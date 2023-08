Calica y los recursos naturales

El saqueo de material pétreo en Quintana Roo para llevarlo a Estados Unidos por la empresa Calica forma parte del descontrol que, sobre los recursos naturales del país, existe en el país desde hace décadas, y que sirve para que hagan negocios funcionarios públicos al favorecer a empresas nacionales y extranjeras.

Concesiones sin límite caracterizaron a administraciones anteriores para que vastos recursos nacionales —bosques, minas, ríos, playas, etc.—, sean explotados por los poderosos que disponen de todos los recursos financieros, científicos y tecnológicos para su aprovechamiento, al margen de sus legítimos propietarios del país.

En ocasiones, los mismos nativos de las comunidades no pueden entrar a las playas acaparadas por los hoteleros, menos a los restaurantes o bares a orillas de la playa; sólo ven pasar inmensos camiones cargados de maderas finas o productores pesqueros llevados a otras partes del mundo y de cuyas ganancias no disfrutan.

El presidente López Obrador anunció la recuperación del predio en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde Calica explota material para la construcción, mediante una generosa indemnización a los actuales usufructuarios, pero hace falta mucho más, pues la República está en manos de los traficantes de influencia y no de los nacionales, cuando menos es un avance.

TURBULENCIAS

Sube Xóchitl; Monreal, a la baja

La senadora Xóchitl Gálvez ha doblado la cifra requerida para ser responsable de la construcción del Frente Amplio por México y en consecuencia candidata presidencial del PRI-PAN-PRD para la elección de 2024, en tanto van a la baja políticos experimentados como el senador con licencia Ricardo Monreal Ávila, que durante meses previos mantuvo la especulación entre si participaba o no en la carrera por la nominación hacia Palacio Nacional. Fue rebasado por la habilidad política de la senadora Gálvez que, de manera reservada, no dio a conocer sus aspiraciones presidenciales, hasta el momento oportuno; fue minimizada en tanto Monreal se alzaba como favorito. Las perspectivas cambiaron y es viable que la panista se enfile como candidata única del Frente opositor, ya que nadie le regatea su calidad de puntera en la contienda… En tanto, se acumulan las denuncias por supuesto tráfico de influencias a su paso por la delegación Miguel Hidalgo, desde donde cambalacheó permisos inmobiliarios con desarrolladoras a cambio de contratos, pero el Presidente indicó que no promoverá su desafuero para que sea juzgada en caso de que haya cometido algún ilícito.

