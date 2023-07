Mario Sepúlveda celebra 18 años de carrera

La película «La balada de los cuervos» ya está disponible en la plataforma tubitv

El actor y cantante Mario Sepúlveda, cumple 18 años de exitosa carrera y lo celebra con el lanzamiento en México de su primera película, “La balada de los cuervos” en la plataforma tubitv.

En “La balada de los cuervos”, filmada en 2018, Mario interpreta al Padre Pablo, un joven sacerdote mexicano enviado a un pueblo cercano a la frontera entre la República Dominicana y Haití, donde conoce a “La Puchis” (Fidia Peralta), una prostituta víctima de la mafia de trata de personas.

El largometraje es una ficción basada en hechos reales, escrita y dirigida por Tony Bacigaluppe Pérez, y producida por Estándar Films en coproducción con Lola ProMéxico. Fue galardonada con los fondos iberoamericanos del programa Ibermedia. Además, participó en el prestigioso mercado cinematográfico Marché Du Film Cannes, fue uno de los proyectos seleccionados en el laboratorio de desarrollo de proyectos Ibermedia y participó en el taller de reescritura de guión impartido por el guionista cubano Arturo Arango.

La cinta fue parte de la selección oficial en los festivales: Trinidad + Tobago Film Festival y el Festival de Cine de Bogotá. La película se estrenó el año pasado en República Dominicana, y ya está disponible en la plataforma tubitv en México.

Mario Sepúlveda es uno de los actores de teatro musical más reconocidos, lo hemos podido ver en musicales como Hoy no me puedo levantar, La Novicia Rebelde, Bule Bule el show, Vaselina, Aplauso y La Jaula de las Locas, y gracias a su capacidad de interpretación y manejo del escenario, ha sido parte del show de MYST durante 6 años, dirigido por Felipe Fernández del Paso, quien también fue su director en Avenida Q.

MYST se ha convertido en un referente de los espectáculos de música en México. La experiencia musical en vivo que fusiona lo mejor de la música en inglés y español de las últimas décadas en una noche inolvidable de show, dinner and party.

Tras tantos años, existe una evolución en todo sentido, así llega, “Euphoria”, el nuevo show de MYST, que une a lo mejor de los tres shows en inglés y español. Algunas de las canciones que Mario interpreta son: Beat it, New York City Boy, Volví a nacer, La incondicional, Dont Stop me Now y I´m Still Standing.

Las diferentes versiones de MYST se presentan los fines de semana en el Foro Total Play, dentro de plaza Antara Polanco.