AMLO promueve otro candidato de oposición: Taboada para el GCDMX

Miguel Ángel Rivera

Hasta ahora sin grandes protestas, la coalición Vamos por México (PAN, PRI y PRD) a la que se sumaron decenas de organizaciones de la sociedad civil, empezó la selección del que será encargado de organizar el Frente Amplio por México (FAM), título con el que se disfraza a quien será el candidato presidencial que enfrentará a la “corcholata” favorecida por el gran elector, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con el deseo de no llegar a afectar a creyentes muy sensibles, se puede decir que muchos son los llamados, pero sólo uno será elegido y, hasta ahora, ese predestinado parece ser la senadora por el PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien ha sumado muchas manifestaciones de respaldo en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Aparte de sus prendas personales, la legisladora hidalguense parece tener ventaja sobre los otros aspirantes del bloque opositor, al tener como principal propagandista al primer mandatario saliente, quien ayer en su conferencia mañanera volvió a tratar de devaluar a los candidatos de la oposición mediante el recurso de sostener que son producto de conciliábulos casi clandestinos de lo que llama la “mafia del poder”.

No se sabe si por mera intuición o por los servicios de inteligencia “que no espían”, en la referida mañanera, el jefe del Ejecutivo volvió a presumir sus dotes adivinatorias o la información que recibe cotidianamente al asegurar que el candidato de la coalición opositora para el gobierno de la Ciudad de México será el alcalde de Benito Juárez, el también panista Santiago Taboada.

De paso, el político tabasqueño dio paso nuevamente a su resentimiento contra la clas media.

Al anunciar la nominación de Taboada recordó cómo fue el triunfo del alcalde Taboada: “Teníamos un candidato idóneo, católico, maestro, abogado, el maestro Bernardo Bátiz, honesto, inteligente, no había otro mejor, de repente postula el PAN, no me pregunten porque no me aprendí su nombre, y ganó, le ganó al maestro Bátiz, entonces, pues ahí no está fácil, porque aunque estén viendo actos de corrupción, como el de Cártel Inmobiliario, son más panistas en la Del Valle, que en las Lomas”.

Después de la arremetida contra Taboada, el presidente López Obrador, recordó su compromiso como promotor de Xóchitl Gálvez, contra la cual insistió en denunciar que la escogieron los que se sentían dueños de México y, para rematar, la criticó por su forma de expresarse con groserías, además de sostener que “el haber nacido en un pueblo no significa tenerle amor al pueblo”.

La efectividad de la campaña de López Obrador a favor de Gálvez se evidencia, por ejemplo, en una encuesta dada a conocer por el diario El Financiero, según la cual la popularidad de la senadora hidalguense aumentó 10 puntos entre junio y julio, al pasar de 24 a 34 por ciento. Otros precandidatos que aumentaron sus índices de popularidad son Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes y el mencionado Creel.

El estudio de opinión indica que Gálvez no es aún la favorita entre los aspirantes de oposición, pues está empatada con el presidente de la Cámara de Diputados Santiago Creel Miranda.

Cabe mencionar que el diputado panista tuvo un momento de proyección, al participar en la organización y presidir la ceremonia de homenaje, de cuerpo presente, al recién fallecido Porfirio Muñoz Ledo, quien recibió más elogios –de todos los partidos– que en toda su larga carrera política.

Además de los mencionados Gálvez y Creel, los otros aspirantes a abanderar el FAM que pasan a la siguiente etapa de selección, son: Silvano Aureoles Conejo, Enrique de la Madrid Cordero, Beatriz Paredes Rangel, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola Vera, Miguel Mancera Espinosa, Gabriel Quadri de la Torre, Jorge Luis Preciado Rodríguez, José Jaime Enríquez Félix, Israel Rivas Bastidas y Sergio Torres Bravo.

A partir de este miércoles 12 de julio, podrán comenzar a recolectar las 150 mil firmas que se requieren.

El comité organizador consideró que la respuesta de registro es un reflejo de confianza de la ciudadanía a este proceso y los aceptados tienen la característica de hacer valer el liderazgo personal. A los que no fueron aceptados, se les hizo un llamado a seguir sumando al Frente Amplio por México.

López II resintió personalmente la incapacidad

del gobierno para contener la violencia

Como secretario de Gobernación y ahora como precandidato presidencial, Adán Augusto López Hernández ha defendido la política de seguridad de su “hermano” López Obrador, pero ayer resultó afectado por la falta de capacidad oficial para contener la violencia.

El aspirante presidencial anunció que su visita a Chilpancingo fue suspendida, tras la jornada violenta del sábado y los diferentes bloqueos carreteros.

En una breve entrevista después de su visita a Acapulco en la colonia Emiliano Zapata, el ex secretario de Gobernación dijo que la situación que se vive en la capital del estado es complicada, pero confió en que pronto se reestablecerá el orden.

Evitó hablar de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez quien ha llevado la política de “abrazos, no balazos” al extremo de aparecer en fotos mientras departía con un conocido capo de una banda de delincuentes.

En Acapulco, López Hernández ofreció trabajar para superar la marginación de La Montaña, Costa Chica y Costa Grande.

En la capital de Guerrero, según nota de la agencia Quadratín, unos cinco mil pobladores de los municipios de Quechultenango, Mochitlán y Chilpancingo, replegaron a más de 500 policías antimotines estatales y de la Guardia Nacional en su intento de ingresar a la capital para exigir la liberación de dos dirigentes detenidos el pasado miércoles, presuntamente con drogas y armas. Luego de robar un vehiculo blindado, llegaron a Chilpancingo e irrumpieron en Palacio de Gobierno. Además, se reportaron enfrentamientos en distintos puntos de Chilpancingo, mientras tres helicópteros de la Guardia Nacional y la policía estatal sobrevolaban la zona.

Firman convenio IMSS y Fundación Azteca

para fomentar orquestas y coros

El IMSS y Fundación Azteca han sido aliados durante años, porque creemos que juntos hacemos mejor las cosas, juntos resolvemos más problemas y lo hacemos más rápido, afirmó la presidenta de Fundación Azteca, Ninfa Salinas Sada, al firmar un convenio con el IMSS para fomentar y promover orquestas infantiles.

Agregó que Fundación Azteca de Grupo Salinas, mediante la implementación de orquestas infantiles, busca formar conjuntamente mejores seres humanos a través de la música, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha destacado por trabajar de manera colaborativa para ampliar su red de líneas estratégicas, enfocadas en mejorar el bienestar de personas derechohabientes y no derechohabientes.

Ninfa Salinas destacó que Fundación Azteca es el brazo social de Grupo Salinas. Su misión es empoderar a los jóvenes para que sean los líderes de un mundo mejor a través de tres pilares: Juventud, medio ambiente y cuidado animal y sociedad.

Recordó que, desde hace 26 años ha contribuido a fortalecer a más de 500 organizaciones civiles en todo México, ha convocado a más de 50 millones de mexicanos como voluntarios para cuidar el planeta, ha reforestado más de 51 mil hectáreas de árboles y ha

transformado la vida, por medio de la educación, a más de 132 mil personas.

En su mensaje, la presidenta del Consejo de Fundación Azteca de Grupo Salinas señaló que “la música te llena y te despierta en un propósito distinto, lejos del ocio y el vicio, por el contrario, te despierta en la construcción de un propósito, de uno mismo, del esfuerzo, del talento, del carácter de la persona. Son personas que se imaginan más y ese despertar de la imaginación es el objetivo de Fundación Azteca”.

El convenio fue firmado por la maestra Ninfa Salinas Sada, presidenta del Consejo de Fundación Azteca de Grupo Salinas, y el maestro Zoé Robledo, director general del IMSS.

La colaboración entre las dos instituciones tiene como objetivo la creación de orquestas y coros a nivel nacional, que arranca con la implementación de la “Orquesta y Coro IMSS Esperanza Azteca-Independencia” en el Teatro Cubierto San Jerónimo Independencia, ubicado en la Unidad Habitacional Independencia, en la alcaldía Magdalena Contreras, al sur de la Ciudad de México.

