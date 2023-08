Se intensifica en Alemania la búsqueda de estudiante mexicana: López Obrador

Desaparecida desde la semana pasada

A más de una semana de que la estudiante mexicana Fernanda Sánchez Castañeda fue reportada desaparecida en Berlín, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que las autoridades de Alemania “están ayudando con todo” para la búsqueda de la joven.

En la mañanera de este martes, el mandatario federal detalló que el caso se tocó el lunes y desde este martes en el gabinete de seguridad y la canciller Alicia Bárcena atienden directamente el tema.

“Ofrecí que si era necesario hablaba con el presidente de Alemania, lo cierto es que están ayudando las autoridades de Alemania, me lo informó la secretaria de Relaciones Exteriores, y hay una situación ahí especial que no quiero dar a conocer por razones de prudencia, que tienen que ver con la secrecía de este caso”, dijo el primer mandatario.

Afirmó que se han tenido avances en las investigaciones y se cuentan con elementos de prueba y gente cercana a la joven estudiante de maestría.

“Nos están ayudando las autoridades de Alemania. Ya se está avanzando mucho en la investigación y se está buscando”.

El jefe del Ejecutivo federal aprovechó para enviar un mensaje a los familiares de la joven, de 24 años de edad: “Me dijo Alicia Bárcena que no había necesidad de que yo hablara con el presidente de Alemania, porque ya lo están haciendo, están ayudando en todo, se está avanzando mucho. Hoy mismo o mañana, si hace falta, le hablaría al presidente, pero sí nos están ayudando, la embajada nuestra está ayudando a esto”.

También se le preguntó sobre la mexicana que denunció haber sido abusada sexualmente hace unos días en París, Francia, a lo que el Presidente afirmó que es un caso que también lo está viendo la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Hay detenciones, y faltan otros”, dijo el Presidente al respecto de los hombres que ya han sido aprehendidos por las autoridades francesas.

“Se trabaja en oficina multiservicios para atender migrantes en el sur”

Sobre el tema de migración ilegal, el presidente López Obrador indicó que se trabaja en una oficina multiservicios en el sur del país en la que se dará atención a migrantes para brindarles apoyo, posibilidad de empleo y opciones para tramitar su ingreso regular a Estados Unidos. Confió en que en dos o tres meses se tenga mayor certidumbre sobre este espacio, que de entrada se prevé instalar en algún punto de Chiapas, y dijo que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estará en ese estado del sureste esta semana para evaluar las condiciones.

“Lo que se busca es que puedan haber opciones de trabajo, de capacitación para migrantes. Y al mismo tiempo que puedan hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos, los que lo deseen, en especial de cuatro países: Haití, Venezuela, Colombia y Cuba, pueblos hermanos”, declaró esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional el mandatario a pregunta sobre el tema.

Recordó que de manera inédita, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó un programa para que miles de migrantes puedan entrar a territorio estadounidense de manera regular, lo que no se daba desde los tiempos del ex presidente Franklin D. Roosevelt.

“Eso no existía anteriormente, eso hay que reconocerlo, es un planteamiento del presidente Biden para que el flujo migratorio se llevara a cabo de manera legal, que la gente no tenga que hacer la travesía con todos los riesgos que implica, violación a sus derechos humanos, y que puedan en el consulado de Estados Unidos hacer sus trámites”.

Se le preguntó que si en este espacio multiservicio en la frontera sur mexicana habría una oficina de Estados Unidos, a lo que el jefe del Ejecutivo mexicano aclaró que no, que tal vez podrían darse los consultados móviles para que quienes estén en México puedan hacer su trámite para ingresar a Estados Unidos, como se anunció la semana pasada, pues hasta antes si los extranjeros habían llegado al suelo mexicano tenían pocas opciones para tramitar su entrada al vecino del norte.

López Obrador añadió que México ahora está en posibilidad de también dar empleo a los migrantes, sobre todo en proyectos de infraestructura del sureste como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, entre otros.

También destacó que durante las reuniones de seguridad de la semana pasada realizadas en Palacio Nacional, el gobierno de Biden haya anunciado la inversión de 40 millones de dólares para apoyar los programas sociales que México impulsa en Centroamérica.

No hay impedimento para distribución de libros de texto: AMLO

En el tema de nuevos libros de texto gratuitos, López Obrador sostuvo que no hay ningún impedimento para la distribución de los libros de texto gratuitos, aun cuando una juez fijó un plazo de 24 horas para retirarlos. Puntualizó que “no hay ningún juicio de amparo que impida que se distribuyan los libros. No hay nada que impida que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio”, por lo que anticipó que se presentarán antes los planes de estudio de que comience el ciclo escolar el 28 de agosto.

En su conferencia, equiparó estas objeciones del sector conservador con la que históricamente han tenido desde la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto en el gobierno de Adolfo Lóepz Mateos, cuando lo encabezaba Martin Luis Guzmán y se creó un comité que incluía a Julio Torri, Rubén Salazar Mallén, Artemio del Valle Arizpe y Jesús Silva Herzog entre otros.

Dijo que cuando se presentan este tipo de recursos de amparo para la distribución de estos libros, viene a la memoria lo que ha sucedido en la historia, citando un texto del entonces secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet en 1963 cuestionando la postura conservadora entonces que durante un acto de López Mateos en Guanajuato, utilizaron niños para expresar su inconformidad con ese programa.

Al reivindicar los logros de la transformación, destacó nuevamente lanzó: “ ¿Cuál es el fin último de un gobierno democratico? Lograr la felicidad del pueblo y lo estamos logrando. Imagínense lo que significa reducir la pobreza y disminuir la desigualdad. Ya me puedo ir a Palenque, ya, aunque les moleste a mis adversarios conservadores pero si ha sido muy importante lo que hemos logrado entre todos. Incluso hasta con el buen comportamiento de los conservadores, porque no pasan de insultos”.