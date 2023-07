Asegura Rike Acosta que no hay edad para triunfar en la música

Lo demostrará con “Una lágrima me traicionó”

Su canción ya está en medio millón de reproducciones, en menos de un mes

“Yo quiero que mi música la disfrute el pueblo, la gente de a pie, los hombres y mujeres que trabajan duro toda la semana y que esperan el fin de semana para disfrutar de una fiesta, de un baile, de música de la que ya no se hace y que, modestia aparte, me sale muy bien, porque la hago desde el corazón”, dijo el cantautor mexicano.

Cabe mencionar que con tan solo 12 años, Rike Acosta comenzó a participar como cantante en diferentes festivales y concursos organizados por empresas escuelas y radiodifusoras, en los cuales siempre ganó el primer lugar, luego formó un grupo musical llamado los Vickers. Sin embargo, lo suyo es ser cantautor solista.

Cantaban, entonces, rock and roll, como “La chica alborotada”, “Despeinada”, de hecho con el paso del tiempo y gracias a su particular estilo musical, Rike Acosta fue nombrado “El Rey del rock tropical”. Ya con más años, cuando se vino a la Ciudad de México, de su natal Salina Cruz, Oaxaca, comenzó a cantar en cafés, restaurantes y bares, donde conoció a Oskar “El Espectáculo”, Jo Jo Jorge Falcón, Polo Polo y muchos artistas más con los que compartió cientos de escenarios en las llamadas caravanas que entonces organizaba el conocido y exitoso Alfredo Vallejo.

“Era muy bonito hacer esas giras, esas presentaciones, donde como anécdota todos éramos iguales; no había estrellas más grandes que otras, incluso quien necesitaba ir al baño, era en plena carretera”, comentó Acosta y agregó otra anécdota:

“Recuerdo que iban figuras como Lyn May, Silvia Pinal y el gran José Alfredo Jiménez, con quien conviví y a quien le aprendí mucho. Uno de los mejores compositores de México. Recuerdo que en los camiones componía, mientras iba tomando un ron que se llamaba Castillo. Yo era un chamaco y siempre me invitaba, pero nunca fui bueno para el alcohol”, concluyó.

Rike Acosta es un artista con mucho talento, pero que lamentablemente no ha logrado que su música llegue al pueblo, por diferentes situaciones. No obstante, no se da por vencido y recuerda mucho un comentario que le hizo el gran escritor Gabriel García Márquez: “eres muy talentoso y te admiro, porque lo que yo hago en 800 páginas tu lo dices en dos minutos de una canción, sigue adelante”.

Actualmente, Rike sigue componiendo, pero la vida le dio la sorpresa de colocar un éxito, compuesto por él, titulado “Una lágrima me traicionó”, la cual a petición de Marcos Valdés, grabaron juntos y está teniendo una gran aceptación por parte del público, pues en menos de un mes lleva casi medio millón de reproducciones.