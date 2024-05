“School of Rock El Musical” estrena grandiosa temporada

En el Teatro San Jerónimo

Asael Grande

Prepárate para rockear, como nunca antes, con “School of Rock El Musical”! Basado en la exitosa película del mismo nombre, este espectáculo te llevará en un viaje musical lleno de energía, talento y diversión desenfrenada.

“School of Rock El Musical” cuenta la historia de Dewey Finn (Diego de Erice,) un músico con grandes sueños que se convierte en maestro suplente en una prestigiosa escuela. Pero Dewey no es un maestro ordinario; él enseña a sus alumnos a tocar rock ‘n’ roll y formar una banda, desafiando las reglas y despertando la pasión por la música en ellos.

Con un elenco talentoso de jóvenes estrellas, School of Rock, tiene un elenco conformado por Diego de Erice (Dewey Finn), Irán Castillo (Directora Mullins), José Carlos Illanes (Ned Shneebly), y un grupo de adolescentes en una experiencia teatral que te dejará con una sonrisa en el rostro y ganas de levantarte y bailar. Desde clásicos del rock hasta canciones originales, este musical tiene algo para todos los amantes de la música.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la actriz Irán Castillo, comentó: “estamos muy contentos de haber estrenado School of Rock, por fín, creo que este es un clásico que la gente no olvida, está basada en la película, y en la obra de Mike White, con música de Andrew Lloyd Webber, una producción musical de Claudia Rángel, y Ricardo Díaz es el director, y tenemos un gran elenco, niños muy talentosos; cuando era adolecente sí era bien rockera, en eso me identifico mucho con Rosy Mullins, que es mi personaje, me gustaba mucho Nirvana, GN’R, Metallica, los RHCP, sí era rockera”.

Al finalizar la función de estreno de School of Rock, Kika Edgar, Martín Ricca, madrina y padrino de honor, felicitaron al elenco: “estoy muy sorprendida por el trabajo de cada uno de ustedes —dijo, Kika Edgar— lo único que les puedo decir es que hacen un trabajo extraordinario, las ganas y el amor que tienen arriba del escenario, eso es lo que cuenta, la fortaleza que ustedes le dan a este trabajo, eso hace que nosotros vengamos y compremos un boleto, sigan trabajando, estudiando, si quieren llegar lejos, tienen que amar estas tablas, y pararte arriba de ellas, es algo de mucha entrega y dedicación”.

Por su parte, Martín Ricca, felicitó a “todo este elenco, lleno de talento, a toda la producción, me encantó la obra, muy divertida, y a todos los niños, los felicito, lo hicieron increíble, que tengan una vida llena de música, gracias por la invitación”.

Con interpretaciones electrizantes que desafían los límites, en School of Rock, los jóvenes talentos hacen vibrar el escenario noche tras noche con una energía contagiosa que te dejará sin aliento. ¡Únete a este viaje musical emocionante y descubre cómo el poder de la música puede transformar vidas! No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única y cautivadora.