Peso, como pompa de jabón; sobrevaluado

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Se fortalece más el peso colombiano

Tasas de interés llaman a especuladores

Debilita a exportadores

Ellos traen divisas para comprar en el extranjero

AMLO no es el más aceptado en AL

Bukele, ¿autoritario?; controló la delincuencia

Resultados son los que valen de los gobernantes

Dice el Presidente que no intervendrá en sucesión de la UNAM

Pero dice que Narro la gobierna

Doble mensaje

Heineken, se Heinekizar

Todo poder humano se forma de paciencia y de tiempo.’

Emerson (1803-1882) Poeta y pensador estadounidense

Desde el púlpito de Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirma que uno de los más importantes logros de su gobierno es el haber disminuido el precio del dólar, de 24 pesos por divisa verde, hace unos cuantos meses, a alrededor de 16 pesos.

La burbuja de la sobrevaluación del Peso mexicano puede reventar.

Dice AMLO, además, que la inflación está controlada, que el país está creciendo, que la inversión extranjera directa llega en forma copiosa y otras bondades de un “paraíso” que está muy distante de tener implicaciones positivas para los mexicanos. Dice, y seguramente cree, que en materia económica logra una epopeya.

Pero, la realidad otra. El nuestro es un peso sobrevaluado, que provocará en el mediano plazo una crisis económica; que empobrecerá más a los mexicanos más pobres.

Sí, es cierto, el precio del dólar ha bajado a niveles de la década pasada. Pero, esto tiene varias implicaciones negativas en materia de comercio internacional. Pero, también provocará un freno en la llegada de divisas al país a proyectos productivos.

Gran parte de ese dinero llega con fines especulativos, que aprovechan las tasas de interés elevadas, como ocurre en otros países que hicieron lo mismo, como Colombia, donde la apreciación del peso colombiano, es más imponente que el mexicano.

Las remesas de los paisanos en el extranjero llegaron, en el sexenio de AMLO, a más de 60,000 millones de dólares en un año. Ese crecimiento de los envíos de dinero está fuera de cualquier razón financiera o familiar.

Esto, aunado al incremento espectacular de las tasas de interés en el país, atraen dólares lo que inunda nuestra economía de esa divisa y su precio tiene disminuir. Es un asunto de oferta y demanda, que tanto odian los de la cuarta transformación. Pero, son capitales especulativos.

Sin embargo. aquí están los bemoles de lo que aplauden en el gobierno federal:

Primero un dólar barato, provoca que nuestras exportaciones estén bajo una competencia intensa de nuestros competidores a nivel mundial. Los gastos por producir mercancías que se exportan son más elevados y el margen de utilidad, más corto. En cambio, importar, o sea comprar en el extranjero mercancías es barato y la competencia para las empresas en el país es criminal.

Al no ser un buen negocio producir en el país los empresarios tienen como única salida, cerrar líneas de producción, hasta compañías enteras. Se ven en los parques industriales zonas vacías y ello lleva de la mano mayor desempleo.

Por eso, no todo lo que brilla para el gobierno, es oro.

PODEROSOS CABALLEROS

EL ESPEJO DE BLANCANIEVES SE ROMPE: Los gobiernos mejor posicionados entre los gobernados, en América Latina, sobresale, por mucho, el de El Salvador, Nayib Bukele, con 90% de aprobación, seguido por su colega costarricense Rodrigo Chaves con 65%. Después está el brasileño Lula da Silva con 61%, y el dominicano Luis Abinader con 60%. AMLO se ubica en el quinto lugar, al captar 58% de aprobación en su país. Dicen que Maléfica rompió en ira. Cómo era posible que Bukele, a quien se le califica como antidemócrata y autoritario tenga mejor aceptación que los izquierdosos. Algo está haciendo mal la izquierda que no llega a “cautivar” al electorado. *** UNAM- AMLO: López Obrador, jura que no se meterá en el proceso de cambio de rector de la UNAM. Pero, empieza con el cuento que José Narro dirige la gran Universidad mexicana. En la realidad tiene quintacolumnistas inmiscuidos en la administración de esa institución. Quiere, a través de los grupos radicales, imponer a una rectora. Los intereses no están ajenos a la agenda presidencial. Pero, es claro que la dinastía de medicina, se termina en la UNAM.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

