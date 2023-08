Libros de texto, renglones torcidos de Marx

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Adoctrinarán en socialismo a niños

Ideas que fracasaron en el Siglo XX

Obsoletas y sentencian a la miseria a millones

Sexo a niños y alabanzas a la 4T

En 3 horas mueren dos operadores de “corcholatas”

Duro golpe a Ebrard y a Adán

Movistar RSG

La ignorancia es la noche de la mente: pero una noche sin luna y sin estrellas

Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino

Una pregunta que puede resultar absurda, sobre todo en naciones como México, pero es importante que reflexionemos sobre ella. ¿Estimado lector, como padre de familia, o como individuo, el gobierno te ha preguntado sobre qué tipo de contenido que deben tener los libros de texto gratuitos para tus hijos que estudian primaria y secundaria?

Yo sé perfectamente que la respuesta es no. El totalitarismo es rampante entre quienes no quieren dejar el poder en las próximas elecciones.

Lo deciden a espaldas del pueblo, desde los rincones más oscuros de la SEP, donde la secretaria Leticia Ramírez es un florero de los grupos políticos que se apoderaron de las oficinas de decisión.

Aquellos trepados en un ladrillo burocrático quieren aprovechar hasta el último minuto para externar sus fobias, filias e irracionales decisiones que están encaminadas a un Estado sumiso al poder de las mafias de izquierda en el poder.

Los libros de texto gratuitos tienen la agenda socialista de mediados del siglo pasado; vieja, anquilosada, autoritaria, miserable y, sobre todo, de humillación al individuo de la sociedad.

Ahí se encuentra un funcionario de baja ralea en la Secretaría de Educación Pública, llamado Marx (que quiere honrar su nombre) Arriaga, director de materiales educativos de la SEP, quien llama nueva escuela a aquello que fue desechado hasta en países cuasi comunistas, como China. Un socialismo que ya no opera, ya que dejó a su paso millones de chinos, rusos, cubanos y ahora venezolanos muertos por hambruna.

A eso nos quiere llevar ese burócrata del politburó de pacotilla, de la Cuarta Transformación.

Y a los críticos, les dice que “braman” ante la “nueva educación”. El que “brama” es él, al demostrar una sobrecarga de pseudo ideología, que quiere adoctrinar a los niños y jóvenes, para convertirlos en vasallos del político encumbrado en la Presidencia, convertido en semi Dios por sus promotores como Marx.

Decidió por sus pistolas que debe de darse un culto al ego presidencial, de López Obrador, quiere educar como terrorífico Pepe Stalin, al futuro del país. Sin atender la opinión de especialistas y estudiosos de la pedagogía, a nivel mundial de las nuevas técnicas educativas, ni a los padres, sobre las necesidades educativas de sus hijos, lo único que hace es lo que su limitada y aislada inteligencia, le da a entender.

No hay en los libros de texto un apoyo para que los niños puedan socializar con orden y respeto en nuestras comunidades. Como no conoce, ni platica, a los menores, Marx no se da cuenta que ese es el problema social de los tiempos modernos; no adoctrinar en materia de 4T al futuro del país. Eso es una canallada.

No hay ni siquiera el interés por estimular la geografía, la historia, para no repetir los mismos errores que en el pasado; la química, física, matemáticas, lectura. Sólo cánticos y loas al “líder” y cómo hacer maqueta de penes con eyaculación o cómo armar una guerrilla en contra de quienes no piensan como ellos.

Los libros de texto deben ser una herramienta pura para desarrollar capacidades, no para adoctrinar a nuestras niñez y juventud.

Urge hacer la revolución mentes y personas, mediante la educación. Todo lo demás es vulgar demagogia.

PODEROSOS CABALLEROS

EBRARD Y ADÁN: Ayer, estimado lector, te platiqué del presunto accidente de aviación en Veracruz, donde falleció Daniel Flores, un empresario que era el apoyo financiero del aspirante a la Presidencia, por Morena, Adán Augusto López. Esto ocurrió el sábado. Ese día, por la tarde, en hora pico, en la Autopista del Sol, fue asesinado a balazos el empresario José Guadalupe Fuentes Brito, de 42 años de edad, apoyo financiero de Marcelo Ebrard, dueño del Corporativo Comercial Millenium. Un “comando” lo interceptó, para supuestamente robarle la camioneta en que viajaba. Además de matarlo a él, a su hijo y a un “testigo”, quedó herida su esposa. Fuentes Brito es sobrino de Rubén Fuentes Hernández, coordinador de la oficina del Gobierno, pareja sentimental de la gobernadora Evelyn Salgado. Dos piezas clave de las “corcholatas” mueren en el lapso de tres horas.

