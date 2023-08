Pesos pesados para gobernar la CDMX

Triple Erre

Francisco Reynoso

Como al o la candidata presidencial, Morena y sus compinches elegirán candidato al gobierno de la Ciudad de México a través de una encuesta que instrumente —y manipule— el partido. Y puede usted estar seguro de que en esa competencia, la segunda en relevancia del proceso 2024, estarán dos de los seis suspirantes a suceder a López Obrador en el trono del Palacio Nacional.

Participarán —y se ha dicho hasta el cansancio que será su premio de consolación— el senador zacatecano Ricardo Monreal. Y el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña. Al otrora líder de los deudores de la banca se les ubica con 8 o 9 puntos en las encuestas de los presidenciables. La mayor parte de esa cosecha corresponde a la Ciudad de México.

Otros que estarán en la contienda por la candidatura oficialista serán: Mario Delgado, presidente nacional de Morena; Omar García Harfuch y la delegada de la alcaldía de Iztapalapa, Clara Brugada, quien se perfila como el enemigo a vencer.

En ese escenario, está claro que si a la “corcholata” zacatecana le dieron como premio de consolación entrar a la rebatiña por la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, le hicieron flaco favor, porque lo estarían mandando a perder.

De los cinco mencionados, la favorita es Clara Marina Brugada Molina, dos veces diputada federal, dos veces diputada local de la Ciudad de México, dos veces gobernante de Iztapalapa y amiga y operadora de siempre de Andrés Manuel López Obrador.

La mejor imagen política la tiene el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, el hombre de mayor confianza de la corcholata favorita, Claudia Sheinbaum Prado. Su único pero es que al presidente López Obrador no le llena el ojo, principalmente porque estuvo en la estructura policial del satánico Genaro García Luna.

Geovanna contra David

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, coordinadora de la bancada del PT en la Cámara baja, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que tendría dedicatoria al gobernador de su estado, David Monreal Ávila.

La idea de Geovanna es crear normas jurídicas que impidan el acoso laboral de todo tipo, principalmente el sexual contra las mujeres y el político partidista.

Desde la llegada de David Monreal al gobierno de Zacatecas han sido más de 2,000 los trabajadores despedidos. Y la causa principal es que simpatizaban con el PRI del ex gobernador Alejandro Tello o no aceptaron volverse operador de Morena.

La iniciativa de Bañuelos pretende blindar a los trabajadores del sector público de los vaivenes partidistas; los burócratas deben valorarse por su desempeño, no por su lambisconería con sus jefes o por convertirse en operador político y mapache electoral del gobernador en turno.

Catalina en la Cuauhtémoc

El convenio que suscribieron las “corcholatas” de López Obrador para participar en la contienda electiva, consigna premios de consolación para los perdedores.

Segundo y tercer lugar serían coordinadores de las bancadas de Morena en el Senado y Cámara de Diputados, respectivamente.

Serían Adán Augusto López y Marcelo Ebrard.

El cuarto lugar iría al gabinete, con muchas posibilidades de ocupar la oficina de Bucareli hoy bajo la humanidad de Luisa María Alcalde.

Quinto y sexto lugar tendrían asegurados lugares preferentes en las listas de candidatos plurinominales a la cámara baja. A menos que renuncien voluntariamente y tengan otros planes.

Esa sería la postura de Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña si deciden contener por la candidatura al gobierno de la Ciudad de México.

No son pocos los que opinan que Monreal no contendería por el gobierno de la capital del país. Y no lo haría para dejar paso libre a su hija Catalina Monreal como candidata externa de Morena en la alcaldía de Cuauhtémoc.

Desde hace varios días, simpatizantes de la hija mayor de Monreal y doña Chuy Pérez, empezaron a tapizar con espectaculares los espacios públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, la más importante, políticamente, de la Ciudad de México, hoy en manos de Sandra Xantall Cuevas, de militancia perredista y amiga de pellizco del senador y “corcholata” presidencial, Ricardo Monreal.

Corte de caja ciudadano

Emilio Álvarez Icaza y Fernando Belaunzarán estuvieron en Zacatecas invitados por el Frente Cívico que lidera la senadora Claudia Anaya.

Belaunzarán dijo que viene un corte de caja de los ciudadanos que ya se dieron cuenta de todas las mentiras y prepotencia del presidente López Obrador.

Álvarez Icaza y Belaunzarán no dudan en que los ciudadanos y los partidos políticos tendrán fuerza necesaria para vencer al bienamado.

El senador independiente mencionó que la cercanía del gobierno de López Obrador con Nicaragua sólo se puede entender por el financiamiento que aportó Daniel Ortega a la campaña de López Obrador.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

donrunrun@yahoo.es