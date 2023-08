Xóchitl Gálvez, candidata de unidad?

Ángel Soriano

Rumbo a las 500 mil firmas y con la senaduría en la bolsa, la hidalguense Xóchitl Gálvez Ruiz se encamina hacia la candidatura de unidad de la oposición, toda vez que el resto de los aspirantes tiene dificultades para reunir las 150 mil exigidas para tener acceso a la competencia por abanderar a la alianza PRI-PAN-PRD, aunque no se identifica plenamente con ningún partido.

Además, Gálvez ha dejado atrás a las seis “corcholatas” que deambulan por el país en lamentables espectáculos sobre quién se parece más al Presidente y quién tiene mayor cercanía, cuando en realidad la identidad y el mimetismo con el tabasqueño puede resultar todo lo contrario, pero no lo perciben así, sino sienten y lo dicen: es la fuente real de poder y sólo él decidirá quién será su sucesor o el candidato de Morena.

Y cuando el Presidente afirma que será en encuesta y por decisión del pueblo bueno y sabio sobre quién seguirá el proyecto transformador, porque tiene licencia del partido y no se entromete en sus decisiones, las “corcholatas” no lo ven así, sino insisten en afirmar la fuerza y la contundencia en sus decisiones hacia el partido en el poder. “Una intriga palaciega me alejó y me ubicó muy abajo en las encuestas”, comenta el senador Monreal.

El ex titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, presume de la amistad y confianza del Presidente; lo mismo Ebrard. Ambos se dicen hermanos del Presidente y confían en que eso será factor de decisión; Sheinbaum, es copia fiel del Presidente, además de que sus desatinos y factores adversos han impedido el despegue de su campaña, todo lo cual favorece la candidatura opositora de Xóchitl Gálvez, que avanza pese a todo.

TURBULENCIAS

Mueren operadores de Adán Augusto

Aunque el tabasqueño Adán Augusto López Hernández desmintió que el empresario Daniel Flores Nava -que murió en lamentable accidente aéreo en Veracruz- fuera su operador financiero, hay quienes opinan lo contrario, lo mismo que la activista Zayma Zoraya Zamora, ejecutada en Poza Rica, también en Veracruz, y de quien dijo que participó en un evento pero no la conoció ni era parte de su equipo de campaña; el ex canciller Marcelo Ebrard también lamentó el asesinato de su operador político en Guerrero, José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo José Manuel, ultimado en la Autopista del Sol, y parientes del jefe de la Oficina de la gobernadora Evelyn Salgado; la situación de violencia empaña de manera directa o indirecta el desarrollo de las precampáñas electorales en el país…Y en esas condiciones, el presidente López Obrador sigue de destapador de candidato: ahora lo hizo con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Rojas, que pueden ser incluidos en la lista de aspirantes presidenciales. Y si las “corcholatas” siguen sin despegar, no es difícil que alguno de ellos pueda ser el emergente para reforzar el proyecto de transformación… Este gobierno trabaja sin intermediarios ni gestores, expresó el gobernador Salomón Jara Cruz durante su gira de trabajo de este domingo acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, con quien recorrió los municipios de Nazareno Etla y Soledad Etla y anunció apoyos por el orden de los 14 millones 377 mil 539 pesos como parte de la estrategia Trabajo que Transforma tu Municipio. En Nazareno Etla fue recibido por el presidente municipal Iván Erick Cruz Martínez, en donde expresó que su gobierno está comprometido en trabajar para impulsar el desarrollo de Oaxaca y dejar de ocupar los primeros lugares en marginación.

