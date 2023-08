El crimen organizado ya manchó la presidencial del 2024…

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Y desde Palacio fabrican delitos contra Xóchitl Gálvez y SantiagoCreel

Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ricardo Monreal, con todas las batallas corridas, lo advirtió justo hace una semana: el martes 25 de julio indicó que tal como estaban las cosas en el país, la campaña electoral podría bien terminar en el esquema de “plata o plomo”.

Ese día convocaba a sus compañeros aspirantes presidenciales de Morena —Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López—, a retirar sus espectaculares que inundan el país —antes de ser bajados por el INE y el Trife— mientras que alertaba que la actuación cada vez más abierta y descarada del crimen organizado y el narco en cuestiones electorales podrían estar ya contaminando la presidencial del 2024 que todavía no inicia formalmente.

Tres días después, la última semana de julio de 2023 cerró con dos tragedias: Marcelo Ebrard quedaba frío ante la ejecución en plena Autopista de El Sol de su amigo y operador electoral y político, quizá financiero, el empresario José Guadalupe Fuentes Brito, quien murió al instante baleado por un sicario experimentado desde una moto, junto con su hijo, mientras que su esposa resultaba herida y llevada a un hospital en Guerrero.

Una situación similar vivió Adán Augusto López, quien horas después fue informado de la muerte del empresario Daniel Flores Nava, CEO de Proyecta Industrial de México, y reconocido operador y financiero del ex titular de Gobernación y con quien había estado el fin de semana en eventos del aspirante presidencial de Morena.

Flores Nava murió luego de que su jet, aparentemente, se desplomó sin causa durante la noche del sábado luego de despegar del Aeropuerto Internacional del Puerto de Veracruz. Con él perecieron el piloto y el copiloto de la nave.

“Demandamos a la Fiscalía del Estado intervenga de inmediato y este crimen, como todos los demás, sea esclarecido y los responsables llevados ante la justicia”, reclamó el ex canciller.

Ayer, en su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador que atiza diario la hoguera contra opositores y prensa, dio por hecho que la advertencia de Monreal tenía todas las bases de una alarma firme.

El mandatario confirmaba la sospecha de que ambos casos están ligados a la sucesión presidencial de 2024 al indicar que las autoridades judiciales han abierto una investigación sobre los dos hechos.

“Hoy (en su reunión diaria de Gabinete de Seguridad en Palacio, reveló) informaron sobre eso en la mañana… todavía no se tiene mucha claridad sobre el caso, son homicidios muy lamentables en la carretera a Chilpancingo”, comentó.

El mandatario incluso amplio el asunto, al indicar que junto con la ejecución de los cercanos a Ebrard, los mismos sicarios mataron a corta distancia sobre la misma autopista al conductor de una camioneta de pasajeros que al parecer presenció el primer asesinato y quizá recabó algún dato comprometedor de los asesinos.

“…se considera que fue por lo mismo”, indicó el Presidente.

Explicó:

“Se piensa (dentro del Gabinete de Seguridad) que el señor de la camioneta vio algo sobre el crimen del señor y de su hijo y por eso también lo asesinaron. Se está investigando y cuando tengamos más información (se dará a conocer)”, dijo.

En otro plano, agregó, igual se indaga el accidente aéreo donde falleció el empresario Daniel Flores Nava, cercano a Adán Augusto López.

O sea… “¿Poder o plomo?”

Delitos para el escarnio y la descalificación

Los panistas Santiago Creel y Xóchitl Gálvez son casos iguales. Diputado y presidente en San Lázaro, el primero, como la senadora Gálvez, terminarán su periodo el día último de agosto de 2024. Es decir, los dos tienen todavía un año con fuero.

¿Y qué creen? Pues que no hay forma de que eso se altere. Y eso porque la norma constitucional indica que para que un funcionario sea desaforado no sólo deberá ser sometido a un juicio similar al penal en la Cámara de Diputados, sino que deberá ser considerado culpable de lo que se le acuse por una mayoría de la Sección Instructora o Comisión de Procedencia que está integrada por 4 diputados: 2 de Morena, 1 del PAN y 1 del PRI.

Si no hay 3 votos en contra el desafuero no procede. Y no veo cómo Xochitl y Santiago Creel puedan ser votados en contra por PAN y PRI.

Así que pues todo lo demás es puro cuento…

Para lo único que servirán los delitos y denuncias que se les están fabricando en Palacio a los dos precandidatos del Frente Amplio Opositor servirán para el escarnio y golpeteo mediático, pero no para que la FGR de ese ser de las más oscuras tinieblas del mal llamado Alejandro Gertz Manero pueda llevarlos a la cárcel y menos sacarlos de la contienda presidencial de 2024.

Esa inmunidad que la conocen bien en Palacio, sí los expone a ambos —a Creel y a Gálvez— a cosas más graves, como un posible atentado por ejemplo.

Ese justamente es el peligro.

Mientras se cuiden y no le hagan al Colosio que nunca quiso aumentar y estrechar su seguridad, y ya ven como terminó, todo está bien.

Sobre todo hay que cuidar a los punteros y en especial, creo yo —y muchos otros más—, a Xóchitl.

Por lo pronto, ya quedó demostrado que la muerte ronda este proceso. Que los malos ya están actuando. Y la malísima leche palaciega más.

