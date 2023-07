Simulación de la democracia

Treinta y tres políticos y representantes de la sociedad civil se registraron como aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

Se trata de una lista en la que participan sin discriminación alguna aquellos que quieren participar en la contienda electoral nacional de 2024, opositores al presidente López Obrador y a Morena.

En el mencionado frente opositor se dará luz verde a aquellos que reúnan los requisitos para participar en la competencia citada.

Como se ve, la situación entre los políticos se encuentra el candidato designado por la alianza partidista. En la sociedad civil, quienes desean la candidatura, la mayoría de ellos, sólo son reconocidos por sus modestas agrupaciones o grupos de seguidores.

En días recientes, en el escenario político irrumpió la figura de la senadora panista Xóchitl Gálvez, como la aspirante con mayores posibilidades de ser designada como abanderada a la contienda presidencial.

Se trató de una sorpresa relativa el hecho de que la legisladora hidalguense encabezara la lista de los que levantaron la mano para participar en las elecciones presidenciales.

El nombre de Xóchitl Gálvez se citaba más como candidata opositora para la Ciudad de México. Sin embargo, en los medios de comunicación se informó que los partidos de oposición y su administrador político, Claudio X. González, acordaron realizar una encuesta para seleccionar al precandidato.

Fue Xóchitl Gálvez la ganadora. Se podría decir que ante ese resultado, el candidato panista presidencial, Santiago Creel, quedó descartado.

En el presente, habrá que esperar las repercusiones que tenga el hecho de hacer a un lado al diputado Creel.

Tendrán que rendir cuentas los dirigentes partidistas Marko Cortéz, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, del PAN, PRI y PRD, respectivamente. Los militantes de los partidos que integran la alianza Frente Amplio por México ya saben muy bien cómo avanza la lucha política.

Es decir que la senadora hidalguense superó a los demás contendientes opositores que buscan la Presidencia de la República.

Si ya se decidió que Xóchitl Gálvez represente a la oposición, qué caso tiene seguir con el método selectivo de los opositores.

Lo que parecían acciones verdaderamente democráticas en la búsqueda de la candidatura mencionada quedaron en simples simulaciones.

Sin embargo, algunos precandidatos siguen en la lista, otros, optaron por desistir de su empeño.

Una de las bajas más sensibles fue la senadora panista Lilly Téllez que ya hasta tenía decidido, en parte, cómo enfrentar a Morena.

La senadora priista Beatriz Paredes no dio muestras de inconformidad al conocer la campaña de Xóchitl Gálvez. Sabe cómo se maneja el poder en los partidos políticos. Por otra parte, no faltaron los políticos que no les importó seguir con sus ambiciones personales.

Ahí están los casos de los ex gobernadores de Michoacán y Tamaulipas: Silvano Aureoles Conejo, del PRD; y Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN.

Ambos ex mandatarios se registraron para competir por la Presidencia en 2024, en representación de la alianza opositora.

Pero resulta que los ex gobernadores están sometidos a investigaciones por corrupción, concretamente por los delitos de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.

El ex funcionario García Cabeza de Vaca se dijo perseguido político del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien mandó a su hermano a registrarlo.

El ex gobernador tamaulipeco dijo que no fue personalmente a registrarse “porque no confío en este gobierno autoritario que se tiene en este país, no les confío ni la hora, por supuesto que voy a tomar todas las precauciones”.

También el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, tiene señalamientos por supuestos delitos, pero eso no le impidió registrarse como aspirante presidencial.

¿Usted qué opina amable lector?

