Estudiante UAEMéx ganó la Cátedra Jujol a nivel internacional

Toluca, Estado de México.— Con el objetivo de difundir el trabajo del arquitecto modernista español José María Jujol i Gilbert, la Universitat Politécnica de Catalunya, en Barcelona, España, a través de la Cátedra Jujol, llevó a cabo el Tercer Concurso de Dibujo Rosa Grace, en donde la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Perla Isabel Medina Suarez, ganó el primer lugar a nivel internacional.

La Cátedra Jujol tiene como objetivo difundir la obra y el estudio del arquitecto José María Jujol, a través de diversas actividades como cursos, pláticas y el Concurso de Dibujo. De acuerdo con la Real Academia de la Historia, este arquitecto modernista realizó obras como la Casa de Fernando de Heras en Barcelona, el Teatro Patronal Obrero de Tarragona y colaboró con Antonio Gaudí, en proyectos como la Casa Milà, la restauración de la Seo de Mallorca y la Sagrada Familia en Barcelona.

Para Isabel Medina, el participar en este concurso comenzó con una invitación del profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx, Marcos Mejía, integrante de la Cátedra, quien les mostró la convocatoria y les platicó sobre las obras de Jujol. Una vez que decidió participar hizo la selección de las imágenes para recrear la Torre de la Creu, ya que durante esta tercera edición del concurso se buscó difundir esta pieza.

La Torre de la Creu, ubicada en Sant Joan Despi en Barcelona, es una obra arquitectónica modernista que destaca por su fachada, ornamentada con una serie de elementos arquitectónicos que incluyen mosaicos de vidrio, cerámica vidriada, hierro forjado y estructuras con relieve, todo ellos diseñados por Jujol.

Medina Suarez explicó que para lograr hacer su representación cada participante pudo elegir un detalle de la torre, por lo que ella realizó una búsqueda bibliográfica sobre la torre y seleccionó una fotografía con la cual hizo un boceto en papel; posteriormente, comenzó a darle profundidad y de ahí seleccionó la gama de colores.

“Yo creo que el reto más grande al que me enfrenté es no conocer la obra presencialmente, ya que al conocerla tú puedes ver cada detalle, cada color, dónde están ubicadas las cosas; incluso, las imágenes en internet pueden ser de años anteriores, entonces esto nos dificulta lo que sí y no está en el sitio”, abundó.

Ante estos retos, Isabel Medina utilizó técnicas mixtas, lo que permitió darle distintas texturas a su interpretación de la Torre de la Creu. Para la parte de las cúpulas de la torre utilizó la acuarela y el puntillismo, ya que pudo degradar los colores que tenía la torre, que van desde amarillos, cafés y verdes; además, eso le permitió dar la sensación dentro de la reinterpretación de un mosaico.

Una vez que la reinterpretación estaba lista, mandaron los dibujos a Cataluña, España, para que entraran a concurso. En este sentido, Medina Suarez explicó que éste tenía dos fases. En un primera, se les informaba a las y los que habían sido clasificados en donde se seleccionaron a 20 participantes, de los cuales, todos los que participaron de la UAEMéx fueron clasificados.

Después de ello, pasaron varias semanas para dar los resultados de las y los tres ganadores del concurso de dibujo, que serían anunciados a través de la página de la cátedra y vía instagram. Isabel Medina se enteró vía instagram, ya que mientras revisaba la aplicación le apareció el resultado.

“No me lo podía creer porque en los clasificados había rusos, españoles y franceses. Me dio mucha felicidad y me sentí muy agradecida con el doctor Marcos Mejía porque sin él no hubiera sido posible conocer, participar y ganar este concurso”, afirmó.

En este sentido, Medina Suarez apuntó que las clases que ha recibido en la Autónoma mexiquense como la de representación, composición, el conocimiento de diversas técnicas y que las y los arquitectos les pidan dibujar a mano alzada le brindó las herramientas para participar de este concurso.

Finalmente, invitó a las y los universitarios a confiar en sus habilidades y talentos para participar en estos concursos. Además, la UAEMéx cuenta con alumnado sumamente talentoso, que tiene un nivel grande de manera nacional e internacional.