Realizan campaña gratuita de métodos anticonceptivos en el DIF de Naucalpan

Jornada de planificación familiar

Naucalpan, Estado de México.— Para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, además de prevenir muertes maternas en adolescentes, el DIF Naucalpan ofreció, de manera gratuita métodos anticonceptivos, de los cuales el más demandado fue el implante subdérmico, que supera un costo de 3 mil pesos en el sector privado.

Pacientes de entre 18 y 44 años de edad fueron las que acudieron a la Jornada de Planificación Familiar en las instalaciones de la Clínica 5 de Mayo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), quienes reconocieron que estas acciones les brindan mayor seguridad y empoderamiento, además de la oportunidad de dar una mejor calidad de vida a su familia.

María del Carmen Carrillo Villalpando, titular de la Subdirección de Asistencia a la Salud del SMDIF, explicó que es la primera vez que la dependencia efectúa este tipo de programas que tiene, sobre todo, el objetivo de evitar muertes maternas en jóvenes, toda vez que en el país hay 5.5 millones de mujeres adolescentes, de entre 15 a 19 años, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018.

Detalló que la jornada de planificación brindó diferentes tipos de métodos anticonceptivos, como DIU de última generación, DIU Mirena e implante subdérmico de una prestigiada marca, siendo éste último el de mayor demanda por su efectividad y larga duración.

“Los tratamientos no tienen costo; el preferido es el implante ya que ofrece cinco años de protección y su aplicación es sencilla, en el brazo no dominante de la paciente, es rápida y no dolorosa. El método puede suspenderse en el momento que deseen embarazarse”, explicó Carrillo Villalpando.

El único requisito para la colocación de un método anticonceptivo de larga duración es que sean mujeres en edad reproductiva y no estén embarazadas, lo que atestiguaron con una prueba de sangre u orina.

De acuerdo a la ENADID 2018, la edad mediana de la primera relación sexual es de 17.5 años; 17.9 por ciento de las adolescentes son sexualmente activas; 15.8 por ciento ha estado embarazada alguna vez y 12.2 por ciento ha tenido por lo menos un hijo/a nacido vivo.Asimismo, en 2019 se registraron 695 muertes maternas en el país, de las cuales 66 (9.5%) corresponden a menores de 20 años; entre las que se incluyen seis casos de niñas de 10 a 14 años.