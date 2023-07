Nueva ocupación presidencial

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

Los abusos de poder del Presidente parecen no tener límite. Debe estar muy convencido de que sus ocurrencias obedecen a actitudes inteligentes, creativas y graciosas, para deleite de todos los mexicanos, que deberían festejar diariamente con aplausos a su mente prodigiosa, entretenida en la invención de programas de difusión insertos en sus mañaneras, con el único propósito ruin de denostar, maldecir y quebrantar la ley con una herramienta más.

No le basta su programa Quién es Quién en las Noticias Falsas, que inició allá por noviembre de 2022, con la jovencita María Elizabeth García Vilchis a la cabeza, quien, por ciento, aún no aprende a leer y que ha resultado un verdadero fiasco, dedicado al denuesto, a la insidia y al prurito demente de competir con la prensa nacional que habla de sus desatinos. Debe ignorar que el detector de mentiras de varias empresas dedicadas a revisar sus falsedades, contabiliza un promedio de entre 86 y 88 engaños en cada conferencia madrugadora.

Y en cierta medida, tiene razón en discurrir la forma de perjudicar a quienes ha inventado como sus rivales, ya que después de esas conferencias, no hace absolutamente nada, afirman quienes que lo conocen mejor. Por lo tanto, debe permanecer ingeniando todo su tiempo libre, la mejor forma de matarlo. Recordad que el ocio es la madre de todos los vicios. Reza el apunte popular.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya recomendó desaparecer este programa, por consistir en un espacio que utiliza el Ejecutivo “para estigmatizar y descalificar el trabajo de la prensa”. Que va en contra de los estándares interamericanos sobre libertad de expresión al agravar la situación de violencia de los periodistas y medios de información”. El organismo puntualizó que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

Pero el Presidente es sordo. Recomendaciones van y vienen y permanece inmutable. Si no respeta la Constitución mexicana, que juró observar y obedecer, menos una simple sugerencia. Si permanece inalterable ante los homicidios en contra de los periodistas mexicanos y en suma, ante los asesinatos y desapariciones que se dan por docenas, es porque nada lo conmueve. Si ha sido capaz de cruzar los brazos ante la creciente ola delictiva, ¿qué podemos esperar?

Ahora acaba de anunciar el último invento de su mente brillante: la sección diaria en su mañanera denominada “No lo dije yo”, que no necesita explicar para qué servirá. Es fácil colegir que es para lo mismo. Pero ahora, más que nada, para descalificar a una persona que lo mantiene preocupado. A la senadora Xóchitl Gálvez, cuya aspiración presidencial lo sorprendió por su movilidad exitosa.

No se necesita una inteligencia especial para entender que es una forma de eludir el mandato del INE, de evitar mencionar más a la señora con aspectos evidentemente violatorios de la ley. No lo dije yo es como decir: “a mí no me pueden hacer observaciones, porque lo dijo otro”.

Muchos juristas sentenciaron la ocurrencia, por ser claramente violatoria de la Constitución. “Es un intento burdo para evadir medidas cautelares dictadas por el IINE, para que no mencione a la senadora Xóchitl Gálvez o al proceso electoral, ya que sigue utilizando recursos públicos”.

El constitucionalista Francisco Burgoa opinó que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deben intervenir porque el Presidente atenta contra la equidad y la imparcialidad del proceso electoral que, incluso, formalmente aún no inicia… “Lo que él está haciendo es lo mismo de lo que él se queja de forma constante, de que hay abogados que utilizan prácticas leguleyas o hacen chicanadas para evadir el cumplimiento de la ley o de resoluciones o de sentencias”.

Las críticas han sido abordadas por diferentes expertos de la ley. Todos coinciden en condenar con sobrado conocimiento de causa, la medida a todas luces arbitraria, dada a conocer como un chiste de pésimo gusto. De esos que sólo provocan su risa ofensivamente perversa y la de nadie más.

