Xóchitl Gálvez revira: fue AMLO el “oligarca que me puso aquí”

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

El presidente Andrés Manuel López Obrador repitió su acusación de que la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz es la candidata de lo que él llama la “mafia del poder”, pero esta vez su crítica no quedó sin respuesta. Por el contrario, casi de inmediato, el también aspirante presidencial opositor Santiago Creel Miranda le advirtió que en ese sector, fuera de la llamada Cuarta Transformación, “tu dedito no decide nada”.

El aspirante a candidato presidencial opositor también le advirtió al jefe del Ejecutivo federal que hay millones de mexicanos que no le permitirán meterse con las instituciones que quiere destruir. La respuesta del también presidente de la Cámara de Diputados se dio después que el legislador y ex secretario de Gobernación acudió a registrarse como aspirante a la candidatura presidencial de la coalición PRI, PAN y PRD, con el respaldo de decenas de organizaciones de la sociedad civil, pero para “no violar la ley”, se presenta como aspirante a organizador del Frente Amplio por México.

“Soy un hombre de palabra, eso me tiene aquí para ser el primero en registrarme ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México. No vengo solo, vengo con el impulso y la fuerza de la gente que quiere rescatar a México”, dijo Santiago Creel tras su registro, que lo coloca casi igual que a López Obrador por la persistencia para buscar la nominación presidencial.

El legislador panista aspiró por primera vez a la nominación presidencial para las elecciones federales de 2006, proceso en el cual fue superado —igual que el ahora inquilino de Palacio Nacional— por Felipe Calderón Hinojosa. La diferencia estriba en que fuera del primer círculo de Vicente Fox Quesada, el entonces presidente, Santiago Creel no llevó lejos su eventual inconformidad, al contrario de López Obrador, que hasta la fecha se queja de haber sido superado mediante fraude electoral.

Por eso, en mensaje a sus simpatizantes, Creel Miranda sostuvo “es ahora o nunca”; advierte a AMLO que meterse con el INE será “su fracaso”.

Al presentarse en la sede nacional del PAN, luego de ser el primero para registrarse en la búsqueda de convertirse en el responsable de la construcción del Frente Amplio por México, el presidente de la Cámara de Diputado pidió a los mexicanos “darlo todo” rumbo al 2024 para sacar a Morena de la Presidencia.

Además, en el auditorio de la sede nacional del PAN, Creel llamó a la reconciliación del país y se dijo capaz de ser quien pueda cambiar la ruta que lleva el país con Morena.

“Lo primero que voy a hacer es conciliar al país y respetar lo que nos hace distintos”, aseveró.

Luego, acompañado por el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, el aspirante presidencial lanzó un mensaje a sus simpatizantes: “Hoy vengo a decirle adiós a Andrés, aquí empieza su conteo de salida”.

Xóchitl “no estás sola”, le dijo el presidente del PAN

Más tarde se registró la senadora Xóchitl Gálvez, quien al igual que Creel fue a la sede del PAN —aunque no es militante, pero ese partido la postuló para su actual cargo— a comunicar su decisión de participar en el proceso que no se quiere decir que es para nominar candidato presidencial.

En esa oportunidad, la legisladora recibió también el respaldo de la dirigencia del PAN, ante las reiteradas críticas y ataques que recibe del primer mandatario.

“Frente a los ataques del presidente Lopez Obrador, no estás sola”, afirmó el líder nacional del PAN al dar acuse de recibo a la aspirante a responsable de la construcción del Frente Amplio por México.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, reconoció la valentía de Xóchitl quien hasta hace un par de meses pedía que fuera considerada para contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y pero ahora por la Presidencia de la República.

“Querida amiga Xóchitl Gálvez, de verdad debo iniciar por felicitarte por decidirte a levantar la mano para ir por la Presidencia”, reconoció Marko Cortés, a quien se refirió como una mujer que enfrenta al adversario y lo denuncia.

Por su parte, la legisladora recordó sus orígenes indígenas y presumió que cuenta con 60 mil voluntarios de su brigada que se dedicará a recabar firmas y si ellos junta, tres rúbricas cada uno, ambiciona reunir más de 150 mil.

“Aquí no tenemos al adversario, el adversario lo tenemos en el Palacio Nacional… donde intentan vincularme con personajes a quienes les tengo respeto”, expresó en su discurso la senadora al manifestar su deseo de obtener la Presidencia de la República.

La aspirante presidencial agradeció al PAN por la oportunidad y dijo que le tiene un “enorme cariño al PRD” y que buscará “caminar juntos con los buenos priistas de este país”.

“Me siento sumamente orgullosa de trabajar con ellos (con el PAN), me han dado la oportunidad (…), le tengo un enorme cariño al PRD y con el PRI ya no hay fijón, ya cambiamos la historia, vamos a caminar juntos con los buenos priistas de este país. Soy una mujer que no tiene odios, no tiene rencores, que tiene un profundo amor a México”, dijo tras su registro.

Gálvez aseguró que desde los 14 años inició su trabajo comunitario y desde entonces se dio cuenta que quería servir a los demás.

“Desde los 14 años inicié mi trabajo comunitario buscando que hubiera agua, escuela, mejores condiciones de vida y desde ese entonces me di cuenta que lo mío era el servicio público”.

También confirmó que no necesita ayuda para responder a las agresiones desde Palacio Nacional, al cual se le ha negado el acceso para ejercer su derecho de réplica para responder al actual jefe del Ejecutivo Federal por inexactitudes (por decir lo menos) en su conferencia mañanera.

“No soy candidata de la mafia del poder”, dijo sobre las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de nueva cuenta lanzó ataques contra la candidata de oposición en su conferencia matutina de ayer martes.

Gálvez Ruiz respondió que López Obrador “se pasa de lanza”, pero advirtió que “a mí ningún macho me va a doblar”.

También reconoció que el primer mandatario ha sido su mejor publicista. “Hubiera sido tan fácil que el Presidente me hubiera dado el derecho de réplica, que el día 7 de diciembre, cuando le mandé la carta, hubiera leído que yo jamás quise quitar los programas sociales y se hubiera acabado. Ah, no, pero le encanta el pleito, me cerró la puerta, y pues sí, ¿a dónde me puso?, así es que él es el oligarca que me puso aquí” en la carrera presidencial.

Por cierto, las diferencias con López Obrador por sus comentarios no se pueden dar por cancelados. Gálvez anunció que denunciará ante el órgano interno de control de la Presidencia al inquilino de Palacio Nacional por utilizar recursos públicos para atacarla, por estar haciendo uso de las redes sociales, “y seguramente ante las autoridades electorales, porque él lo que pretende es descarrilarme.

“Él no busca algo bueno, él busca algo malo, porque en su corazón no hay amor, hay odio y hay coraje, entonces me va a hacer muchas cosas”, agregó la senadora, quien precisó: “no me gusta victimizarme, odio victimizarme, porque quien se mete a esto sabemos que hay trancazos, pero se pasa de lanza”, remarcó.

Si el presidente López Obrador rechaza las acusaciones de misógino, no le ayuda el hecho de que otra de sus blancos favoritos es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández.

El jefe del Ejecutivo puso a su recién designada secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, a pedirle cuentas a la Suprema Corte de Justicia porque los ministros tienen ingresos superiores a los del presidente de la República, según una reforma promovida por el propio López Obrador.

Para empezar, un secretario de la Suprema Corte respondió que, a pesar de que un diálogo entre poderes no está previsto en la legislación nacional, los integrantes del máximo tribunal condescendieron a dar respuesta a su mensaje y le aclararon que, por mandato de la Constitución —que juró respetar y, por consiguiente, debe conocer— no se pueden recortar los ingresos de los ministros de la Suprema Corte, no obstante lo cual ellos mismos decidieron recortarse sus prestaciones.

A pesar de la deferencia, López Obrador calificó de “leguleya” la respuesta de la Corte y anunció que enviará una nueva iniciativa para reformar el artículo 127, pero para eso deberá tener mayoría calificada en el Congreso.

riparcangel@hotmail.com