Octavio Romero trata de justificar lo injustificable y Nahle no dice nada

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Lo peor que pudo haber hecho esta errada y llamada Cuarta Transformación, entre sus muchos errores y dislates, es haber lanzado al “ruedo” ni más ni menos que al flamante director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, para intentar dar explicaciones sobre el derrame de petróleo de grandes dimensiones, que ya empezó a manifestarse en playas de Tabasco y Matamoros y si llega a Estados Unidos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se la va a acabar, aunque va a decir que se trata de la enésima campaña en su contra por parte de sus adversarios.

Lo único que consiguió el ingeniero agrónomo colocado en la titularidad de Pemex como pago a los favores que le dispensó al tabasqueño, fue hacer el ridículo y exhibir que es un ignorante en la paraestatal que dirige y no hay forma de remediarlo.

Resulta ser que Romero Oropeza justificó a la voz de que el derrame descubierto por activistas de Greenpeace y corroborado por expertos de la UNAM, se trató de “emanaciones naturales de Cantarell llamadas chapototeras”. Y luego, tuvo la osadía de sostener que la filtración inicialmente, fue del tamaño de la mitad de un bolígrafo.

Lo primero que debería de hacer el titular de Pemex es correr a quien tuvo a bien redactarle esa serie de sandeces, pues sin ser expertos en el tema, la coincidencia general es que esta errada y llamada Ccuarta Transformación, no puede “tapar el sol con un dedo” y como al presidente López Obrador no le salió aquello de minimizar esta fuga, pues las pruebas de lo contrario son por demás contundentes y sustentadas, por eso envió a Octavio Romero a tratar de justificar lo injustificable.

En este asunto, hay algo que llama poderosamente la atención. Por las ex benditas redes, se difunde un “tweett” de la hoy flamante secretaria de Energía, Rocío Nahle, en el que el 8 de febrero de 2016, sentenciaba: “La tragedia constante de Pemex es que quien la dirig o son políticos o economistas. Cuándo será que coloquen a un petrolero de carrera?”. Pues con López Obrador, tampoco.

Pues resulta que el director de Petróleos Mexicanos en esa época, era ni más ni menos que Emilio Lozoya Austin, hoy en el ojo del huracán, aprehendido en España en 2022, señalado por haber recibido sobornos de Odebrecht, y ahora a la espera, en prisión, de que esta errada y llamada cuarta transformación tenga algún gesto de benevolencia para con él. Y sí, el ex funcionario de la gestión de Enrique Peña Nieto, tampoco era ingeniero petrolero.

Lo que resalta es que la secretaria Nahle, que protestó en aquella ocasión airadamente por las “ex benditas redes sociales”, ahora no diga nada sobre el ingeniero agrónomo que ocupa la dirección general de Pemex. Como dice otro dicho: “siempre hay un tweet”.

Pero, ¿qué podría decir la secretaria de Energía?, esto porque a su cargo está una refinería que no refina y que rebasó con mucho su costo inicial. Es una cuestión de tener autoridad moral para hablar y de la cual adolece la funcionaria.

También lo que está de risa, es que Romero Oropeza, en conferencia de prensa, haya tratado de convencer de que la paraestatal nunca trató de encubrir el “incidente”. En primer lugar, esto no se trata de un “incidente”, la palabra favorita de los funcionarios de esta errada y llamada Cuarta Transformación; la misma que utilizó la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ahora “corcholata” favorita, Claudia Sheinbaum, cuando la tragedia de la Línea 12 del Metro.

En este caso, igualmente se trata de una tragedia que, como se señaló en líneas anteriores, podría ocasionar un conflicto internacional, con el vecino país del norte y lo que puede esperarse, es que Romero Oropeza continuará en su puesto, si se llegara a una fricción que nadie desea, con Estados Unidos. Esa es la dinámica que sigue el inquilino de Palacio Nacional.

Municiones

*** Resulta que el embajador de México en Estados Unidos, Ken Salazar, dijo que el muro flotante que impuso el gobernador Gregg Abbot en el Río Bravo es “ofensivo para los mexicanos”. “Está mal, es una ofensa, lo vamos a ver, estamos del lado de la ley, tengo optimismo de que vamos a ganar el caso”, especificó. Pues habrá mucha indignación por parte de los migrantes mexicanos que buscan cruzar al vecino país del norte, pero este fenómeno sigue creciendo y es un gran pendiente en esta errada y llamada Cuarta Transformación.

*** Que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, no puede llegar al Instituto Nacional Electoral, (INE), eso asegura Giovanni Vázquez Sagredo, consejero jurídico del gobierno de este estado, que todo el día de ayer estuvo intentando desmentir aquello de que el mandatario estatal es el que había pedido que los reporteros que cubren la “fuente” del INE, fueran encerrados en la sala de prensa. Vázquez Sagredo reiteró que en el gobierno de Oaxaca, “hay una política abierta a los medios”. ¿Se le habrá olvidado al funcionario oaxaqueño las leyes que manda aprobar vía exprés su gobernador intentando mermar al Poder Judicial? Además, no hay que soslayar que los mandatarios estatales se apersonaron en el INE para pedirle cuentas a la consejera presidenta Guadalupe Taddei porque es evidente de que ella será la responsable de poner todo a modo para que en 2024, gane Morena en las elecciones, ¿o no?

*** El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que sostuvo una reunión con la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional entre el gobierno federal y el Senado de la República. “Compartimos completa disposición para mantener un diálogo permanente en atención a los temas legislativos para beneficio del pueblo de México”, expresó el legislador mediante un mensaje publicado en redes sociales.

Asimismo, Ramírez Aguilar indicó que, en la reunión revisaron temas de la agenda legislativa, los cuales se buscará impulsar en el siguiente Periodo Ordinario de Sesiones. “Como siempre, tenemos una buena cooperación en el Senado de la República con el Poder Ejecutivo”.

*** De acuerdo al Inegi, las cinco principales causas de muerte en los mexicanos en el 2022, fueron: Enfermedades del corazón; diabetes mellitus; tumores malignos, enfermedades del hígado y accidentes. El sexto lugar, se lo lleva la Covid-19, con poco más de 36 mil defunciones por dicha causa

morcora@gmail.com