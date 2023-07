La violencia dobla a Chilpancingo

Humberto Mares N.

Los muertos y las estadísticas de la violencia siguen dándose y subiendo diariamente. La política de abrazos, no balazos no está dando resultados. Esa es la posición del gobierno federal, que según ellos están bajando los índices de violencia. Un promedio de entre 90 y 100 personas diarias son asesinadas en nuestro país. La impunidad sigue a todo galope.

La autoridad ya fue rebasada por los mañosos. Lo sucedido en Chilpancingo, Guerrero es muestra de que quien gobierna nos es la autoridad. Dicen algunos que son los delincuentes. Otros, que son el pueblo. Otros, que son los ciudadanos. Lo cierto es que no hay autoridad ni respeto a las leyes.

El secuestro de 13 trabajadores del gobierno y mantener a cientos de ciudadanos que fueron llevados por amenaza, es una muestra que nadie gobierna ahí. Los verdaderos ciudadanos se encerraron en su casa, porque en las calles solo hay sangre, balazos y muerte.

Las crónicas de los compañeros locales son de terror. Transcribo: Toda la ciudadanía se ha encerrado a piedra y lodo. Esto, Chilpancingo, ya lo vivió cuando llegaban los zapatistas a atacar al pueblo, a acribillarlo, a saquearlo, a violar a sus mujeres…Hoy, Chilpancingo constata que los programas de la 4T de seguridad pública fueron puro circo a nivel nacional con colas muertas en lo estatal.

De Guerrero, esta tarde histórica de violencia, en que todo el pueblo ha sido puesto de rodillas, sólo quedó el nombre para la mitología… y de los gobernantes, ni eso… Son historia muerta…

Son líneas escritas por compañeros en redes sociales. Los derechos de los ciudadanos están muy por debajo de los grupos en manifestación.

La gobernadora no aparece. No da la cara. Los diputados ni sus luces. La política no tiene ni elementos ni material para enfrentar a los supuestos manifestantes. Chilpancingo, la capital del estado, la tienen de rodillas.

Lo cierto es que sucede en todo el país. Michoacán atacada con explosivos lanzados desde drones y hace unas semanas que el mismo Presidente López desde su púlpito mañanero nos dijo que al luchador Hipólito Mora lo mataron con cerca de mil balazos. Entonces dónde quedó la política de abrazos, no balazos. Ahora en Toluca aparecen cuerpos colgados de los puentes. Muertos en la Central de Abasto. En Tamaulipas, Chiapas, Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Baja California, Veracruz, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Zacatecas, Sinaloa por mencionar algunos estados. El más reciente carro bomba en Jalisco. Para terminar, sólo Yucatán está libre de violencia.

Los martes de seguridad

Todos los días el Presidente López se reúne a primera hora con el Gabinete de Seguridad. Lo deseable o lo lógico es que se diseñen y programas para combatir a la delincuencia se tomen decisiones, pero decisiones inteligentes, con sustento y no ocurrencias.

Los martes, llamado en la mañanera Martes de Seguridad, se limitan a dar a conocer un dudoso reporte de las cifras de la violencia hoy fueron más de dos mil muertos en un mes. Dan la estadística, que no la creo, pero de la solución, nada.

Ante los recientes hechos de violencia en Chiapas y pese a reconocer la presencia de los grupos de autodefensas, el presidente AMLO acusó a los medios de comunicación de crear una “percepción negativa” acerca de la inseguridad en la entidad. “Han querido crear un ambiente de que en Chiapas hay mucha inseguridad, mucha violencia, pero no, yo les puedo probar con datos que no hay homicidios, no tenemos un índice delictivo alto”, aseguró el mandatario al reconocer que hay grupos de autodefensas, “pero no muchos”.

Otras. Pide el presidente a los ciudadanos de Chilpancingo que no se dejen manipular por los grupos delincuenciales, cuando los ciudadanos están esperando oír la decisión del gobierno, en los tres niveles, de enfrentar y acabar con los delincuentes.

El problema es muy serio y no hay respuesta de la autoridad.

Los aspirantes

En un día bajan a la mitad de aspirantes a la Presidencia como debía ser. Aunque no inicia el proceso electoral de 2024, el Frente Amplio por México limitó la lista para encontrar a su candidato de 33 a 13 aspirantes. Los 13 registrados que cumplieron con los requisitos son: Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Gabriel Quadri, Enrique de la Madrid, Jorge Luis Preciado, Silvano Aureoles, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Israel Rivas, Ignacio Loyola, José Jaime Enríquez y Sergio Iván Torres Bravo.

Siguen siendo muchos. Tendrán que seguir con la poda para llegar como máximo a tres. Lo ideal sería dos.

“Vamos a disfrutar al México más seguro de la historia” (sic). Asegura Marcelo Ebrard en su recorrido por el país para lograr ganar la encuesta para coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación.

Apuntes

Marcelo presentó el “Plan Ángel”, estrategia de avanzadas normas de geolocalización y seguridad para implementar nuevas tecnologías con la participación de inteligencia artificial y reducir la violencia en el país. Aseguró que con esta estrategia México tendrá la etapa más segura de su historia: “He estado recorriendo el país los últimos 20 días de manera intensiva: diálogos, conversaciones, y la principal preocupación de nuestro pueblo es la inseguridad. Vamos a disfrutar el México más seguro de la historia”.

Despiden en San Lázaro a Porfirio Muñoz Ledo en un homenaje sentido y merecido a uno de los fabricantes de la democracia mexicana.

Movimiento Ciudadano reiteró que esperará hasta el último momento para lograr tener un candidato presidencial competitivo, porque quiere ganar la presidencia, dijo Dante Delgado, quien no descartó nominarse. Así las cosas, hasta pronto.

