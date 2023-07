Si te vienen a contar, ¡no lo digo yo!

El grito fue unísono en el frente de los “conservas” y de los opositores al régimen de la 4T, que escupieron desde sus distintas trincheras, radio, televisión y prensa escrita: ¡es un desacato al Instituto Nacional Electoral! El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se burla de las instituciones. Cuando sorpresivamente el miércoles 19 del mes en curso, anuncia la nueva sección: “No lo digo yo”.

Pero previo, el Presidente de todos los mexicanos, había dictado una cátedra sobre el poder de la comunicación de los medios de manipulación y la comunicación como ejercicio de poder, donde nos explica el del surgimiento de la nueva estrategia de comunicación toda vez que en cinco años ha venido observando con atención las incesantes maniobras de los grupos políticos, de empresarios y poderes fácticos que intentan posicionar la imagen en las audiencias de un país al borde del abismo.

El día miércoles 19 de julio quedará marcado en la historia de México del siglo XXI, porque al llegar al final del sexenio de la Cuarta Transformación se llega con muchos opositores al frente, justo cuando se buscará que mujer u hombre tendrá la estafeta de la transformación con continuidad.

Con su ya clásica bienvenida de una sola palabra de todos los días laborables en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, ahí estuvo el autor de esta columna y escuché fuerte y claro como seguramente ustedes también por televisión o las benditas redes sociales, escuchamos y vimos con que nos recibe el primer mandatario de la nación, López Obrador, con una palabra: ¡Ánimo!

Inició y nos recordó, “hoy es miércoles, es un día que se destina a informar “quién es quién en las mentiras”. Tengo que advertir que es una pequeña muestra, porque la inmensa mayoría de los medios de información, que en realidad son medios de manipulación, están abiertamente en contra de nosotros. Es una guerra sucia de todos los medios de información, con honrosas excepciones. Todos, cadenas de radio completas, la mayoría de los periódicos, los analistas, comentaristas de la televisión; manejo de bots en las redes sociales; la utilización de millones de pesos de procedencia ilegal, incluido dinero del gobierno de Estados Unidos, para atacar al gobierno que represento. Es una guerra mediática”.

Esas palabras me recuerdan las hechas por el presidente Lázaro Cárdenas del Rio, el 10 de abril del año 1936, cuando muy similar al Presidente López Obrador, transitaba por su situación muy difícil hacia el interior de su propio régimen y de la llamada “familia revolucionaria” cuando expulsó del país a Plutarco Elías Calles y corrió a Rodolfo Elías Calles, hijo del jefe máximo, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

Las palabras de Cárdenas fueron: “he venido observando con toda atención las incesantes maniobras que algunos políticos han desarrollado en el país, en los últimos meses, encaminadas a provocar un estado permanente de alarma y desasosiego social”. -Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia-

En el ejercicio de comunicación circular el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos recordó que antes, los golpes de Estado los preparaban con guerras mediáticas, los justificaban con guerras mediáticas. El caso de México —más triste y representativo a la vez — fue lo que le hicieron a Francisco I. Madero, con todos los medios en contra, ridiculizándolo, tratándolo de loco, de espiritista. A su hermano le pusieron el apodo de ‘el Ojo parado’, a Gustavo Madero, porque tenía un ojo malo. Y era una campaña de todos los días en contra, con mucho dinero también de los oligarcas de la época y de los fifís de entonces.

Y para los que les quede el saco, dijo claramente que en el pasado había un fondo que manejaba Limantour, que se le llegó a conocer como ‘el fondo de los reptiles’, es decir, una partida del presupuesto con ese propósito, para subvencionar; se llamaba entonces, lo que ahora se conoce como chayote, a los medios, periodistas, que mantenían a sueldo, prensa vendida o alquilada.

Entonces, algo parecido se está presentando en la actualidad. Y subrayo, repito, hay excepciones honrosas, como siempre. Yo diría que ahora en ese sentido hasta más, porque en el tiempo del porfiriato, cuando tenían el control absoluto de los medios era muy difícil hacer periodismo en México.

Por eso son héroes Filomeno Mata, Daniel Cabrera, del Diario del Hogar, de El Ahuizote, porque les tomaban las imprentas, se las decomisaban y a la cárcel, a la famosa cárcel de Belén. Pero muy pocos.

Otros, tenían que irse a hacer el periodismo desde Estados Unidos, como fue el caso de los Flores Magón, que desde allá hacían el periódico Regeneración y lo mandaban de manera clandestina y se distribuía en los pueblos, en las minas, en las comunidades indígenas. No podían hacer periodismo en México porque se aplicaba la ‘ley fuga’.

Se refirió al vecino país del norte, al señalar que, en Estados Unidos, que los detenían, podían con suerte en aquel entonces —porque también allá las cosas han cambiado mucho—, en aquel entonces podían conseguir una libertad condicionada bajo una fianza, y eran juzgados por jueces, en su mayoría rectos, y así entraban, pero podían salir; y acá era perder la vida.

Entonces, ahora también hay que decir que no es lo mismo, que se puede hacer periodismo en México, no hay que irse a hacer periodismo a Estados Unidos, al menos porque el Estado no persigue a periodistas, no hay represión del Estado hacia la prensa, hay libertad absoluta.

Y el mismo se preguntó ¿Por eso es esta campaña?, y la respuesta es: porque a nadie se le molesta, se le amenaza; se garantiza el derecho a disentir, pero sí es importante que la gente sepa que estamos enfrentando esta guerra sucia instrumentada por la mayoría de los medios de manipulación.

Es decirle a la gente: ¡Ojo, mucho ojo! No te dejes engañar, no te dejes manipular, que no logren que te comas diariamente un plato de mentiras cuando estés escuchando la radio, cuando estés escuchando la cadena de Radio Fórmula del señor Jaime Azcárraga.

Ejemplificó que, en Radio Fórmula, que abre con Ciro y tienes luego a López-Dóriga y luego a José Cárdenas. Con quien tiene un problema desde hace 30 años. Y nos relató que le hizo una vez una entrevista en el año de 1988, cuando era candidato a gobernador en Tabasco, pero grabada o pregrabada, y nunca la pasó. Quién sabe que hizo con mi entrevista, estoy esperando todavía escucharla. La enlató en el año de 1988.

Y continuó, “sale Ciro en la mañana con una información, y nado sincronizado. Entonces, el que va en la radio en la mañana, Ciro; mediodía, López-Dóriga, y en la tarde le recetan a Pepe Cárdenas. Entonces, los dejan así, los aturden, porque una mentira que se repite muchas veces —decía Goebbels, el propagandista de Hitler— puede convertirse en verdad, y es la misma técnica que se ha padecido por mucho tiempo y es lo mismo de ahora”, expuso el Jefe de la Nación.

Y así dio pie a el nacimiento de la nueva sección, como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar… A ver si me ayudan con el nombre, ¿no? Yo estoy proponiendo que se llame… “No lo digo yo”.

Fundamentó el porqué de la nueva sección “No lo digo yo” y explicó que es para que la gente tenga información. Porque los medios de manipulación de los conservadores sólo dan a conocer nada más lo que les conviene, hay muchas cosas que se ocultan, por eso es bueno que aquí se transmitan noticias importantes para que la gente se informe más.

En este sentido, detalló que esto ayuda mucho a comprender el fondo de nuestras diferencias, el por qué somos distintos, cómo existen dos corrientes de pensamientos, dos maneras distintas, contrapuestas de concebir a México y al mundo, dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Eso es lo que está en el fondo de todo el debate.

Y qué bueno que haya definiciones, quién está con quién. Que no haya simulación. Toda esta corriente manipuladora que utilizaron en los últimos tiempos de la llamada sociedad civil, de los independientes, de los que no tienen partido, cuando en realidad, pues todos tenemos una postura política, expuso.

En esta cátedra de comunicación para todos tuvo y dijo ¿se acuerdan cómo decía Carmen Aristegui, que era independiente y engañó a muchísima gente, que representaba a la sociedad civil? Representan al conservadurismo, a la derecha, y no hay ningún problema por eso, lo que está mal es la hipocresía, el decir una cosa y hacer otra, el no ser consecuente.