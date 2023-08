Rechazan en Nuevo X-Can cambio de uso de suelo por el Tren Maya

En tramo 4, que corre de Izamal a Cancún

Entre los compromisos que no se cumplieron están una carretera, estacionamientos y ciclovía

Cancún.– Esta semana se dio a conocer que durante la trigésima cuarta sesión extraordinaria de Cabildo fue rechazada la incorporación del proyecto del Tren Maya del tramo 4, de Izamal a Cancún, con uso de suelo para destinarse a la construcción de obras de infraestructura.

El presidente del comisariado ejidal de Nuevo X-Can, Luis Ariel Pool Ku, agradeció la decisión que tomaron los integrantes del Cabildo, y argumentó que hay siete compromisos que no se cumplieron por las autoridades del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) en el marco de esta solicitud.

“En un inicio se pretendía donar los terrenos al grado de que llegaron las autoridades de pedir extensiones grandes de 14 hectáreas, pues acordaron los 260 ejidatarios que con ese proyecto se beneficiaría a la geografía municipal que está en total abandono”, no obstante, parece ser que no se cumplió lo acordado. Y es que, luego hicieron convenios y actas, pero entre los compromisos que no se cumplieron fueron la carretera de 14 kilómetros, estacionamientos, ciclovía de Nuevo X-Can a Cobá, internet, locales, por mencionar solo algunos de los que fueron planteados durante la sesión extraordinaria.

Asimismo, agradeció al presidente municipal, Orlando Emir Bellos Tun, por la decisión que tomaron con los integrantes del Cabildo, porque plantearon los compromisos adquiridos, ya que la finalidad es que no dejen problemas al ayuntamiento y que por el contrario sean beneficiados con la llegada de este proyecto. . Antes de la sesión, los integrantes del Cabildo sostuvieron una reunión en el privado de la presidencia municipal, donde acordaron no aprobar el cambio de uso de suelo para destinarse a a obras del Tren Maya, coincidiendo en que no se habían cumplido los compromisos correspondientes.

Finalmente, Francisco Isaías Flores, apoderado legal del Tren Maya del tramo 5, afirmó que por la negativa de los integrantes del Cabildo, solicitará de nueva cuenta que se ponga a consideración de otra sesión.

Tribunal Internacional denuncia ecocidio

Mientras tanto, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitió un veredicto determinante, considerando que el Tren Maya podría constituir un ecocidio y un etnocidio en Quintana Roo, es decir, que desde su óptica, vulnera los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya, quienes históricamente han sido los guardianes de su territorio.

Lo anterior se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que reconoce el derecho de la tierra a ser respetada, regenerar su biocapacidad y mantener sus ciclos vitales sin alteraciones humanas.

De tal manera que la obra ha sido objeto de denuncias por parte de organizaciones ambientalistas debido a la presunta destrucción de la biodiversidad en la región del sureste de México, que alberga humedales, cenotes, ríos subterráneos y selvas.

Entre otras preocupaciones expuestas en el veredicto se encuentra la contaminación de acuíferos, la deforestación con la tala de hasta 10 millones de árboles y la amenaza de extinción de diversas especies de flora y fauna.

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza solicita al Gobierno mexicano realizar una auditoría independiente en colaboración con las comunidades afectadas, para evaluar los impactos ambientales. La inauguración del Tren Maya está prevista para diciembre, pero esta resolución del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza representa un llamado de atención para garantizar que se respeten los derechos de la naturaleza.