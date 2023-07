Momentos difíciles en Palacio Nacional

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El presidente Andrés Manuel López abrió la puerta de la autopista para Xóchitl Gálvez cuando la destapó, desde su púlpito en Salón Tesorería, como la candidata de sus adversarios, los conservadores.

Sin bien es cierto que la alianza Vamos por México apenas acaba de definir su proceso y que las inscripciones se iniciaron este martes, las cosas no están definidas y mucho menos concluidas. Sin embargo, como es su costumbre, el presidente López en su afán de mantenerse como el líder del partido y ahora jefe de campaña, aseguró que la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante de la bancada del PAN, ya fue elegida para representar a la oligarquía mexicana en 2024. Esto, pese a que oficialmente el proceso de selección de la candidatura opositora inició el 4 de julio.

Esto es como una orden y el ejército y grupos de ataque en redes sociales iniciaron la guerra contra Xóchitl.

Partidos políticos y las organizaciones civiles de ciudadanos dieron lugar a la creación del Frente Amplio por México, cuyo comité organizador dio a conocer su método de selección, que inició el 4 de julio y concluye el 9 del mismo mes. Establecen que se llevará a cabo un foro nacional y 5 debates. Habrá tres finalistas y señalan el 3 de septiembre para tener un ganador.

Pero el presidente López nunca se imaginó el efecto de sus declaraciones cuando afirmó que Xóchitl es la candidata de Vamos por México y por supuesto, no sin asegurar que es la candidata de Salinas, de Claudio y en fin de todos los nombres que ya sabemos que le gusta mencionar.

El efecto en redes sociales fue brutal. La presencia de Xóchitl en redes sociales aumentó en algunos momentos hasta 2 mil por ciento. Xóchitl Gálvez le dio las gracias al presidente López y lo único que le pido, dijo, es que me respete, porque usted me va a entregar la banda el año que entra. Ese fue el mensaje de Xóchitl para el inquilino de Palacio. En sus redes sociales, la senadora Xóchitl Gálvez difundió un video en donde la hidalguense le dice al Presidente: “Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios, porque usted, señor Presidente es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta son las que usted impone, porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente”. “Están muertos de pánico, por eso me atacan” asegura Xóchitl que ella respeta a AMLO, a quien llama su Presidente, pero le exige lo mismo, porque al final de cuentas acabará entregándole la banda el próximo año.

El caso extraño de MC

La semana que entra Movimiento Ciudadano inicia su proceso interno para determinar las reglas con las que se definirá su candidato presidencial. Dante Delgado, dirigente nacional eterno e histórico del partido, siempre ha sostenido que MC irá solo a la elección presidencial. Desde luego, Dante Delgado está atendiendo a los medios y le aseguro que lo que busca es alargar los tiempos para decidir, porque el veracruzano quiere saber cómo quedan los demás.

Movimiento Ciudadano busca ganar la Presidencia y aumentar su presencia en las cámaras. Si las cosas se ponen difíciles en Morena y Marcelo termina cumpliendo sus declaraciones si hacen una “chicanada” renunciaría, Movimiento Ciudadano es el partido ideal para Marcelo. No podemos descartar esta posibilidad. Por eso Dante está alargando sus tiempos hasta fin de año, cuando los tiempos electorales estén ya abiertos. Al tiempo.

El PRI

A principio de semana renuncian cuatro senadores y se declaran independientes. Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga renunciaron este lunes al PRI y fundaron el movimiento “Congruencia por México” para seguir haciendo política”. Acompañados por decenas de militantes, señalaron que abandonan con tristeza el partido, pero con agradecimiento hacia la institución que, dijeron, ahora está secuestrada por la dirigencia de Alejandro Moreno. “La dirigencia actual hizo pedazos al partido”, dijo Osorio. “Por culpa de Moreno el PRI ha perdido casi todas sus gubernaturas”. Ha perdido 20 gubernaturas.

Claudia Ruiz Massieu sostiene: “La renuncia al PRI es para buscar otros espacios, renuncié al PRI no a hacer política. Vamos a constituirnos los cuatro senadores y participaremos en el bloque de contención”. Con ellos renunciaron también cerca de 250 líderes estatales, municipales y de grupos civiles que por años apoyaron al tricolor.

Apuntes

El diputado federal Gabriel Quadri de la Torre logró entrar a la competencia por la candidatura presidencial por la alianza opositora Va por México, pese a haber incurrido en violencia política de género en contra de la diputada morenista Salma Luévano Luna.

“A quien ponga la oposición le ganamos”, aseguró Marcelo Ebrard. Dijo que no importa si el candidato del PAN, PRI y PRD es hombre o mujer, porque el debate en 2024 será por la continuación de un proyecto de país que ha ofrecido resultados en estos casi cinco años o regresar al modelo neoliberal.”

Descarta Ricardo Monreal división en Morena a pesar de los tropiezos, zancadillas y patadas entre los aspirantes. El zacatecano promete aceptar los resultados del proceso partidista, lo que nos hace pensar que el senador con licencia, buscará sin duda la candidatura por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Renuncia masiva en el PRI. Lo hemos planteado en este espacio. La presencia y la permanencia de Alejandro “Alito” Moreno como Presidente del PRI, le ha causado muchas bajas y una mala imagen al tricolor. Así las cosas, hasta pronto.

