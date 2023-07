AMLO exige derecho de réplica, pero él no lo concede

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“Me quieren silenciar; no quieren que yo hable, ¿dónde queda la libertad d expresión? El derecho a la réplica, el derecho a disentir, ¿que nos son derechos básicos de la democracia? Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta a una resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que le obliga a guardar silencio en torno a las venideras elecciones federales.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió que el jefe del Ejecutivo federal debe evitar hacer declaraciones relacionadas con las elecciones de 2024 y, además, ordenó la eliminación de las mañaneras del 3, 4, 5, 7 y 11 de julio en las que se menciona a la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz.

Como acostumbra, el Presidente lanzó toda clase de denuestos, ahora en plan de jefe de campaña de sus “corcholatas” y, en cuanto recibe respuesta se presenta como víctima, sin hacerse cargo de las irregularidades en las que incurre. Ya se sabe, “a mí no me vengan conque la ley es la ley”.

La mínima irregularidad en la que incurrió López Obrador con las declaraciones descalificadas por el INE es la de hacer propaganda anticipada y por ello la mencionada Comisión de Quejas y Denuncias del INE dispuso que las copias se “bajen” de las redes sociales. Es una compensación de poco impacto, se puede decir que los consejeros electorales “tapan el pozo después de ahogado el niño”, pues la propaganda presidencial ya se difundió por el variado y amplio sistema nacional de radio y televisión, además de que fue reproducido por prácticamente todos los medios de comunicación del país, incluidas las “ex benditas” redes sociales.

Segundo, López Obrador se queja de que no se le respeta su derecho de réplica y, en este caso, se debe recordar que él ha sido el primero en negar esa facultad al resto de los ciudadanos. Allí está el caso reciente de la mencionada senadora Gálvez.

Ella se quejó de que, en su mañanera, el primer mandatario la difamó al asegurar que ella proponía acabar con los programas sociales que tantos votos le han generado a la llamada Cuarta Transformación, cuando en realidad dijo que eran insuficientes para cumplir con la obligación de ayudar a los más necesitados.

La legisladora no se limitó a hacer la aclaración, sino que demandó que se cumpliera su derecho de réplica y, en consecuencia, se le permitiera presentarse en la mañanera para hacer la aclaración. Ese derecho que tanto reclama para sí López Obrador se lo negó a la senadora, a pesar de que ella consiguió un mandato judicial. En resumen, el inquilino de Palacio Nacional incurrió en desacato, aunque hasta ahora no hay ninguna consecuencia.

En su embestida frontal contra la senadora postulada por el PAN, el anterior no es el único delito en que ha incurrido López Obrador. También violó el secreto fiscal —y probablemente empujó a alguno o varios de sus colaboradores a incurrir en la misma irregularidad— al dar a conocer datos de las empresas de la legisladora que deberían ser sólo conocidos por las autoridades fiscales. Aseguró que Xóchitl tenía contratos por 1,400 millones de pesos en nueve años, tanto con el sector público, con el privado.

Tal revelación constituye un delito. No es una mera suposición, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece:

“El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación…”.

Todavía más, el artículo 95 del mismo Código indica que “son responsables de los delitos fiscales quienes…4.- Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo; 5.- Induzcan dolosamente a otro a cometerlo y 6. – Ayuden dolosamente a otro para su comisión”.

Como complemento, es de tener en cuenta que el Código Penal Federal, en su Artículo 210, del Libro Segundo, Título Noveno, titulado Revelación de Secretos y Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de Informática dispone: “Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto”.

También está vigente el mandato de la Comisión de Quejas del INE, en el sentido de que el Presidente debe abstenerse, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad

No obstante tal acuerdo, el pasado viernes en su mañanera López Obrador insistió en hablar en su conferencia mañanera de Xóchitl Gálvez, argumentando que no ha sido notificado; por ello decidió revelar que las empresas de la política hidalguense recibieron mil 500 millones de pesos por contratos. Además, el inquilino de Palacio Nacional justificó sus dichos sobre políticos y elecciones porque, aseguró, los miembros de partidos opositores hablan de él.

Xóchitl Gálvez no se queda callada

La senadora hidalguense dejó constancia de que no necesita abogados que la defiendan, pues ella sabe hacerlo.

De gira por Veracruz, Gálvez Ruiz, quien le debe mucho de su popularidad a los reiterados ataques de López Obrador, respondió en lenguaje coloquial que el líder de la llamada Cuarta Transformación “‘cometió un perro oso, procederé legalmente”.

También dejó constancia de conocer el lenguaje del beisbol, el deporte favorito del político tabasqueño, pues dijo que López Obrador “está a punto del ponche”. Vamos 2-0. Le gané un amparo, le gané (la queja ante) el INE y ahora va la demanda penal”.

Recordó que López Obrador publicó un mensaje en Twitter en el que asegura que sus empresas han tenido contratos con el gobierno y particulares por 1,400 millones de pesos y añadió que “con este tweet y su documento deja evidencia que está usando todo el aparato del Estado para investigarme dolosamente por mi aspiración. Sígale, no le tengo miedo, no hay nada que ocultar. Ha violado con esto una serie de leyes y, por ello, procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable”, señaló la senadora panista.

“Me queda claro que ni contar sabe, eso explica el porqué de los sobrecostos de sus obras. Dijo que mi empresa recibió más de mil 400 millones de pesos del gobierno y según su propio documento no llegan ni a 80”, agregó la senadora hidalguense.

La 4T no logra sacar del retraso a los estados del sureste: Moreira

Hay estados del sureste que no avanzan, no obstante, la inversión que se está realizando en la región, debido a que no hay políticas públicas estatales, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez.

El legislador priista consideró que hay entidades federativas que no están abonando al Estado de Derecho, al empleo formal, al medio ambiente, ni a la educación.

En su programa semanal, transmitido en sus redes sociales los sábados por la noche, el legislador priista advirtió que son los gobernadores los que no están generando condiciones de desarrollo para sus pueblos y por ende no se podrá aprovechar la infraestructura que se construye.

Acompañado por los analistas Mario Di Costanzo y Miguel Ángel Sulub, refirió que el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) dio su peor evaluación a los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Michoacán y Veracruz.

En ese sentido, Di Costanzo hizo notar que paradójicamente, son esos estados los que han venido recibiendo una mayor proporción del presupuesto público desde el principio de la actual administración, por lo que consideró que las obras no generan, por sí mismas, mayor competitividad.

En su oportunidad, Sulub Caamal destacó que, inclusive, entidades donde se realizan proyectos estratégicos de la federación, perdieron lugares en esa medición, como es el caso de Yucatán que cayó 5 lugares o Campeche que cayó 4 lugares.

riparcangel@hotmail.com