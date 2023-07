Miedo de los defensores, no de Xóchitl

Desde el portal

Ángel Soriano

Exhibidos por las cuantiosas sumas de recursos públicos que recibían del erario, los comunicadores señalados por el presidente Andrés Manuel López Obrador de ser parte de una campaña perversa e inhumana al indicar que se repetirá el caso Colosio antes del 2024, ahora han quedado en el desamparo tras el dicho de la potencial víctima, Xóchitl Gálvez que no tiene miedo y puede enfrentar a sus adversarios.

Indicó la hidalguense en Puebla que tiene el valor suficiente no sólo para encarar al hombre más poderoso del país, el Presidente, sino a sus mismos correligionarios en una lucha política de la que sabe sus consecuencias y está dispuesta a afrontarlas, es decir, conoce los riesgos y está preparada y asume su responsabilidad, sin pedir ayuda a sus oportunistas defensores.

Y no es que sean defensores interesados en la seguridad de la aventajada aspirante presidencial —lleva ya más de 160 mil firmas de apoyo—, sino lo que pretenden es reacomodarse otra vez en la jugosa nómina presidencial, al igual que el ex presidente Vicente Fox que se asumió como activista de la senadora panista buscando no el beneficio del país, sino el regreso de su pensión.

Son pues oportunistas, más lacayunos que las “corcholatas” en campaña, buscan quedar bien con los que están o tienen posibilidades de acceder al poder, para seguir manteniendo sus privilegios con el pretexto de defender -en este caso-, a la puntera en la elección de 2024, como lo han hecho sucesivamente con los presidentes priistas de quienes eran sus soldados y de quienes recibieron todos los privilegios, los que añoran, como Fox.

TURBULENCIAS

Maliciosa campaña en el INE

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, denunció una maliciosa campaña que le adjudica haber ordenado impedir el acceso a comunicadores a la reunión de la Conago con consejeras y consejeros del INE, pues indicó que la IV Transformación considera que la información es fundamental para la rendición de cuentas, y que debe hacer congruencia entre su demanda al INE de evitar la censura y las limitaciones a las diversidad de expresiones, con las facilidades a los comunicadores para el cumplimiento de su deber. Dijo que hay una intención mal intencionada de tergiversar lo ocurrido en esa reunión… El gobernador oaxaqueño también aclaró que la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa fue por su bajo rendimiento y elevado costo para su sostenimiento que representaba una carga para el erario, al tener hasta 12 magistrados cuando el promedio es de menos de ocho en otros estados del país, además de que significaba “un monumento a la corrupción”… La empresaria hotelera Karla María Islas Gómez, propietaria del hotel Isla Natura, denunció a la secretaria de Turismo de Oaxaca, Saymi Pineda Velasco, de incumplimiento en el pago de seis millones de pesos que le prestó desde hace 4 años para su campaña por la alcaldía de Pochutla y para echar a caminar un negocio en la región, y no obstante que ganó y concluyó su gestión como alcaldesa y ahora ocupa otro cargo, no le ha devuelto sus recursos… La senadora Kenia López Rabadán insiste en la comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para que explique lo de la cancelación de 35 normas que afectan al sector salud, así como de la mala conducción de los programas para enfrentar la pandemia de Covid-19 que causó tantas muertes en el país y, pese a tales hechos, la fracción parlamentaria de Morena se opone a la presencia del polémico funcionario que, donde se para, es motivo de protestas. El Presidente indica que se trata de un hombre inteligente y responsable…

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista