INE y el TEPJF, los “grandes censores” que quisieran silenciarme: AMLO

Se queja de medidas cautelares por el proceso electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (TEPJF) están convertidos en los “grandes censores” y quisieran silenciarme por completo, acusó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera en Palacio Nacional. Por ello, dijo que presentó la sección “No lo digo yo”, con la que intenta evadir las medidas cautelares que le dictó el INE con respecto al proceso electoral en puerta y sus dichos sobre Xóchitl Gálvez, a través de la cual trata las “muchas cosas” de las que ya no puede hablar.

“Ya ven que hay la sección de `No lo digo yo´ porque ya tengo que andar con cuidado, tengo que estar muy atento, ahora estoy hablando hasta más despacio que de costumbre, no me vaya yo a camucar y están así, INE, Tribunal Electoral, ya quisieran silenciarnos por completo”, señaló.

Desde la semana pasada, López Obrador dijo que el INE está convertido en la Santa Inquisición y en el Instituto de la censura Y es que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró procedentes medidas cautelares solicitadas por la senadora Xóchitl Gálvez por sus expresiones en temas electorales, que ordenan borrar fragmentos de mañaneras y lo llaman a respetar la ley.

Tren del Istmo de pasajeros y carga

operarán en septiembre: López Obrador



En otro tema, el presidente López Obrador anunció que el tren del Istmo para pasajeros y carga estará rodando en septiembre. A la par, informó que 60 empresas se inscribieron para concursar por alguno de los cinco parques industriales que en principio se establecerán en el llamado Corredor Interoceánico. A una pregunta sobre el proyecto del Istmo de Tehuantepec —que incluye el ferrocarril y los parques industriales—, el mandatario federal respondió que prevé que para septiembre esté terminada la vía del tren de los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, con lo que se prevé conectar el Pacífico con el Golfo. “Los puertos se siguen modernizando y se sigue terminando ya de construir la vía de ferrocarril de Salina cruz a Coatzacoalcos, espero que en septiembre ya podamos transitar con un tren de pasajeros o también de carga.

Ya vamos a tener para entonces, en septiembre, terminada la línea de Salina Cruz a Coatzacoalcos”, apuntó.

En cuanto a los parques industriales (cinco se establecerán en Veracruz y cinco en Oaxaca), el jefe del Ejecutivo federal apuntó que ya se recibieron propuestas por parte de 60 firmas para competir por los primeros cinco desarrollos.

“Creo que pronto se va a resolver a qué empresas se les va a dar las concesiones de estos parques”, subrayó.

López Obrador confió en que cuando termine su administración se pueda seguir con el proyecto de retomar el sistema ferroviario del país, pues este año se cumplen 150 años de la inauguración en 1873 del primer tren de pasajeros que tuvo el país, que viajaba de la Ciudad de México al puerto de Veracruz.

“Había de México a Veracruz, todo esto (la línea férrea) hasta Yucatán. Y en el Istmo, y este ramal hasta Guatemala, todo eso había, de pasajeros y desapareció (con la privatización en los 90). Ahora va a haber trenes de pasajeros, estamos recuperando 2 mil 500 kilómetros. Falta de aquí (de la zona del Istmo) a Veracruz, y de Veracruz a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Querétaro y luego a San Luis y a la frontera. Y hay que continuar. Y además se tiene que continuar el proyecto, yo espero que siga adelante porque sí es muy importante el tren”, dijo.

El presidente refirió que en lo que va de este año ha realizado 14 visitas de supervisión a la zona del Tren Maya, las cuales continuarán hasta la inauguración del proyecto, que se espera esté listo en diciembre de este año. “Va bien, vamos bastante bien, pero sí, yo creo que es una etapa nueva y se está iniciando lo de los trenes y se van a seguir construyendo hacia adelante”, estimó.