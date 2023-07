AMLO iría a campaña de Claudia

En el análisis de la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ir al fondo del asunto y cuestionó: “¿Puede más el poder de las empresas? Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento”. Desde entonces marcó lo que ya consta a toda la nación.

Ése ha sido su sello desde hace ya casi los cinco años de su administración plagadas de desatinos como prueba del autoritarismo presidencial, impositivo y hasta insultante para la sociedad.

El mandatario tiene un gran soporte popular, sus seguidores, aunque ligeramente menguados, aún son alrededor de diez millones de entregados con ceguedad a sus acciones, pese a que ha engañado a muchos de ellos, que soportan sin respingar.

El sector que lo soporta son los pobres que se tragan las mentiras y son personas que hasta festinan sus medidas que en varias ocasiones los dañan y con una palmada en el hombro les aplauden su desgracia.

A estas alturas el tema más interesante para todos, opositores y seguidores, estamos pendientes del curso que toma la sucesión, que todo parecía indicar que el tabasqueño tenía el sendero empedrado para mangonear a su antojo el cambio o refrendo de la Presidencia en 2024.

Pero se le apareció una “diabla” fenomenal que ya tiene poco más de dos semanas que le robó la atención y sembró la esperanza que lo puede derribar, hasta ahora.

Saben que nos referimos a Xóchitl, que lo ha puesto como dado en cada declaración en todos los matices del presidente, hasta burlas dañinas a una mujer a la que no respeta como educación elemental. De caballero carece toda su personalidad.

La hidalguense le salió superior a él y a gran parte de la 4T, porque sus más cercanos desatinan a intentar emularlo con la torpeza descomunal, verbigracia, la consentida y limitada Claudia Sheinbaum, que desde su carente personalidad, yerra flagrantemente como un espejo opaco repitiendo las frases de su mentor.

Es posible que ante el fenómeno Xóchitl, si es seleccionada por la oposición, AMLO pida permiso para irse con su pupila para apoyarla como su jefe de campaña, confiado en su arrastrante personalidad para muchos ciudadanos ciegos por él.

Dejar como sustituto a Adán Augusto para cerrar el ciclo, siempre blandengue ante él. El peligro sería que de todos modos si perdiera con todo y eso. Entonces vendría un “plan B”, el apoyo del Ejército, la Marina y el “narco” y Dios nos libre.

