM).

Llama la atención la actividad de Imanol Ordorika, gente muy ligada a la izquierda dentro del Consejo Estudiantil Universitario, el cual fue dirigido y controlado por una élite integrada por tres consejeros universitarios y su círculo cercano, en el cual se encontraba Claudia Sheinbaum.

Los consejeros eran Imanol Ordorika, Antonio Santos y Carlos Imaz. Este grupo controló el curso del movimiento, se atribuía la interlocución directa al ser los representantes únicos, ya que no había rotatividad de los delegados en las asambleas, pero hoy, Ordorika habla de que la UNAM presenta una cultura autoritaria y poco democrática, siguiendo la línea de pensamiento de AMLO. Muchos presuponen que el dúo De la Fuente-Narro opera para favorecer la continuidad de los médicos en Rectoría. Sí pesan los acomodos y presiones de estos dos ex rectores. Por ello crecen las sospechas del regreso aparentemente casual de De La Fuente.

Un sujeto altamente político, activo e inquieto como De La Fuente no es de los que programan su vida sólo en las aulas y leyendo el periódico. Le gusta estar en la política, hacer política, medir su fuerza, aprovechar sus relaciones y esperar tiempos para actuar. Ha sido cuidadoso en no declarar sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel y los misiles contra la UNAM, así como del escandaloso fracaso educativo del sexenio, y eso lo coloca contra la pared. Él participó, lo reconoce y presume, en las negociaciones y acuerdos con AMLO para impedir que el proceso electoral desestabilizara a la UNAM y lo logró. El pacto directo fue con AMLO.

Pero De La Fuente sabe que hoy más que nunca la casa de estudios se encuentra vulnerable ante los constantes ataques desde Palacio Nacional y está consciente de que las agresiones contra el rector Enrique Graue son injustas, programadas, ofensivas y aun así también ha guardado cómplice silencio.

Veo entonces la interrogante, ¿a qué viene Juan Ramón de la Fuente? A dar clases y asistir en la platea del estadio a los partidos de los Pumas? ¿O viene a festejar su cumpleaños el 5 de septiembre? ¿Difícil de creer no?

Lo único evidente es que decidió servir en un gobierno que va contra sus convicciones, formación familiar (de empuje, de talento, de aspiración, de evitar mentiras, engaños, estafas, de trabajar para el país sin abusar de los vulnerables, de crear ciencia) rectitud profesional y ética universitaria. Algún día dará explicaciones.

@cramospadilla

