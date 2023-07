“Les Clowns” rinde tributo al payaso: El rey de la risa

Con funciones en el Teatro San Rafael

La producción de Circo Atayde con calidad internacional cierra temporada

Ofrecerán sus últimas funciones de viernes a domingo, hasta el 9 de julio

Arturo Arellano

El Circo Atayde Hermanos celebra 135 años con un show espectacular, mexicano y 100% original, “Les Clowns”, que le rinde tributo al payaso, el rey de la risa. Y que mejor marco que el icónico Teatro San Rafael donde se ofrecerá una temporada de este show con funciones de viernes a domingo.

Alfredo Atayde y Juan Torres, son los responsables de poner en el escenario principal al Payaso, para un espectáculo donde este personaje, es el pretexto perfecto para un show circense de primer nivel y con calidad internacional.

De este modo, el único y original Circo Atayde Hermanos, bajo el mando de Alfredo Atayde, sigue dando productos asombrosos a los amantes de este tipo de expresión artística. En entrevista para DIARIOIMAGEN, nos contó “Trabajar en el teatro San Rafael para cualquier productor es una delicia, porque es emblemático. Se trata de la segunda temporada del espectáculo, porque antes estuvimos en el Teatro Hidalgo. Es un espectáculo familiar cien por ciento y a la gente le ha gustado, niños, adolescentes, adultos, todos la pasan bien, no es solo para niños”.

Adelanta que podremos ver en escena a las tres personalidades del payaso, “Iván Vega es el cara blanca; Raúl Zamora ‘Payaso Rulo’ es el augusto y Fernando Hondall ‘Chaz’ es el trampa, son los tres arquetipos universales del clown y estarán siendo el eje de este espectáculo de circo que además incluye otros actos impresionantes como el de Raciel Suarez, malabarista, único en su género, tienen que verlo, es simpático, tiene ejercicios con el público, también está Erika Gonzales, el Dúo Kyrioz, que estuvieron en Alemania, también tendremos equilibrio en esferas, telas aéreas, contorsionismo, es el circo clásico en su máxima expresión, pero los clowns llevan el hilo conductor”.

Refiere que es el regreso del circo a sus orígenes en el teatro “El circo como lo conocemos nació en Inglaterra, hace más de 250 años, en pequeños espacios de teatro, luego la carpa también nace en Inglaterra, pero la esencia, el circo en este concepto nace en el teatro y ahora volvemos a él. Si bien en carpa es un escenario 360, nosotros montamos un espectáculo frontal, para tener cercanía con todo el público”.

Entre otros objetivos, destaca que en México lo que tratan de posicionar es el espectáculo de circo “el circo y el clown son cultura, merecen respeto, ya cualquiera cree que es payaso si se pinta la nariz y no es por denigrar a quienes lo hacen en fiestas infantiles, pero estos tres personajes en ‘Les Clowns’ tienen más de 30 años en esto, estudiando, trabajando, día y noche y son mexicanos, han estado presentes en diversas partes del mundo”.

Y en este marco lamenta que en México no siempre se apoya a sus artistas “Somos un país malinchista, no solo con los espectáculos, sino con todo, pero hay que apoyar lo nacional, el cine, libros, teatro y por supuesto en el circo, tenemos buenos atletas, buenos espectáculos, músicos, cantantes y artistas”,

Momento que aprovechó para denunciar la piratería en el país “Al Circo Atayde lo reconocieron en Girona España, pero en México ni la piratería nos quitan, lo cual es lamentable, porque shows como ‘Slava’s Snow Show’ o ‘Aga boom’ son increíbles y son una competencia sana, pero los circos piratas ofrecen cosas de pésima calidad, botargas, eso no es el circo y además cobran 20 pesos. El circo no es barato, ¿porque creen que debe costar 20 pesos? Un buen espectáculo no cuesta eso”.

De modo que “El gran problema del Único y original Circo Atayde es la piratería, es un dolor de cabeza, hay más de 40 circos piratas. Supimos de uno en Tijuana cobrando un peso, pero porque lo hacen, porque no tienen talento, presentan porquerías y engañan a la gente”. De modo que para saber que se trata de un producto original del Circo Atayde, invita a la gente a darles seguimiento en sus redes sociales oficiales.

Y dijo que como productor “lo haces solo de tu bolsillo, es difícil un show como ‘Les Clowns’ por el costo, somos más de 40 personas, implica muchas cosas y estamos haciendo el esfuerzo”.

Al haber pasado por situaciones bastante difíciles desde la salida de los animales de sus espectáculos comentó “Es la evolución del circo, sin duda, el partido verde lo hizo muy mal quitando al os animales, porque nosotros tuvimos esa visión, de acomodar nuestros animales en buenos recintos, pero a muchos de nuestros compañeros les arrebataron los suyos y murieron en las carreteras, entonces ¿Quiénes fueron los verdaderos asesinos?”.

“Les Clowns” se presenta viernes 19:30 horas, sábado 17:00 y 19:00 horas y domingo 13:00 y 17:00 horas. Con Boletos: Desde $275 hasta $1045 (precio en línea).

Internet ha venido a suplir muchas cosas, pero el espectáculo en vivo puede ser sustituido, porque las emociones que se transmiten en cada función, son intangibles y no se pueden sentir a través de una pantalla. Es por ello que no puedes perderte “Les Clowns” que se presenta viernes 19:30 horas, sábado 17:00 y 19:00 horas y domingo 13:00 y 17:00 horas. En el icónico Teatro San Rafael